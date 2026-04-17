Parque escondido no Paraná tem formações rochosas de milhões de anos que impressiona turistas; conheça

O parque é o lugar perfeito para quem gosta da natureza, pois oferece experiências únicas de lazer, como trilhas entre formações rochosas antigas, e com uma infraestrutura turística moderna e sustentável.

Este parque é uma das mais importantes unidades de conservação ambiental do Brasil, repleto de atrações. Na foto, os imponentes arenitos do parque vistos de cima. Crédito: Divulgação.

O estado do Paraná esconde um paraíso ecológico, cheio de belas paisagens naturais e atividades de lazer.

Trata-se do Parque Estadual de Vilha Velha, que fica em Ponta Grossa, a cerca de 100 km de Curitiba. Para quem quer um passeio ‘bate-e-volta’ a partir da capital, esta é uma boa opção.

O Parque é uma unidade de conservação ambiental que oferece experiências únicas de contato com a natureza e promove a conscientização ambiental.

O local oferece atrações de aventura e de contemplação da natureza, com atividades de lazer únicas, como caminhadas por formações rochosas milenares e furnas profundas. Saiba mais abaixo.

Os atrativos do Parque

O Parque de Vila Velha é um conjunto de belezas naturais, com mais de 38 quilômetros quadrados de pura biodiversidade, com uma infraestrutura turística moderna e sustentável, oferecendo uma experiência incrível de contato com a natureza.

O local oferece grutas, formações geológicas milenares e atividades de ecoturismo como arvorismo e tirolesa.

O parque tem o Centro de Visitantes, que conta com uma lojinha, restaurante, a bilheteria e um estacionamento enorme. Os ingressos para entrar podem ser comprados no site oficial ou na bilheteria do local.

A Taça, a mais imponente das estruturas rochosas do Parque de Vila Velha. Sua base vai afinando para então sustentar a enorme cúpula. Crédito: José Fernando Ogura.

As três principais atrações do parque são: os arenitos, as furnas e a Lagoa Dourada.

Os arenitos são formações rochosas de milhões de anos, que se formaram devido ao desgaste do solo pela ação da chuva e dos ventos. São verdadeiras esculturas. E você vai caminhar por trilhas que te levam até os arenitos. Os Arenitos são o ponto de partida dos passeios, na verdade.

O trajeto para os arenitos tem duas etapas: a primeira etapa leva até a Taça, que é a escultura mais icônica do parque, com trilha de dificuldade leve. A segunda etapa que você pode fazer é seguir dali até o fim do trajeto pela Trilha do Bosque, que tem dificuldade moderada e vegetação mais fechada. No total, são quatro furnas e mirantes em duas delas.

Mirante da Furna 1 no Parque Vila Velha. Crédito: Blog Viagens e Caminhos.

As furnas, que também têm milhões de anos, são grandes cavernas verticais com rica vegetação em seus paredões e lagos azulados ao fundo, formando poços com mais de 100 metros de profundidade. Uma das furnas tem revoadas de andorinhões que fazem seus ninhos nas paredes e ficam voando por lá.

A terceira das principais atrações é a Lagoa Dourada, que tem cerca de 150 metros de diâmetro e águas transparentes, o que possibilita a observação de cardumes de peixes. Num determinado período do dia, a lagoa apresenta cor dourada devido ao reflexo do sol, o que originou o seu nome. A trilha até ela é guiada, tem 400 metros de extensão e grau de dificuldade leve. Não é possível entrar na lagoa.

Mas não é só isso. Outras atividades podem ser feitas, como uma tirolesa que passa por cima de uma furna, com 200 metros de extensão; um circuito de arvorismo de 120 metros de extensão, passando por meio das copas de árvores e um passeio de balão.

E não pára aí. Também há uma rota de bicicleta (cicloturismo), onde você vai pedalar por 22 quilômetros passando pelos atrativos naturais do parque; e uma caminhada noturna, um convite para contemplar a Via Láctea durante a noite. Neste passeio noturno, você poderá observar planetas, estrelas e constelações com o auxílio de um potente telescópio e sob orientação de um guia.

Referências da notícia

Paraná: como é a visita ao Parque Estadual de Vila Velha. 24 de janeiro, 2024. Malu Jansen.

Parque Vila Velha PR: Arenitos e Furnas. 26 de março, 2024. Jair Prandi.