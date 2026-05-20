Além de Campos do Jordão: 5 destinos de serra para curtir o frio em São Paulo

Os melhores destinos de frio em São Paulo estão na Serra da Mantiqueira e no Circuito das Águas, oferecendo um clima aconchegante, boa gastronomia e pousadas acolhedoras, ideais para uma escapada de fim de semana. Conheça aqui 5 deles.

Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo. Crédito: Divulgação.

O inverno astronômico ainda nem chegou, mas já estamos tendo características típicas da estação no centro-sul do Brasil. O friozinho chegou ao estado de São Paulo, deixando as temperaturas mais baixas para esta época.

E você que gosta deste clima e quer pegar a estrada para explorar os lugares para ir no frio no estado paulista, este artigo é para você.

Trazemos aqui uma lista com 5 destinos ideais, com boa gastronomia, pousadas e hotéis aconchegantes, além de paisagens naturais deslumbrantes. Vá além da famosa Campos do Jordão e descubra outras cidades especiais para visitar neste período. Acompanhe a seguir conosco.

5 destinos para aproveitar o frio em SP

Veja aqui 5 ótimos destinos para você curtir o friozinho em meio às montanhas, boa comida, um vinhozinho e até com aquela companhia especial.

Santo Antônio do Pinhal

Esta cidade fica a cerca de 170 km da capital paulista, a mais de 1.100 metros de altitude, na Serra da Mantiqueira.

É uma charmosa cidade conhecida por sua beleza natural, clima agradável de montanha e paisagens naturais deslumbrantes, com mirantes e trilhas em meio à natureza.

Santo Antônio do Pinhal fica a apenas 20 km de Campos do Jordão, e tem uma atmosfera mais tranquila e com preços mais acessíveis.

Os restaurantes e bistrôs da cidade oferecem diversas opções, como fondues, sopas, chocolates quentes e mais. Além disso, há várias lojinhas de artesanato e cafeterias.

Seus principais pontos turísticos que vale a pena conhecer são: o Pico Agudo, Jardim dos Pinhais Ecoparque, Boulevard Araucária, Estação Eugênio Lefèvre e a Cachoeira do Lageado.

São Bento do Sapucaí

A cerca de 200 km da capital, também na Serra da Mantiqueira, está essa cidade que é mais rústica e tranquila, excelente para ecoturismo e pousadas românticas. Tem muita beleza natural, clima frio e paisagens deslumbrantes.

A Pedra do Baú (ao fundo), vista da ponta do Bauzinho. Crédito: Divulgação.

É possível realizar caminhadas, trekking e outras atividades ao ar livre, além de visitar cachoeiras e mirantes deslumbrantes. O Complexo da Pedra do Baú é o grande cartão-postal da cidade, com uma vista incrível da Mantiqueira.

A cidade tem alta gastronomia e muita cultura, com tour de degustação em vinícola e ateliês.

São Roque

São Roque, a cerca de 66 km da cidade de São Paulo, é famosa pela Rota do Vinho, contando com várias vinícolas que realizam roteiros de enoturismo.

A cidade ainda tem belas paisagens e um clima aconchegante, uma boa culinária portuguesa e italiana, o Dream Car Museu que conta com carros antigos da América latina e um parque de diversões, o Ski Mountain Park, um parque de esqui e lazer, e até um bar de gelo.

Serra Negra

Serra Negra fica a 150 km da capital paulista e é rodeada por montanhas, em uma região de 927 metros de altitude com picos de até 1.300 metros.

Alto da Serra, em Serra Negra (SP). Crédito: Facebook/Prefeitura de Serra Negra.

Ela integra o Circuito das Águas Paulista, oferecendo um clima de montanha com forte herança italiana, várias lojas de malhas, parques, queijos e vinhos.

Entre os pontos turísticos, destacam-se a Fontana di Trevi, uma réplica do monumento de Roma; o Teleférico - Mirante Cristo Redentor; e a Disneilândia dos Robôs.

Cunha

Cunha fica a aproximadamente 230 km da capital paulista e também atrai turistas pelo friozinho, já que está situada entre montanhas, colinas e parques ecológicos.

O Lavandário, um campo de lavanda pitoresco com café e loja de presentes que vende produtos à base de lavanda em Cunha (SP). Crédito: Blog Mariana Viaja.

É famosa pelos campos de lavanda, ateliês de cerâmica e vista panorâmica no Lavandário. Mas também vale a pena conhecer a Pedra da Macela e as cachoeiras do Pimenta e do Desterro.



Referências da notícia

6 destinos de serra em São Paulo para curtir o frio. 11 de maio, 2026. Bárbara Ligero.

8 lugares para viajar no inverno em São Paulo. 22 de fevereiro, 2024. Eliria Buso.