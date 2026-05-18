7 árvores e arbustos perfeitos para garantir privacidade na sua casa sem ter de esperar anos

Crescimento rápido em altura, folhagem densa e uma seleção criteriosa das espécies: três fatores essenciais para criar uma barreira vegetal em menos tempo.

Algumas plantas crescem rapidamente; outras ajudam a preencher as lacunas.

A ideia de criar uma parede verde para garantir privacidade vem sempre acompanhada de um conselho: é preciso ter paciência. Os ramos demoram a crescer e a ganhar volume e, entretanto, as aberturas permitem a visibilidade através da parede.

A solução mais prática é não depender de uma única espécie. Algumas crescem rapidamente e proporcionam altura num curto espaço de tempo; outras conferem densidade e ajudam a preencher as lacunas a partir da base. Esta combinação reduz o tempo de espera e proporciona um resultado mais uniforme.

Estas sete opções têm um bom desempenho e, nas condições certas, podem crescer entre 60 centímetros e mais de um metro por ano, atingindo 2 a 3 metros em apenas alguns ciclos de crescimento.

1- Elaeagnus (Elaeagnus × ebbingei)

Cresce entre 50 e 100 centímetros por ano e pode atingir os 3 metros em dois anos. A sua folhagem é densa e bem distribuída desde a base, tornando-a muito eficaz para criar biombos.

Resistente e compacto, proporciona densidade mesmo em condições difíceis.

Além disso, tolera o vento, a seca e solos pobres, tornando-a adequada mesmo em condições menos favoráveis.

2- Cipreste de Leyland (Cupressus × leylandii)

É uma das opções clássicas para criar rapidamente uma parede verde. Em boas condições, pode crescer entre 80 centímetros e mais de um metro por ano, atingindo os 3 metros em dois a três anos.

De crescimento rápido, forma uma barreira vertical ideal para ganhar altura rapidamente.

O seu crescimento é vertical e vigoroso, e a sua folhagem perene proporciona uma cobertura contínua. Necessita de alguma poda para manter uma densidade uniforme, mas responde bem e adapta-se a diferentes tipos de solo.

3- Fotínia (Photinia × fraseri)

A fotínia é uma das opções mais fiáveis para criar sebes vivas densas num curto espaço de tempo. Pode crescer entre 60 centímetros e 1 metro por ano, atingindo 2 a 3 metros em cerca de dois a três anos.

O seu rebrote avermelhado e a sua estrutura uniforme tornam-na ideal para sebes.

A sua principal vantagem é a densidade: ramifica-se a partir da base e forma uma massa compacta que bloqueia a vista sem deixar espaços. Responde muito bem à poda, o que permite que se mantenha densa e na altura desejada. Os seus rebentos avermelhados também conferem-lhe valor ornamental.

4 - Laurustinus (Viburnum tinus)

O Laurustinus tem um ritmo de crescimento ligeiramente mais moderado, mas proporciona uma densidade muito útil para preencher espaços. Pode crescer entre 40 e 80 centímetros por ano.

Proporciona um volume constante e ajuda a preencher os espaços ao longo do tempo.

A sua folhagem é perene e compacta, o que lhe permite formar sebes densas ao longo do tempo. É resistente, adaptável e requer pouca manutenção depois de estabelecida.

5- Louro-cerejeira (Prunus laurocerasus)

O louro-cerejeira é uma das opções mais utilizadas para criar sebes bem cuidadas e contínuas. Cresce entre 50 e 80 centímetros por ano, aproximadamente.

Um bom projeto desde o início ajuda a garantir a privacidade mais rapidamente.

As suas folhas grandes e a sua densidade natural ajudam a proteger a privacidade. Responde bem à poda e consegue manter formas definidas, tornando-a ideal para quem procura uma solução elegante.

6- Bambu não invasivo

Embora, tecnicamente, não seja uma árvore, na jardinagem desempenha esse papel melhor do que muitas outras plantas. As variedades não invasivas formam aglomerados compactos que crescem rapidamente e proporcionam cobertura desde o solo.

Oferece cobertura total e bloqueia a vista rapidamente.

Em condições favoráveis, podem atingir 2 a 3 metros em um ou dois anos. Esta combinação de rapidez e densidade torna-as uma das opções mais eficazes para bloquear rapidamente a vista. O segredo está na escolha de espécies de crescimento controlado.

7- Tuia gigante (Thuja ‘Green Giant’)

Menos conhecida, mas cada vez mais comum nos viveiros, a tuia gigante combina velocidade de crescimento e densidade de forma muito equilibrada. Pode crescer entre 90 centímetros e 1,5 metros por ano, ultrapassando os 3 metros em cerca de dois a três anos.

Ao contrário de outras variedades de cipreste, mantém uma cobertura mais uniforme desde a base, melhorando a privacidade com menos poda. É uma opção muito sólida para sebes altas e contínuas.

A melhor estratégia não é depender de uma única espécie, mas sim combiná-las. Para acelerar o efeito, é melhor plantar em linha e manter um espaçamento adequado entre as plantas: se estiverem demasiado afastadas, a cobertura demorará mais tempo a fechar-se. O resultado dependerá da forma como se complementam entre si.