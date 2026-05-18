Ar polar traz clima de inverno e geadas consecutivas ao Sul do Brasil

Semana congelante: previsão de temperaturas mínimas indica risco de geada por cinco dias consecutivos no Brasil a partir de terça-feira (19). Mais informações: El Niño se forma nas próximas semanas com 70% de chance intensidade forte a muito forte

Como antecipado pela Meteored, uma frente fria começou avançar pelo centro-sul do Brasil neste fim de semana, deixando um rastro de estragos relacionados a tempo severo, especialmente no Mato Grosso do Sul e Paraná, onde granizo gigante e danos devido a rajadas intensas de vento foram registrados.

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Na retaguarda da frente fria, uma massa de ar polar deixou o amanhecer gelado no Sul, parte do Sudeste e do Centro-Oeste. Na região da Campanha Gaúcha, a cidade de Quaraí registrou apenas 3,5°C, enquanto no Mato Grosso do Sul a menor mínima esteve na casa de 10°C em Ponta Porã.

Temperatura mínima registrada na manhã de segunda-feira (18). Créditos: CPTEC/INPE.



No decorrer desta semana, a massa de ar frio avança e se intensifica, derrubando as temperaturas próximas a 0°C em uma ampla área, favorecendo a ocorrência de geada em uma sequência de 5 dias. Confira os detalhes.

Semana congelante: risco de geada

Temperaturas mínimas abaixo de 5°C favorecem a formação de geada. Isso se deve ao fato de que as temperaturas na superfície podem ser até 5°C mais baixas que a temperatura do ar, especialmente em condições de céu claro (sem nuvens) e ventos calmos.

Nessas condições, a temperatura junto ao solo pode atingir valores próximos ou inferiores a 0°C, permitindo a formação de cristais de gelo sobre superfícies, seja pelo congelamento do orvalho ou pela deposição direta do vapor d’água, caracterizando a geada. É por esse motivo que muitos lugares registram geada mesmo quando as temperaturas mínimas do ar são positivas.

A partir de terça-feira (19), temperaturas mínimas abaixo de 5°C se espalham sobre o Rio Grande do Sul (exceto faixa leste) e Santa Catarina (exceto faixa leste e nordeste).

Registro de geada em Sobradinho (RS) em 13 de maio de 2026. Créditos: Iara Krisna Puntel.



Na quarta-feira (20) as temperaturas continuam diminuindo e avançando sobre o Sul. Este será o dia onde temperaturas abaixo de 5°C terão máxima abrangência em área, cobrindo a maior parte da Região Sul. Valores negativos podem ser registrados, principalmente na Serra Catarinense e mínimas entre 0°C e 5°C podem ser registradas em todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, centro-sul e sudoeste do Paraná.

Previsão de temperatura mínima para quarta-feira (19), segundo o ECMWF.

A quinta-feira (21), deve ter as temperaturas mais baixas da semana, com temperaturas mínimas abaixo de 0°C especialmente na Serra Catarinense, onde as temperaturas previstas de -1°C podem ser ainda mais baixas e alcançar até -4°C.

Em uma faixa central do Rio Grande do Sul, as temperaturas aumentam um pouco, ficando em torno de 10°C e sem risco de geada, mas as temperaturas abaixo de 5°C, com risco de geada, devem alcançar o extremo sul do Mato Grosso do Sul, além das demais áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e metade oeste do Paraná.

Previsão de temperaturas mínimas para quinta-feira (21), segundo o ECMWF.

Neste dia, estão previstas as maiores anomalias de temperatura, ou seja, os maiores desvios em relação à média. No Norte Catarinense, as temperaturas mínimas previstas estarão até 12°C abaixo da média.

Previsão de anomalia de temperatura mínima para quinta-feira (21), segundo o ECMWF.

Na sexta-feira (22) o frio diminui ligeiramente no Paraná (exceto pelo centro-sul) e no Mato Grosso do Sul, onde as temperaturas mínimas ficam entre 10°C e 13°C, sem risco de geada. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, no entanto, o frio se mantém rigoroso e com chance de geada até, pelo menos, sábado (23).