Rumo a Marte: nave experimental da NASA supera a barreira do som

A NASA testou com sucesso rotores capazes de ultrapassar Mach 1 em condições marcianas simuladas, um passo importante para o desenvolvimento de aeronaves de maior dimensão que permitam expandir a exploração aérea de Marte.

O engenheiro Jaakko Karras inspeciona uma pá de um helicóptero marciano antes dos testes supersônicos no JPL em novembro de 2025. Crédito: NASA.

Durante décadas, voar em Marte foi considerado inviável devido à sua atmosfera rarefeita, que corresponde apenas a 1% da atmosfera terrestre. Portanto, neste ambiente, gerar sustentação aerodinâmica exigiu repensar as regras clássicas da aviação, pelo menos aquelas que conhecemos para a Terra.

O helicóptero Ingenuity demonstrou que o voo controlado era possível em Marte, assinalando um marco tecnológico histórico. No entanto, tratava-se apenas de um teste devido ao seu pequeno tamanho, carga útil mínima e alcance limitado.

Para avançar, os engenheiros começaram a trabalhar em aeronaves maiores e mais capazes, que pudessem transportar instrumentos científicos, percorrer distâncias maiores e apoiar diretamente futuras missões robóticas, expandindo a exploração a partir dos céus.

O principal desafio aerodinâmico, devido a uma atmosfera tão rarefeita, é que as pás têm de rodar extremamente rápido para gerar a sustentação necessária, fazendo com que as suas pontas atinjam velocidades próximas ou superiores à velocidade do som.

O helicóptero Ingenuity Mars realiza um teste de rotação lenta das pás em abril de 2021, dias antes do seu histórico primeiro voo em Marte. Crédito: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS.

O desafio tornou-se interessante quando os engenheiros decidiram confrontar este limite em vez de o evitar. Se o regime supersônico era inevitável em Marte, precisava de ser compreendido, medido e controlado desde a fase de projeto, transformando uma dificuldade técnica numa oportunidade para um melhor voo.

Testes de rotores supersônicos

Os testes foram conduzidos numa câmara especial no Jet Propulsion Laboratory (JPL), capaz de replicar a pressão e as condições físicas da atmosfera marciana. Neste ambiente controlado, foram avaliadas pás concebidas para operar de forma estável a velocidades extremas.

Ao longo de mais de 130 testes, as pontas das pás ultrapassaram Mach 1 de forma controlada e repetível, enquanto os sensores de alta precisão registavam vibrações, fluxos de ar e cargas mecânicas, permitindo a validação de modelos aerodinâmicos desenvolvidos nos anos anteriores.

Os resultados confirmaram que o voo supersônico em Marte é viável e que, ao contrário da Terra, onde a quebra da barreira do som gera ondas de choque intensas, a baixa densidade marciana reduz significativamente as forças aerodinâmicas envolvidas.

Este comportamento permite uma abordagem diferente no design de aeronaves, uma vez que, em vez de limitar a taxa de curva, os engenheiros podem otimizar a estabilidade, a eficiência energética e a resistência estrutural, abrindo caminho para veículos aéreos de maiores dimensões.

Da experimentação ao futuro da exploração marciana

Ao contrário da Ingenuity, que foi concebida unicamente como demonstradora de tecnologia, as futuras naves marcianas são planeadas como plataformas científicas completas. Poderão transportar câmaras avançadas, espectrómetros e sensores atmosféricos para estudar o terreno sob novas perspectivas.

Um dos conceitos analisados é o de um helicóptero maior que acompanha veículos exploradores ou missões humanas para explorar rotas, identificar áreas de interesse e aceder a regiões inacessíveis, como desfiladeiros, grutas ou encostas íngremes.

Dominar o regime supersônico permite que o projeto não sacrifique o desempenho, uma vez que ter estas velocidades elevadas como parte normal da operação reduz os problemas estruturais e expande tanto as capacidades científicas como a autonomia operacional de cada missão.

Além disso, o conhecimento adquirido não se limitará a Marte, uma vez que os princípios aerodinâmicos testados nestes ensaios poderão ser aplicados a outros mundos ou luas com atmosferas diferentes, alargando o papel da exploração aérea em futuras missões planetárias.

Um pequeno passo em frente com consequências profundas

Quebrar a barreira do som nestes testes não foi um gesto simbólico, mas sim a validação direta de anos de trabalho teórico e experimental, o que demonstra que os limites clássicos da aviação terrestre não se aplicam da mesma forma em ambientes planetários diferentes do nosso.

Este avanço redefine o conceito de voo em Marte, onde o planeta vermelho deixa de ser um local onde voar é quase impossível e se torna um palco para o desenvolvimento de novas formas de engenharia aeronáutica adaptadas a condições únicas.

E embora não tenha sido anunciada nenhuma missão imediata baseada nestes rotores, os dados obtidos estão já a influenciar o desenho de projetos futuros. A cada teste, os riscos técnicos são reduzidos e ideias antes descartadas tornam-se opções viáveis para exploração.

Tal como no caso do Ingenuity, estes avanços podem parecer pequenos, mas o seu impacto é profundo. Desta forma, o pequeno passo de quebrar a barreira do som numa câmara de testes pode abrir caminho para novas formas de compreender outros mundos.