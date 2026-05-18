Ar polar trará semana de inverno nos próximos dias

Esta semana terá características típicas de inverno em pleno mês de maio. A presença de uma forte massa de ar frio deixa as temperaturas abaixo da médio ao longo dos próximos dias Veja também: Frio e chuva: frente fria e intenso ar polar marcam o centro-sul nesta semana

O final de semana foi marcado pela passagem de uma frente fria o Centro-Sul Brasil. O avanço do sistema frontal provocou queda de granizo, acumulados de chuva superiores a 100 mm (conforme previsto pela Meteored | Tempo.com) e diversos transtornos.

Para esta nova semana, o grande destaque será a atuação de uma forte massa de ar polar que abrangerá boa parte do país, deixando esta semana de maio com características típicas de inverno.

Região Sul: mínimas abaixo de 5°C

Frio à frente! A massa de ar polar que avançou na retaguarda da frente fria fará com que as temperaturas fiquem abaixo da média de Norte a Sul do Brasil no decorrer da semana. Enquanto a Região Sul fica em alerta para o risco de geadas, o Sudeste e o Centro-Oeste registrarão temperaturas amenas, e alguns estados do Norte enfrentarão "friagem".

Temperatura mínima prevista para a quinta-feira (21) no Sul do Brasil. Previsão indica temperaturas negativas nas áreas de serra.

As temperaturas mínimas ficarão próximas de 5°C ao longo da semana em municípios do Rio Grande do Sul, no oeste e na parte central de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. Nas áreas mais altas da Serra Catarinense e da Serra Gaúcha, há previsão de temperaturas negativas nesta quarta (20) e, principalmente, quinta-feira (21).

Temperatura máxima prevista para a tarde de sexta-feira (22), mostra temperaturas que não superam os 15°C grande parte da Região Sul..

O frio não ficará restrito aos períodos matutinos, pois as temperaturas também não devem subir muito no período da tarde. Entre hoje (18) e sexta-feira (22), as máximas não passarão dos 18°C no Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre, cenário que se repete na maior parte de Santa Catarina, com exceção do litoral norte.

Região Sudeste: SP, MG e RJ terão dias de inverno

No Sudeste, São Paulo será o estado que sentirá a atuação mais forte dessa massa de ar frio. A partir desta terça-feira (19), o ar polar começa a avançar sobre o sul paulista, fazendo com que o amanhecer registre temperaturas entre 12°C e 15°C. Entre a quarta (20) e a sexta-feira (22), o ar polar avançará também sobre áreas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Temperatura mínima prevista para a sexta-feira (22) no Sudeste do país. A previsão é de temperaturas abaixo dos 5°C nas regiões mais altas da Serra da Mantiqueira.

Além de todo o estado de São Paulo, o sul de Minas Gerais, o Alto Paranaíba, o Triângulo Mineiro e o sul do Rio de Janeiro terão temperaturas mínimas entre 10°C e 16°C. Nos pontos mais altos da Serra da Mantiqueira, há a possibilidade de as mínimas chegarem a marca de 5°C nesta sexta (22).

Ar polar atuando sobre o Sudeste no início da noite de quinta-feira (21).

Durante a tarde, as máximas permanecerão baixas já a partir desta segunda-feira (18). Até quinta-feira (21), as temperaturas máximas vão oscilar entre 19°C e 23°C no leste de São Paulo, no sul de Minas e na Região Serrana do Rio de Janeiro, enquanto na sexta-feira (22) os termômetros voltam a subir gradativamente.

Região Centro-Oeste: frio atinge MS e MT

No Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul e o oeste e sul do Mato Grosso serão os setores afetados pela massa de ar polar. No sul sul-mato-grossense, o amanhecer de terça (19) a quinta-feira (21) terá mínimas semelhantes às do Sul do Brasil, entre 7°C e 10°C, com pequena, mas existente, possibilidade de geada no extremo sul do estado na quinta (21).

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No Mato Grosso as mínimas serão um pouco mais elevadas em relação ao seu vizinho. Com os termômetros marcando entre 15 e 19°C. As máximas nas áreas atingidas pelo ar frio devem oscilar entre 19°C e 27°C entre terça (19) e sexta-feira (22) no Mato Grosso do Sul e de 25 a 28°C no oeste e sul do Mato Grosso.

Região Norte: friagem chega ao AC, RO e AM

Por fim, a friagem chega à Região Norte do Brasil, afetando os estados de Rondônia, Acre e parte do Amazonas. O ar frio começa a ingressar na região nesta terça-feira (19), trazendo mínimas na casa dos 17°C na Região de Vilhena (RO) e de 20°C nas proximidades de Rio Branco (AC), padrão que se estende até quinta-feira (21).

Mapa de anomalia de temperatura em 850 hPa apresenta a presença da massa de ar frio sobre o Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil.

Durante a tarde, o alívio no calor e as temperaturas mais amenas são esperados apenas nesta segunda (18) e terça-feira (19), com os termômetros não superando a marca dos 25°C no Acre e no sul do Amazonas.