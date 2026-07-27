É assim que o solo guarda a memória de uma seca extrema

As chuvas regressam, mas o solo nem sempre recupera o seu equilíbrio. Estudos recentes revelam que o solo conserva uma memória das secas passadas, com efeitos duradouros nas plantas, na agricultura e no risco de incêndios.

Alface murcha e solo rachado devido à seca numa horta: será que o solo guarda as marcas deste stress hídrico?

Por vezes, a chuva basta para devolver o verde às paisagens, mas não para apagar os efeitos de uma seca. Sob a superfície, os solos demoram muito tempo a recuperar o seu equilíbrio.

A sua estrutura, os seus níveis de humidade e a sua atividade biológica conservam os vestígios dos períodos de escassez de água: uma verdadeira "memória" que tem repercussões duradouras nos ecossistemas.

Uma memória invisível sob os nossos pés

Em locais como a França, esta realidade é especialmente evidente este ano. Segundo a Météo-France, a 15 de julho, a humidade do solo tinha descido para um nível nunca antes observado tão cedo no verão, ultrapassando os mínimos registados durante as secas de 1976, 2022 e 2025 para essa mesma data.

Apesar das trovoadas previstas, as chuvas revelam-se frequentemente insuficientes para reidratar de forma duradoura solos extremamente secos, nos quais a água tende a escorrer em vez de se infiltrar.

Uma seca histórica na França continental e na Córsega. (c) Meteo-France

Este fenômeno faz parte de uma tendência mais ampla. Desde o final da década de 1980, as secas do solo tornaram-se mais frequentes, prolongadas e intensas. A sua frequência, por exemplo em França, duplicou desde os anos 60 e triplicou no sul do país.

Num cenário de aquecimento de +4 °C, a França poderá registar mais 39 dias de seca por ano, com até oito meses de solo seco na costa mediterrânica.

O solo: o primeiro elo da resiliência vegetal

Durante muito tempo, os investigadores acreditaram que os limites da resiliência das plantas eram determinados principalmente pelas folhas ou pelas raízes. Um estudo publicado na Science demonstra que o verdadeiro fator limitante costuma ser o solo.

A água fica retida em poros minúsculos. À medida que o solo seca, as forças físicas que retêm a água tornam-se tão intensas que as raízes têm dificuldade em extraí-la. Quando o potencial hídrico desce abaixo de um limiar crítico, as plantas já não conseguem absorver água suficiente.

La France est dans une situation de sécheresse « exceptionnelle », alerte le gouvernement. Presque tous les départements sont touchés à tel point que dans le sud, certains maires ont décidé de ne plus délivrer de permis de construire. #JT20h pic.twitter.com/zhqwtxhuDM — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) July 15, 2026

Para sobreviver, fecham os seus estômatos pequenos poros situados no invés das folhas, com o objetivo de limitar a perda de água. Embora esta estratégia evite a desidratação, também retarda a fotossíntese, o crescimento e os processos naturais de arrefecimento das plantas.

Estas descobertas obrigam a repensar a agricultura: adaptar uma cultura já não é apenas uma questão de escolher uma variedade resistente; também requer ter em conta as propriedades do solo onde cresce.

A microbiota do solo também guarda a memória das secas

O solo é mais do que um simples reservatório de água; também abriga uma vasta microbiota composta por bactérias, fungos e outros microrganismos. Um estudo publicado na Nature Microbiology revela que estas comunidades também guardam a memória das secas.

Ao analisar pastagens que recebem entre 400 e 1200 mm de precipitação anual, os investigadores descobriram que os solos mais secos albergavam bactérias e genes mais bem adaptados à escassez de água.

O mais notável é que esta adaptação persistiu após cinco meses de alternância entre condições de seca e rega abundante. Os cientistas denominam este fenómeno de "memória ecológica do solo".

Esta memória também beneficia as plantas. A microbiota altera a expressão de certos genes envolvidos na gestão da água, melhorando assim a resistência das plantas a futuras secas. Embora os mecanismos exatos ainda não sejam totalmente compreendidos e variem consoante a espécie, esta descoberta abre vias promissoras para reforçar a resiliência das culturas.

Proteger o solo para aumentar a resiliência

Face às mudanças climáticas, a adaptação depende da promoção de solos biologicamente mais ativos e resilientes.

Os pesquisadores recomendam a seleção de culturas com base nas características específicas do terreno e a diversificação da produção agrícola. Espécies mais bem adaptadas a climas secos como o sorgo, o milho-miúdo, o grão-de-bico ou a batata-doce, poderão desempenhar um papel cada vez mais importante em determinadas regiões.

A agroflorestação, que integra árvores e culturas, também constitui uma abordagem promissora. Melhora a estrutura do solo, favorece a infiltração da água e limita a evaporação.

A conservação do solo vai além do âmbito agrícola: um solo saudável retém mais água, protege contra a erosão, sustenta a biodiversidade e contribui para o armazenamento de carbono.