Ar polar trará semana de inverno nos próximos dias
Esta semana terá características típicas de inverno em pleno mês de maio. A presença de uma forte massa de ar frio deixa as temperaturas abaixo da médio ao longo dos próximos dias
Veja também: Frio e chuva: frente fria e intenso ar polar marcam o centro-sul nesta semana
O final de semana foi marcado pela passagem de uma frente fria o Centro-Sul Brasil. O avanço do sistema frontal provocou queda de granizo, acumulados de chuva superiores a 100 mm (conforme previsto pela Meteored | Tempo.com) e diversos transtornos.
Para esta nova semana, o grande destaque será a atuação de uma forte massa de ar polar que abrangerá boa parte do país, deixando esta semana de maio com características típicas de inverno.
Região Sul: mínimas abaixo de 5°C
Frio à frente! A massa de ar polar que avançou na retaguarda da frente fria fará com que as temperaturas fiquem abaixo da média de Norte a Sul do Brasil no decorrer da semana. Enquanto a Região Sul fica em alerta para o risco de geadas, o Sudeste e o Centro-Oeste registrarão temperaturas amenas, e alguns estados do Norte enfrentarão "friagem".
As temperaturas mínimas ficarão próximas de 5°C ao longo da semana em municípios do Rio Grande do Sul, no oeste e na parte central de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. Nas áreas mais altas da Serra Catarinense e da Serra Gaúcha, há previsão de temperaturas negativas nesta quarta (20) e, principalmente, quinta-feira (21).
O frio não ficará restrito aos períodos matutinos, pois as temperaturas também não devem subir muito no período da tarde. Entre hoje (18) e sexta-feira (22), as máximas não passarão dos 18°C no Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre, cenário que se repete na maior parte de Santa Catarina, com exceção do litoral norte.
Região Sudeste: SP, MG e RJ terão dias de inverno
No Sudeste, São Paulo será o estado que sentirá a atuação mais forte dessa massa de ar frio. A partir desta terça-feira (19), o ar polar começa a avançar sobre o sul paulista, fazendo com que o amanhecer registre temperaturas entre 12°C e 15°C. Entre a quarta (20) e a sexta-feira (22), o ar polar avançará também sobre áreas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.
Além de todo o estado de São Paulo, o sul de Minas Gerais, o Alto Paranaíba, o Triângulo Mineiro e o sul do Rio de Janeiro terão temperaturas mínimas entre 10°C e 16°C. Nos pontos mais altos da Serra da Mantiqueira, há a possibilidade de as mínimas chegarem a marca de 5°C nesta sexta (22).
Durante a tarde, as máximas permanecerão baixas já a partir desta segunda-feira (18). Até quinta-feira (21), as temperaturas máximas vão oscilar entre 19°C e 23°C no leste de São Paulo, no sul de Minas e na Região Serrana do Rio de Janeiro, enquanto na sexta-feira (22) os termômetros voltam a subir gradativamente.
Região Centro-Oeste: frio atinge MS e MT
No Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul e o oeste e sul do Mato Grosso serão os setores afetados pela massa de ar polar. No sul sul-mato-grossense, o amanhecer de terça (19) a quinta-feira (21) terá mínimas semelhantes às do Sul do Brasil, entre 7°C e 10°C, com pequena, mas existente, possibilidade de geada no extremo sul do estado na quinta (21).
No Mato Grosso as mínimas serão um pouco mais elevadas em relação ao seu vizinho. Com os termômetros marcando entre 15 e 19°C. As máximas nas áreas atingidas pelo ar frio devem oscilar entre 19°C e 27°C entre terça (19) e sexta-feira (22) no Mato Grosso do Sul e de 25 a 28°C no oeste e sul do Mato Grosso.
Região Norte: friagem chega ao AC, RO e AM
Por fim, a friagem chega à Região Norte do Brasil, afetando os estados de Rondônia, Acre e parte do Amazonas. O ar frio começa a ingressar na região nesta terça-feira (19), trazendo mínimas na casa dos 17°C na Região de Vilhena (RO) e de 20°C nas proximidades de Rio Branco (AC), padrão que se estende até quinta-feira (21).
Durante a tarde, o alívio no calor e as temperaturas mais amenas são esperados apenas nesta segunda (18) e terça-feira (19), com os termômetros não superando a marca dos 25°C no Acre e no sul do Amazonas.
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