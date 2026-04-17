Investimento de 1,5 milhão em energia solar viabiliza fábrica de gelo para pescadores no Amazonas
A iniciativa liderada pela Fundação Amazônia Sustentável busca resolver problemas de logística e conservação de pescado através do uso de energia limpa em áreas isoladas.
Uma fábrica de gelo abastecida inteiramente por luz solar iniciou suas operações neste mês de abril na comunidade ribeirinha de Santa Helena do Inglês, em Iranduba. O projeto pioneiro, batizado de Gelo Caboclo, busca solucionar gargalos logísticos históricos enfrentados por famílias que vivem da pesca no interior do Amazonas.
Além de simplificar o armazenamento do pescado, a iniciativa foca na sustentabilidade ao reduzir as emissões de gases de efeito estufa na região. O uso de fontes limpas garante autonomia energética para mais de 30 famílias locais, transformando a realidade de quem depende dos rios para subsistir.
Tecnologia sustentável transforma a rotina de pescadores locais
A infraestrutura conta com uma usina de placas fotovoltaicas e baterias de lítio que permitem a produção ininterrupta de gelo, mesmo em dias nublados. O complexo também possui um poço artesiano exclusivo, garantindo água de qualidade sem comprometer o abastecimento regular da vila.
Pescadores relatam que o desperdício era uma constante, pois era necessário comprar o triplo da quantidade desejada para garantir a conservação. Essa dinâmica representava um risco financeiro alto, já que o investimento era perdido se a pescaria não fosse bem-sucedida naquele período.
Atualmente, a lógica de trabalho mudou e os profissionais só adquirem o gelo após garantirem a captura dos peixes no rio. Essa mudança estratégica evita gastos inúteis e fortalece a economia da comunidade, permitindo que o lucro permaneça nas mãos dos trabalhadores locais.
Alianças estratégicas e gestão comunitária garantem viabilidade
O empreendimento recebeu um investimento total de R$ 1,5 milhão, viabilizado por uma parceria entre organizações sociais, governo e o setor privado. Empresas como a Positivo e a UCB Power aportaram recursos através do Programa Prioritário de Bioeconomia, gerido pelo Idesam e pela Suframa.
A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) coordenou a articulação e o licenciamento da fábrica, que está situada em uma Unidade de Desenvolvimento Sustentável. O esforço conjunto visou resolver o problema da cadeia do frio, que é um dos maiores desafios para o produtor amazônico.
Para assegurar a continuidade do negócio, a gestão foi entregue a um morador local escolhido pela própria comunidade após capacitação técnica. Ele planeja diversificar as fontes de receita vendendo mantimentos para os pescadores, o que ajudará a cobrir os custos de manutenção.
Outros setores da economia local, como o turismo e a agricultura familiar, também utilizam a produção para conservar alimentos e insumos. Essa versatilidade demonstra como a disponibilidade de energia e gelo pode impulsionar múltiplas atividades econômicas de forma integrada e eficiente.
Modelo replicável para superar desafios energéticos na Amazônia
O acesso à eletricidade confiável ainda é uma barreira para quase um milhão de pessoas em toda a região amazônica brasileira. O Gelo Caboclo funciona como um projeto-piloto que pode ser replicado em outras localidades isoladas que possuem vocação para a pesca artesanal.
As redes de energia convencionais na região costumam apresentar falhas constantes, especialmente durante o período de chuvas intensas e quedas de árvores. O sistema solar isolado oferece segurança energética, impedindo que a produção pare e prejudique a renda das famílias ribeirinhas.
Ao substituir a logística dependente de combustíveis fósseis por energia limpa, o projeto diminui consideravelmente a pegada de carbono da atividade pesqueira. Essa postura ambientalmente responsável é essencial para a preservação do ecossistema e para a valorização do produto final no mercado.
A FAS reforça que a energia atua como um motor habilitador para a geração de renda sustentável. O sucesso da iniciativa depende de parcerias sólidas que compreendam as particularidades da Amazônia e invistam em soluções que unam inovação e conhecimento tradicional.
Referência da notícia
Energia solar viabiliza fábrica de gelo em comunidade ribeirinha. 15 de abril, 2026.
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