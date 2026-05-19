Arco-íris em plena noite: o misterioso espetáculo do 'moonbow' que só ocorre sob lua cheia

Em meio a cachoeiras, neblina e lua cheia, surge um dos fenômenos ópticos mais peculiares do planeta: o 'moonbow', um arco-íris noturno visível apenas sob condições muito específicas.

O arco-íris lunar ou arco-íris noturno é um fenômeno tão belo quanto curioso.

Existe um fenômeno tão raro que muitos entusiastas da meteorologia e da fotografia passam anos tentando observá-lo, e embora possa ocorrer em várias partes do mundo, poucos lugares oferecem condições tão favoráveis quanto o Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia.

Estamos falando do arco-íris lunar ou arco-íris noturno ('moonbow', em inglês), um fenômeno que ocorre quando a luz da lua cheia atravessa milhões de gotículas de água suspensas no ar, geralmente perto de grandes cachoeiras ou chuvas intensas.

Como mencionado, o Parque Nacional de Yosemite oferece essas condições perfeitas, já que em certas noites da primavera e do início do verão, as cachoeiras e o luar criam um dos espetáculos atmosféricos mais extraordinários da natureza.

O que é e como se forma um 'moonbow'?

Ele ainda é um arco-íris à noite, ou seja, um arco lunar que, ao contrário do arco-íris convencional que tem a luz do sol como fonte, o lunar tem a luz que vem da Lua como fonte de energia.

Un #Moonbow o arcoíris nocturno visto anoche en Navarra España. A diferencia de su contraparte diurna éstos son muy poco frecuentes de observar.



Belén Santamaría pic.twitter.com/jMJoW3U3mz — Nelson Valdez (@nelvaldez) November 12, 2024

Quando a luz da lua passa por pequenas gotas de água suspensas no ar, ela refrata, refletindo dentro dessas gotas e saindo, decompondo-se em cores, assim como o arco-íris que todos conhecemos.

Por que quase sempre parece branco?

Aqui está uma das curiosidades mais surpreendentes do fenômeno, aquela que o diferencia completamente. Embora o arco-íris lunar contenha cores reais, o olho humano mal consegue distingui-las à noite.

The lunar rainbow (Moonbow) at Victoria Falls is a rare phenomenon created by moonlight reflecting off the spray of the falls, best seen during full moon nights. The silvery arc occurs when high water levels combine with a bright moon, offering a magical experience in rainforest. pic.twitter.com/TX5PW7lRhC — Javed Iqbal (@Javed2k) May 15, 2026

Isso acontece porque, em condições de baixa luminosidade, nossos olhos utilizam principalmente células especializadas chamadas bastonetes, que detectam a luz (mas não a cor). É por isso que o arco-íris geralmente aparece esbranquiçado ou prateado a olho nu, enquanto fotografias de longa exposição mostram claramente tons de vermelho, verde ou violeta.

Yosemite, um lugar perfeito para sua observação

O Parque Nacional de Yosemite tornou-se um destino mundialmente famoso para caçadores de arco-íris lunares, e a explicação é simples: vários elementos essenciais convergem ali — cachoeiras imensas, vales profundos, ar úmido, céus escuros livres de poluição luminosa, altitude elevada e abundante derretimento da neve na primavera.

Tudo isso cria um cenário ideal para a interação da luz da lua com a névoa da água.

Fotografia noturna e ciência atmosférica

Durante décadas, os arcos lunares foram considerados quase lendários devido à dificuldade de observação. No entanto, a fotografia digital mudou completamente essa percepção, e os avanços na área tornaram possível documentar esse fenômeno com enorme detalhe.

iPhone snap of last nights moonbow in the Upper Yosemite falls mist around 11:30 pm pic.twitter.com/qAYuzCVJ6u — Brandon Yoshizawa (@bay_photography) May 2, 2026

Além disso, também devemos considerar os avanços nos modelos de previsão capazes de antecipar e programar a posição da Lua, o ângulo do arco, os horários exatos de aparição ou os melhores pontos de observação.