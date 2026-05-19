Frio intenso provoca geada e temperaturas negativas no RS e em SC; confira

Os termômetros desceram abaixo de zero grau em diversas cidades da região Sul do país, impulsionados por um forte sistema meteorológico de alta pressão atmosférica.

Geada registrada em Santana do Livramento na manhã desta terça-feira (19) — Foto: Rodrigo Evaldt/RBS TV

Uma forte massa de ar polar avançou sobre a região Sul do Brasil, provocando um declínio acentuado nas temperaturas e a formação de geada em diversas localidades. O fenômeno meteorológico alterou a rotina dos moradores e gerou registros de marcas congelantes em cidades gaúchas e catarinenses nesta terça-feira (19).

De acordo com institutos de meteorologia e órgãos de fiscalização estadual, os termômetros marcaram índices negativos e próximos de zero logo no início do dia. A intensa presença do frio decorreu de um sistema de alta pressão que estabilizou o tempo e impulsionou o ar gelado por toda a região.

Temperaturas negativas e geada no Rio Grande do Sul

No território gaúcho, a Fronteira Oeste concentrou os menores índices térmicos nas primeiras horas da manhã, com a ocorrência de geada severa sobre a vegetação. O Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (SIMAGRO) registrou a menor temperatura do estado em Santana do Livramento, onde os termômetros marcaram -2,5°C.

Outras cidades da região também enfrentaram marcas expressivas provocadas pelo ar polar. Foi identificado -0,8°C em Quaraí e -0,6°C no município de Hulha Negra, evidenciando a grande abrangência do frio congelante no início do dia.

Além dessas localidades, marcas muito baixas foram observadas em Caçapava do Sul, Soledade e Dom Pedrito, que pontuaram uma temperatura mínima comum de 0,2°C. Municípios como Rosário do Sul anotaram 0,3°C e Alegrete chegou a 0,7°C, consolidando um amanhecer de inverno rigoroso.

Durante a tarde, apesar do sol predominar em praticamente todo o território do estado, os termômetros subiram pouco. Na Região Metropolitana de Porto Alegre, os medidores registraram marcas tímidas, com as temperaturas máximas estabilizadas na casa dos 17°C.

Amanhecer congelante nas serras de Santa Catarina

O estado vizinho de Santa Catarina também registrou marcas térmicas severas sob a influência da mesma massa de ar polar que atuou no Sul. A Defesa Civil estadual divulgou um boletim detalhado confirmando o resfriamento amplo e a presença de gelo em áreas rurais nas primeiras horas da manhã.

A menor temperatura catarinense ocorreu no município de Bom Jardim da Serra, que atingiu a marca de 0,2°C nos medidores oficiais. Logo em seguida, os termômetros apontaram 1,6°C nas cidades de Urupema e de São Joaquim, enquanto Urubici computou uma mínima de 3,1°C.

As temperaturas baixas também se estenderam para os municípios localizados no Oeste e no Meio-Oeste catarinense. Os relatórios governamentais destacaram marcas de 4,5°C em Maravilha, 6,6°C na cidade de Itapiranga, 7,5°C no município de Xanxerê e 7,6°C na localidade de São Miguel do Oeste.

O vento constante verificado nessas regiões reforçou a sensação de frio extremo, afetando de forma direta as populações locais. Esse padrão de resfriamento amplo cobriu pastagens e lavouras com camadas de gelo, mudando a paisagem habitual das cidades que ficam nas áreas de maior altitude do estado.

Referências da notícia

Massa de ar polar avança sobre o RS com geada e mínima de -2,5°C; veja as menores temperaturas. 19 de maio, 2026.

Santa Catarina registra frio de 0,2°C e amanhecer congelante nesta terça-feira. 19 de maio, 2026.