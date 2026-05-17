Meteorologista americano alerta: vários recordes já foram quebrados em 2026 e o ​​Super Niño ainda nem chegou

Diversos recordes meteorológicos já foram quebrados em 2026. Este ano está a caminho de ser um dos cinco mais quentes já registrados, às vésperas de um evento El Niño potencialmente muito intenso.

O ano de 2026 começou com grandes incêndios florestais em várias regiões do mundo.

Os incêndios florestais já devastaram cerca de 150 milhões de hectares em todo o mundo durante os primeiros quatro meses deste ano, a maior área queimada já registrada para este período. A área queimada até abril é quase o dobro da média recente para o período de janeiro a abril, de acordo com pesquisadores da World Weather Attribution (WWA).

Até 11 de maio, quase 26 milhões de incêndios florestais haviam ocorrido nos Estados Unidos. Este é o maior número de incêndios registrados até meados de maio em pelo menos os últimos dez anos. Esses incêndios queimaram pouco mais de 1,8 milhão de acres, a maior área queimada no mesmo período desde 2016, de acordo com o Centro Nacional Interagências de Incêndios.

Incêndios ativos e anomalias térmicas foram observados pela NASA desde a tarde de quarta-feira até o início da manhã de quinta-feira.

Calor recorde em diversas regiões do planeta

O calor também foi notícia em muitas partes do mundo este ano. O primeiro mês da primavera meteorológica nos EUA trouxe um calor sem precedentes para o sudoeste. Phoenix não apenas quebrou recordes; a cidade os pulverizou. O Vale do Sol registrou oito dias consecutivos com temperaturas de 37,8 °C ou mais durante o mês de março. Essa onda de calor incluiu três dias consecutivos com 40,6°C, estabelecendo um recorde para a temperatura mais alta já registrada em Phoenix em março.

A região do Sahel, na África, registrou recentemente temperaturas máximas entre 45 e 47 graus Celsius. As previsões indicam que as temperaturas máximas atingirão 49°C ou mais nos próximos dias em partes da Líbia, Sudão e Egito, estabelecendo novos recordes para esses países. A NOAA afirma que há 96,1% de probabilidade de 2026 figurar entre os cinco anos mais quentes já registrados. Alguns cientistas já preveem que 2026 será o ano mais quente já registrado.

Um evento El Niño muito intenso está chegando

Um fenômeno potencialmente sem precedentes se aproxima, podendo aumentar o risco de eventos climáticos extremos ainda mais graves em todo o mundo. Um Super Niño pode estar prestes a se formar. "Considerando essa trajetória de eventos climáticos extremos impulsionados pelas mudanças climáticas, juntamente com os efeitos crescentes do El Niño em desenvolvimento, podemos estar caminhando para um ano sem precedentes de incêndios florestais globais e eventos climáticos recordes", segundo pesquisadores da WWA, conforme relatado pela Eos.

The notorious super El Niño of 1877-78 contributed to a global famine that wiped out 3 to 4 percent of the global population.



It was arguably the worst environmental disaster to ever befall humanity.



Are we better prepared now? The evidence says yes pic.twitter.com/xbTxhJY8LQ — Ben Noll (@BenNollWeather) May 12, 2026

"É provável que o El Niño apareça em breve (com 82% de probabilidade entre maio e julho de 2026) e persista durante o inverno do Hemisfério Norte de 2026-2027 (com 96% de probabilidade entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027)", afirma o Centro de Previsão Climática (CPC).

A intensidade do próximo El Niño permanece uma incógnita, mas as previsões apontam para um fenômeno intenso, talvez com temperaturas 2°C ou mais acima da média, o que o qualificaria como um Super Niño.

A relação entre as mudanças climáticas e os eventos climáticos extremos.

Os efeitos combinados do aquecimento global e de um forte evento El Niño podem aumentar a probabilidade de eventos climáticos extremos neste ano. "O clima da Terra está mais desequilibrado do que em qualquer outro momento da história registrada, uma vez que as concentrações de gases de efeito estufa causam o aquecimento contínuo da atmosfera e dos oceanos, bem como o derretimento do gelo", alertou a Organização Meteorológica Mundial em março.

2026 é o quinto ano mais quente nos 177 anos de registros disponíveis até abril.

O mundo já testemunhou as potenciais consequências do aquecimento global. O período entre 2015 e 2025 foi o mais quente dos últimos onze anos para os quais existem registros. "Eventos extremos em todo o mundo, como ondas de calor, chuvas torrenciais e ciclones tropicais, causaram perturbações e devastação e destacaram a vulnerabilidade de nossas economias e sociedades interconectadas" durante esse período, de acordo com a OMM (Organização Meteorológica Mundial).