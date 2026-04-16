O oceano oculto de Europa: missão da NASA busca descobrir vida sob o gelo de Júpiter

Sob uma imensa camada de gelo, Europa esconde um oceano global. Uma incrível missão espacial está percorrendo o sistema solar em busca de resposta para a nossa maior pergunta: será que ela pode abrigar vida extraterrestre?

Imagem de Europa capturada pela JunoCam, a câmera a bordo da sonda Juno da NASA. Crédito: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS.

Para entender por que essa lua joviana fascina tanto os cientistas, precisamos compreender suas características. Europa tem um tamanho muito semelhante ao da nossa Lua, mas sua estrutura interna revela uma realidade completamente diferente e extraordinária.

Sob uma vasta camada superficial composta inteiramente de gelo fragmentado, foram encontradas fortes evidências da existência de um oceano salgado. De fato, esse mar subterrâneo pode conter mais água do que todos os oceanos da Terra juntos.

A astrobiologia, ciência dedicada à busca de vida no Universo, considera que a habitabilidade depende da presença de água líquida, compostos orgânicos essenciais e fontes constantes de energia vital.

Essa lua parece atender a todos os requisitos da astrobiologia. Os dados sugerem que as oscilações gravitacionais geradas por Júpiter fornecem calor interno suficiente para manter a água em estado líquido por milhões de anos.

A sonda Galileo da NASA identifica compostos contendo amônia na superfície de Europa, lua de Júpiter. Crédito: NASA/JPL-Caltech.

Diante de tantas possibilidades, a NASA decidiu agir e, assim, nasceu uma missão espacial sem precedentes, projetada exclusivamente para investigar diretamente esse ambiente oceânico e revelar se estamos sozinhos em nossa vizinhança planetária.

Rumo ao gigante gasoso

Essa façanha técnica da NASA foi lançada com sucesso em outubro de 2024. Utilizando um foguete potente, a enorme sonda Europa Clipper iniciou uma longa jornada interplanetária que durará quase seis anos antes de finalmente alcançar a órbita de Júpiter.

Esta é a maior espaçonave interplanetária já construída para esse propósito. Com seus painéis solares totalmente abertos, o veículo atinge um comprimento comparável ao de uma quadra de basquete profissional e pesa aproximadamente seis toneladas.

A Europa Clipper é a maior espaçonave já construída pela NASA para uma missão planetária. Crédito: NASA/JPL-Caltech.

Para sobreviver à viagem, a missão aproveitará a gravidade de diferentes planetas como impulso. Ela realizará diversas manobras de assistência gravitacional, voando muito perto de Marte e, posteriormente, da Terra, ganhando assim velocidade suficiente para alcançar seu destino distante e gélido.

O ambiente final será extremamente hostil devido à intensa radiação gerada por Júpiter. Por esse motivo, os delicados instrumentos eletrônicos viajam fortemente protegidos dentro de uma caixa blindada construída com espessas ligas de titânio e alumínio.

Equipamentos de alta tecnologia a bordo

Como a missão será de longa duração, a sonda não pousará diretamente na superfície gelada. Em vez disso, sobrevoará a região diversas vezes, reduzindo significativamente os riscos enquanto coleta informações do espaço.

Em cada sobrevoo, um conjunto de 9 instrumentos científicos será utilizado simultaneamente, e as câmeras mapearão toda a geografia em altíssima resolução, revelando cicatrizes geológicas e buscando possíveis erupções de água recentes expelidas para o vácuo espacial.

Um componente essencial será um radar especialmente projetado para penetrar as camadas profundas de gelo. Seus sinais refletirão nas massas líquidas profundas, permitindo que os cientistas meçam a espessura exata da crosta em detalhes e confirmem nossa hipótese científica.

Instrumentos adicionais analisarão a composição química de minúsculos grãos de poeira e gases atmosféricos tênues. Eles funcionarão como "narizes" robóticos altamente sensíveis, detectando quaisquer substâncias orgânicas expelidas por criovulcões submarinos, possibilitando assim uma coleta de amostras químicas surpreendente sem a necessidade de perfuração.

Gelo perpétuo e habitabilidade

É importante esclarecer um conceito fundamental: esta sonda não foi projetada para encontrar organismos vivos. Seu principal objetivo é determinar sistematicamente se existem as condições químicas e térmicas adequadas para sustentá-los.

Compreender a habitabilidade significa decifrar se este vasto oceano interior interage ativamente com sua superfície congelada. Se materiais orgânicos descem até o fundo do mar ou compostos subterrâneos sobem pelas fendas, estaríamos diante de um ambiente dinâmico capaz de sustentar formas de vida.

As estruturas superficiais que vemos hoje são remanescentes de trocas térmicas internas. As regiões coloridas revelam depósitos salinos que provavelmente emergiram das profundezas abissais, demonstrando que este oceano é ativo internamente.

Quando a sonda espacial concluir seu notável trabalho científico ao redor de Júpiter, nossa concepção do Universo terá mudado para sempre. Estudar Europa em detalhes nos aproximará da descoberta de se realmente compartilhamos nosso Sistema Solar com outra forma de vida.