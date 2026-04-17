Fim de semana terá ciclone, ar frio e chuvas de quase 100 mm; veja a previsão

Ciclone, ar frio e chuvas volumosas vão marcar o final de semana no Brasil. A previsão indica que alguns estados ficam em alerta nos próximos dias. Veja também: Forte frente fria e ar frio podem chegar neste Feriado de Tiradentes, 21 de abril; veja a previsão

A segunda quinzena de abril já começou com chuvas na Região Norte, leve mudança no tempo em parte do Sul e Sudeste do Brasil, além de muito calor no Brasil Central. E, neste final de semana, teremos acumulados de quase 100 mm, além da presença de ar frio em alguns pontos do país .

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Isso mesmo: a presença de um ciclone, mesmo se afastando do país, ainda será capaz de influenciar o tempo em áreas do Brasil por meio da circulação atmosférica. Além disso, uma fraca massa de ar frio irá penetrar no continente, deixando as temperaturas mais baixas, com destaque para o Sul do Brasil.

A seguir, confira a previsão do tempo para este final de semana em todo o país, com mais informações e detalhes.

O tempo fica dividido entre sol e chuva neste sábado

O sábado (18) terá a presença de sol desde as primeiras horas da manhã em boa parte do centro-sul do Brasil. Algumas nebulosidades também estarão presentes ao longo do dia no Sudeste, devido ao avanço de uma fraca frente fria sobre a região. As pancadas de chuva ficarão restritas ao leste do Sudeste, com fraca intensidade, principalmente durante a tarde.

Previsão de nebulosidade, chuva e direção do vento na tarde deste sábado (18).

As atenções se voltam para o centro-norte e o Nordeste do Brasil, pois a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) segue transportando grande quantidade de umidade para a região. Ao encontrar uma massa de ar quente, há favorecimento na formação de nuvens carregadas.

Neste sábado (18), há previsão de chuvas fortes e intensas na extensa faixa entre Pernambuco e o Amapá. Além disso, áreas do Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Tocantins e Mato Grosso apresentam alertas e risco de transtornos associados às chuvas intensas.

Fraca massa de ar frio atua entre RS e SC diminuindo as temperaturas ao amanhecer.

Agora, falando das temperaturas, a presença de uma fraca massa de ar frio sobre o Sul do Brasil contribui para uma leve queda nos termômetros. Sua atuação será limitada ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina, principalmente durante o amanhecer deste sábado (18).

No Rio Grande do Sul, as mínimas variam entre 11°C e 18°C, com os menores valores no norte do estado. Já na Serra Catarinense, os termômetros podem registrar temperaturas abaixo dos 10°C. No restante do Brasil, as mínimas permanecem mais elevadas, variando entre 14°C no Sudeste e 27°C no Nordeste.

Domingo terá mudança nos ventos e chuvas intensas

Neste domingo (19), os ventos mudam de direção no centro-sul do Brasil, devido à influência do ciclone, que se afasta do continente em direção ao oceano Atlântico. Esses ventos transportam ar mais seco para o interior do país, dificultando a formação de nuvens nessa região.

Precipitação e direção do vento prevista para este domingo (16).

Situação oposta ocorre no Norte e Nordeste do Brasil, onde os ventos favorecem a entrada de ar quente e úmido, contribuindo para a formação de nuvens carregadas com potencial para chuvas intensas.

Há alertas para essas regiões neste final de semana, pois os acumulados de precipitação podem se aproximar de 100 mm em áreas pontuais, e, em alguns casos, até ultrapassar esse valor. Dessa forma, há risco de transtornos em diversas localidades do Norte e do Nordeste.

Acumulados entre sábado (18) e domingo (19) no Norte e Nordeste do país chamam a atenção ao se aproximarem de 100 mm.

As capitais nordestinas devem ficar em atenção, pois as chuvas vêm ocorrendo há vários dias, deixando o solo saturado. Assim, qualquer precipitação mais intensa pode provocar alagamentos.

Confira alguns acumulados previstos:

Porto Velho (RO): 80 mm

Manaus (AM): 55 mm

Belém (PA): 42 mm

São Luís (MA): 57 mm

Natal (RN): 46 mm

É importante manter-se atento, principalmente quem vive em áreas de risco. Como destacado, o solo já se encontra saturado, e, com mais chuvas previstas, a atenção deve ser redobrada.