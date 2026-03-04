Sudeste volta a ter sequência de dias de chuva e atuação de frente fria; veja a previsão

Esta semana será de tempo mais aberto no Sudeste, mas não se descartam pancadas de chuva rápidas e isoladas, e sem acumulados significativos. Contudo, as chuvas aumentam e se espalham pela Região a partir do fim de semana.

Chuvas aumentam e se espalham pelo Sudeste do Brasil a partir deste fim de semana, por conta da influência de uma frente fria que vai se aproximar da Região. Foto: Renato S. Cerqueira/ATO PRESS/Estadão Conteúdo.

O tempo mais firme, com Sol entre poucas nuvens e calor marcam essa primeira semana de março na Região Sudeste do Brasil. Mas ainda assim, pelo calor e umidade do ar, não se descartam pancadas de chuva isoladas, especialmente no norte de São Paulo, no Triângulo e norte mineiros, como também em áreas próximas à costa do Rio de Janeiro e do Espírito, nestes casos, muito por conta da circulação marítima.

Contudo, o cenário muda e as chuvas se tornam mais abrangentes e organizadas sobre o Sudeste, e com riscos de pancadas localmente fortes e temporais, a partir do fim de semana devido à aproximação de uma nova frente fria pela costa da Região.

Vale destacar que não há riscos de acumulados expressivos para a Região. Os volumes de chuva não ultrapassam os 70 mm entre hoje e o início da próxima semana. O que pode ocorrer são transtornos em áreas urbanas como alagamentos pontuais, devido justamente às pancadas rápidas e isoladas.

Acompanhe abaixo mais detalhes da previsão do tempo para a Região.

Chuvas aumentam no Sudeste a partir do fim de semana

Ainda ao longo desta semana teremos tempo mais aberto, com Sol, pouca variação de nuvens e calor nos estados da Região Sudeste; contudo, isso não significa que o tempo ficará totalmente seco. E ainda haverá condições para formação de pancadas de chuva rápidas e isoladas e temporais isolados no período da tarde, especialmente em São Paulo (SP) e Minas Gerais (MG).

Nesta semana, ainda podem ocorrer pancadas rápidas e isoladas à tarde/noite, especialmente em SP e MG, mas a partir do sábado (7) as chuvas aumentam e se espalham pela Região Sudeste.

Na quinta-feira (5), o dia será de céu com poucas nuvens e sensação de abafamento nos estados da Região. Durante a tarde, o maior potencial para pancadas de chuva localizadas, que podem ser fortes e com trovoadas pontuais, fica para o Triângulo Mineiro, Norte mineiro e centro-sul do Espírito Santo. À noite, ainda há chance destas pancadas ocorrerem no norte e noroeste mineiros.

Na sexta-feira (6), as instabilidades ainda podem ocorrer de forma mais isolada, em forma de pancadas e com tempestades pontuais durante a tarde em áreas do Centro, oeste e noroeste de Minas Gerais, norte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro.

Previsão de densidade de raios (descargas elétricas) para a sexta-feira (6) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando as áreas com chance de ocorrência de tempestades.

O tempo começa a mudar a partir do sábado (7), com a chegada de mais instabilidades à Região. A metade centro-sul de Minas Gerais, grande parte de São Paulo (com exceção do oeste e Litoral Sul) e o sul do Rio de Janeiro registrarão pancadas de chuva fortes e com risco de tempestades.

Posteriormente, entre o domingo (8) e a segunda-feira (9), uma nova frente fria avança pelo Sudeste e espalha a chuva pelos estados da Região, mas com baixo potencial no centro-norte do Espírito Santo.

Previsão de precipitação (em mm) para a segunda-feira (9) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Com isso, são esperadas chuvas mais abrangentes e com até forte intensidade, tempestades e acumulados elevados, o que pode trazer riscos de transtornos à população como alagamentos e deslizamentos de terra a partir da segunda-feira (9).

O modelo europeu projeta para o início da semana que vem, até terça-feira (10), volumes de chuva entre 100 e 200 mm nos estados mineiro e paulista, o que reforça os riscos de transtornos nestes estados.

E não pára por aí... as chuvas devem continuar atuando sobre a Região ao longo da próxima semana.

Previsão das anomalias médias semanais de precipitação (em mm) para a semana do dia 9 ao dia 16 de março, segundo o modelo europeu ECMWF.

A tendência da previsão (mapa acima) mostra que na próxima semana, entre os dias 9 e 16 de março, são esperadas anomalias positivas de precipitação no Sudeste, com até 60 mm acima da média climatológica para este período.