Baixa pressão muda o tempo e aumenta as chuvas em 6 estados a partir de amanhã; confira

Uma baixa pressão atua sobre a América do Sul nos próximos dias. O sistema se tornará um ciclone a partir desta quarta-feira e auxilia no aumento das chuvas em 6 estados brasileiros Veja também: Ciclone vai afetar o Brasil nesta semana; confira os riscos e os estados afetados

Um sistema de baixa pressão atua entre a Argentina e o Paraguai ao longo desta terça-feira (14). O sistema produz chuvas fortes nos dois países, mas a pergunta que fica é: o que isso irá influenciar sobre o território brasileiro?

E a resposta é a seguinte: a baixa pressão evolui a partir desta quarta-feira (15) para um ciclone e, de forma indireta, irá aumentar as chuvas sobre alguns estados do Brasil. Isso ocorrerá porque o sistema irá intensificar o transporte de umidade em áreas próximas ao oeste da Região Sul, Centro-Oeste e também em Rondônia.

novo canal de Whatsapp. Siga-nos e ative as notificações! Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nossoSiga-nos e ative as notificações!

Consequentemente, com a convergência de umidade para estas áreas , há favorecimento na formação de nuvens carregadas, com potencial para chuvas mais fortes. A seguir, acompanhe a previsão do tempo para os próximos dias.

Ciclone reforça presença de canal de umidade

O maior teor de umidade sobre o oeste do Brasil fará com que a nebulosidade aumente desde a madrugada, principalmente sobre a Região Sul. No Centro-Oeste, o aumento de nuvens ocorre a partir da manhã, com a chegada de pancadas de chuva sobre o Mato Grosso do Sul.

Baixa pressão aumenta intensidade de corredor de umidade no oeste do Centro-Oeste e Sul do Brasil.

No decorrer da tarde e se estendendo até o final da noite desta quarta-feira (15), o ciclone seguirá se deslocando em direção ao Uruguai. No entanto, o fluxo de umidade permanece intenso e aumenta os riscos de chuvas, que podem vir acompanhadas de descargas elétricas na Campanha Gaúcha. Em Santa Catarina, previsão de chuvas moderadas no oeste do estado.

Enquanto isso, no Centro-Oeste, as chuvas afetam o oeste do Mato Grosso, com precipitação de forte intensidade e acompanhadas de descargas elétricas. O tempo fica fechado na região, e, até o início da noite, a previsão indica redução na intensidade, com ocorrência de chuva leve.

Chuva e nebulosidade prevista para a tarde desta quarta-feira (15).

O mesmo cenário está previsto para o estado de Rondônia. A presença da baixa pressão na Argentina favorece a canalização de umidade desde os estados mais ao norte do Brasil. Com o aumento da umidade, há também a formação de nuvens carregadas. As chuvas ocorrem com intensidade moderada a forte, principalmente até o início da noite.

Baixa pressão avança em direção ao oceano

Nesta quinta-feira (16), ainda há previsão de chuvas de intensidade moderada a forte sobre o Rio Grande do Sul. As chuvas da manhã se concentram entre o sul, centro e noroeste do estado.

Água precipitável para a tarde desta quinta-feira (16), segundo o modelo ECMWF.

Durante a tarde e noite, a precipitação avança e atinge municípios da Serra Gaúcha, da Região Metropolitana de Porto Alegre e da porção sul do estado. No Centro-Oeste e em Rondônia, também há previsão de chuvas, devido ao corredor de umidade. O Mato Grosso e Rondônia permanecem em atenção para chuvas intensas.

Vale reforçar que o aumento das chuvas ocorre devido ao intenso fluxo de umidade, provocado pela baixa pressão. Dessa forma, há formação e manutenção de nuvens carregadas sobre áreas do Sul do Brasil.

Ao longo de sexta-feira (17), sábado (18) e domingo (19), a baixa pressão se desloca em direção ao oceano Atlântico. Com isso, os volumes de precipitação diminuem, e o céu encoberto dá lugar ao retorno de dias mais estáveis, com maior presença de sol.

Ciclone segue em direção ao oceano Atlântico na tarde desta sexta-feira (17) e diminui volumes de chuva sobre o Sul do Brasil.

Voltando para a sexta-feira (17), pancadas de chuva podem ocorrer em áreas pontuais da Região Sul, como no Paraná. No estado, as chuvas serão de fraca intensidade, com baixíssima probabilidade de transtornos para a população.