Modo El Niño: Região Sul entra em alerta para 2 episódios de chuva intensa em 7 dias

O maior alerta está sobre o Rio Grande do Sul, que deve receber novos volumes expressivos de chuva enquanto ainda se recupera das inundações da última semana.

Dois episódios de tempestades intensas com chuvas volumosas estão previstos para os próximos sete dias no Sul do Brasil, associados à formação de ciclones extratropicais e suas frentes frias.

O cenário é favorecido pelo "modo El Niño" da atmosfera, um padrão de circulação caracterizado pelo fortalecimento do jato subtropical sobre o Pacífico Sul, que favorece a formação e o deslocamento frequente ciclones extratropicais e suas frentes frias em direção ao Cone Sul da América do Sul, incluindo o Sul do Brasil.

Como a região ainda se recupera das fortes chuvas da última semana, o potencial para novos transtornos permanece elevado, deixando autoridades e população em alerta. O primeiro episódio está previsto para ocorrer entre segunda (27) e quarta-feira (29), enquanto o segundo está previsto para o final da semana, entre sábado (1) e segunda-feira (3).

Índice de previsão extrema do modelo ECMWF alerta para 2 episódios de chuvas intensas à extremas sobre o Sul do Brasil. Créditos: Meteored, com mapas o ECMWF.

Há alerta para elevado risco de granizo, vendavais, chuvas intensas e acumulados diários superiores a 100 mm, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. Confira os detalhes.

Primeiro episódio

Um intenso transporte de calor e umidade da região tropical por meio do jato de baixos níveis irá fortalecer as tempestades associadas com a formação de um ciclone. A combinação desses fatores criará um ambiente propício para a ocorrência de tempestades severas, com granizo, vendavais e chuva volumosa, com acumulados diários se aproximando de 100 mm.

Previsão de tempestades nesta segunda-feira (27), segundo o ECMWF.

Na segunda-feira (27), as tempestades mais intensas devem atingir o Rio Grande do Sul, principalmente a metade oeste do estado, com risco de granizo e vendavais. As regiões Oeste e Campanha concentram o maior potencial para chuva intensa, com acumulados diários que podem se aproximar dos 100 mm.

Previsão de tempestades nesta terça-feira (28), segundo o ECMWF.

Na terça-feira (28), as áreas de instabilidade se espalham por praticamente todo o Rio Grande do Sul. As tempestades poderão ocorrer desde o sul até o norte do estado e, no fim do dia, começam a avançar em direção à divisa com Santa Catarina. Os maiores acumulados diários, novamente próximos de 100 mm, são esperados sobre a faixa central gaúcha.

Previsão de tempestades nesta quarta-feira (28), segundo o ECMWF.

Na quarta-feira (29), as tempestades intensas persistem sobre o Rio Grande do Sul enquanto avançam sobre Santa Catarina e o Paraná, inicialmente pelas áreas do oeste e, posteriormente, em direção às demais regiões dos estados.

Previsão de chuva acumulada até o final de quarta-feira (29), segundo o ECMWF.

Ao final desse primeiro episódio, os acumulados de chuva em três dias poderão se aproximar ou até ultrapassar 150 mm em algumas localidades, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, elevação dos níveis de rios (enchentes) e inundações.

Segundo episódio

O segundo episódio tende a se estabelecer a partir do sábado (1), com a formação de novo ciclone e sistema frontal. As tempestades devem atingir inicialmente o Oeste e Campanha do Rio Grande do Sul e se espalhar sobre o estado até, pelo menos, terça-feira (4).

Previsão de tempestades nesta sábado (1), segundo o ECMWF.

Novamente, há potencial para severidade, incluindo risco de granizo, vendavais, raios e chuvas intensas e acumulados diários elevados, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, mas também no oeste de Santa Catarina e Paraná.

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A previsão estendida do modelo europeu ECMWF, de confiança da Meteored, mantém um cenário de grande preocupação para o Rio Grande do Sul até o dia 4 de agosto.

Previsão de chuva acumulada até terça-feira (4), segundo o ECMWF.

Os maiores acumulados previstos variam entre 200 mm e 300 mm em diferentes áreas do estado, volumes excepcionalmente elevados, sobretudo sobre regiões que ainda enfrentam as consequências das enchentes recentes.

Com rios elevados, solos saturados e municípios ainda em processo de recuperação, novos episódios consecutivos de chuva extrema podem agravar significativamente a situação, aumentando o risco de inundações, enxurradas e deslizamentos de terra.

Embora ainda haja incertezas quanto à intensidade e à localização exata dos maiores acumulados, o cenário exige atenção e acompanhamento contínuo das atualizações da previsão do tempo. Caso essa tendência se confirme, os impactos poderão ser novamente expressivos em diversas áreas do estado.