Frente fria, temporais e chuvas intensas deixam alertas neste Feriado de Tiradentes, 21 de abril; confira

Nesta terça-feira uma nova frente fria se forma sobre o Sul do Brasil e aumenta as chances de temporais em parte da região, além de chuvas intensas deixarem outros estados do país em alerta neste Feriado de Tiradentes. Veja também: Formação de frente fria impacta o Brasil no início desta semana; saiba o que esperar

O final de semana contou com tempo firme sobre o Sul do Brasil, enquanto as chuvas ficaram concentradas no Norte e Nordeste. Algumas estações meteorológicas da região registraram volumes próximos a 100 mm, conforme já havíamos previsto nos últimos dias.

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Neste início de semana, o cenário começa a mudar sobre o Sul do país. Há previsão da formação de uma nova frente fria a partir da noite desta segunda-feira (20), o que traz a presença de nuvens carregadas para a região e aumenta as chances de chuva.

Veja a seguir a previsão do tempo, com mais informações e detalhes para o feriado de Tiradentes, 21 de abril, em todo o país.

Terça-feira com formação de frente fria

Isso mesmo, uma nova frente fria irá se formar no início desta semana sobre a Região Sul do Brasil. O sistema avança pelos estados nos próximos dias e aumenta os riscos de chuvas intensas, tempestades e temporais.

Densidade de raios, mostra os locais mais propícios a tempestades para a manhã desta terça-feira (21) no Sul do Brasil.

Neste primeiro momento, um alongamento da baixa pressão sobre o noroeste da Argentina vai favorecer a formação de instabilidades sobre o Rio Grande do Sul. A partir da madrugada desta terça-feira (21), já há previsão de tempestades atingindo áreas entre Uruguaiana (RS) e Alegrete (RS).

Conforme as horas avançam, a intensidade das chuvas não diminui. Dessa forma, é importante que moradores de áreas de risco permaneçam em atenção, pois longos períodos de chuva intensa podem causar alagamentos, transbordamentos de rios e arroios, além de deixar estradas intransitáveis.

Mapa de previsão de precipitação para a manhã desta terça (21). Modelo mostra chuvas intensas em áreas do oeste gaúcho.

Até o final da manhã, as chuvas avançam para outras áreas do Rio Grande do Sul, alcançando cidades como São Borja (RS), Cacequi (RS) e Rosário do Sul (RS). Em todas essas localidades, há previsão de trovoadas e descargas elétricas, caracterizando tempestades.

Durante a tarde, com o sistema frontal bem definido, as chuvas continuam com intensidade moderada, atingindo uma extensa área do estado, desde a porção sul ao noroeste, deixando inúmeros municípios em alerta. Nesse intervalo, áreas pontuais podem registrar chuvas intensas com potencial para transtornos.

Precipitação acumulada até o final da noite desta terça-feira (21).

Os acumulados de chuva previstos para esta terça-feira (21) no Sul do Brasil se aproximam de 50 mm em Alegrete (RS) e 60 mm em Itaqui (RS). Nos demais municípios, os volumes variam entre 15 e 35 mm.

Chuvas também afetam Norte, Nordeste e Centro-Oeste

Não será apenas no Sul do Brasil que o feriado de Tiradentes será marcado por chuvas. Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, há previsão de chuvas intensas, com possibilidade de tempestades e temporais.

O principal mecanismo responsável pelo transporte de umidade nessas áreas é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), fenômeno que atua principalmente no Norte e no norte do Nordeste, favorecendo a ocorrência de chuvas intensas e, consequentemente, transtornos.

Precipitação prevista para a tarde de terça-feira (21) sobre o Brasil.

Assim, nesta terça-feira (21), há risco de chuvas fortes e tempestades sobre o litoral norte do Nordeste, na faixa entre o Rio Grande do Norte e o Maranhão, atingindo diversas capitais dessa região. Já na Região Norte, as chuvas atuam sobre o Pará (exceto o norte), Amapá, sul do Amazonas, Rondônia, extremo norte do Tocantins e Acre.

As chuvas também atingem o Centro-Oeste, onde o alto teor de umidade, aliado às temperaturas elevadas, favorece a formação de nuvens carregadas, principalmente no norte e oeste do Mato Grosso. Nessas áreas, os modelos da Meteored | Tempo.com indicam chuvas intensas, ocorrendo de forma pontual.

O mapa de água precipitável nos mostra áreas com maior umidade na atmosfera, e regiões propícias a pancadas de chuva nesta terça-feira (21).

Para os agricultores da segunda safra de milho, o cenário acende um sinal de alerta, já que chuvas intensas tendem a não infiltrar adequadamente no solo, podendo causar escoamento superficial e até a perda de insumos aplicados, prejudicando o desenvolvimento das lavouras.