Ar polar chegou com força: veja a lista de estados que terão queda brusca na temperatura

As temperaturas mínimas no Rio Grande do Sul caíram 14°C entre quinta (7) e sexta-feira (8). Ao longo do fim de semana o frio se intensifica e se espalha, alcançando também o Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país. Mais informações: Frente fria avança e deixa alertas de tempestades para 6 estados em 72 horas

Uma frente fria começou a avançar sobre o centro-sul do Brasil desde a última quinta-feira (7) e, como alertado pela Meteored, o sistema deixou diversos estragos no Rio Grande do Sul. A região de fronteira com o Uruguai e o centro do Rio Grande do Sul foram as áreas mais impactadas, escolas foram fechadas, prédios destelhados, estradas interditadas devido a quedas de árvores e até uma turbina de um parque eólico foi derrubada pela força dos ventos.

Vendaval derruba turbina de parque eólico e deixa estragos em cidade do Rio Grande do Sulhttps://t.co/TJQ3iaa9kb Folha de S.Paulo (@folha) May 7, 2026



Agora, enquanto a frente fria avança sobre estados do Centro-Oeste e Sudeste - deixando alerta de tempestades para 5 estados - a massa de ar polar na retaguarda derrubou as temperaturas na metade oeste do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (8).

De acordo com estações meteorológicas oficiais, as menores temperaturas foram de 8,9°C em Uruguaiana e Quaraí, enquanto diversas outras cidades amanheceram abaixo de 10°C. A fim de comparação, as mínimas foram entre 21 e 23°C nestas estações na quinta-feira (7).

O frio irá se intensificar e se espalhar pelo país nos próximos dias, quando temperaturas negativas estão previstas. Além da chance de ocorrência de precipitação invernal no Sul (neve ou chuva congelada), a massa de ar frio deve alcançar o sul da Região Norte, ocasionando o evento conhecido como friagem. Confira os detalhes.

Semana gelada pela frente

A previsão de anomalia semanal de temperatura do ar do modelo ECMWF, de confiança da Meteored, indica que a próxima semana (11 a 18 de maio) será gelada não apenas no Sul e Sudeste, mas também em parte do Centro-Oeste e da Região Norte.

Previsão de anomalia semanal de temperatura (°C) para os dias 11 a 18 de maio. Créditos: ECMWF.

As maiores anomalias (desvios em relação à média) estão previstas para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul (metade oeste), onde a temperatura da semana pode ser até 3°C abaixo da média. Na escala diária, como veremos a seguir, as anomalias serão muito mais intensas, e os dias devem ter temperaturas de inverno.

Fim de semana abaixo de zero

O amanhecer será próximo de 0°C já na manhã de sábado (9) entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde as mínimas devem ser entre 1°C (regiões serranas) e 8°C nas demais áreas. A formação de geada é possível entre a metade norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde a pouca nebulosidade e ventos calmos favorecem que a superfície perca calor e alcance valores negativos. Na metade sul do Rio Grande do Sul os ventos serão mais intensos, desfavorecendo a geada mas aumentando a sensação de frio.

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Entre o Paraná e Mato Grosso do Sul, mínimas entre 10°C e 15°C. A amplitude térmica será pequena entre o Sul e o Mato Grosso do Sul, uma vez que máximas também devem ser entre 10°C e 15°C.

Previsão de temperatura mínima neste sábado (9), segundo o ECMWF.

No Dia das Mães, domingo (10), o amanhecer será de temperaturas negativas nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Enquanto o ECMWF prevê mínimas de -1°C, este valor pode ser ainda mais baixo na prática, podendo alcançar -3°C. Entre a madrugada e o amanhecer, há uma pequena chance de neve ou chuva congelada sobre essas áreas.

Previsão de anomalia de temperatura (esquerda) e temperatura (direita) na tarde de domingo (10), segundo o ECMWF.

A tarde de domingo (10) também será gelada, onde as maiores anomalias estão previstas. No Mato Grosso do Sul, máximas de apenas 14°C representam impressionantes 14°C abaixo da média para a região, ou seja, normalmente a temperatura máxima alcançaria 28°C nesta área.

Frio intensifica e alcança o Sudeste no início da semana

O frio deve continuar se intensificando na manhã de segunda-feira (11). Nas Serras Gaúcha e Catarinense, a previsão de -2°C pode ser corrigida para valores da ordem de até -5°C, enquanto mínimas próximas de 0°C devem predominar entre a metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Previsão de temperatura mínima para segunda-feira (11), segundo o ECMWF.

No Mato Grosso do Sul, há previsão de apenas 7°C em Dourados e também em Campo Grande. Também na segunda (11), temperaturas abaixo de 10°C estão previstas para o interior de São Paulo, enquanto a capital paulista deve ser mais afetada a partir de terça-feira (12), com mínima de 12°C.

Em resumo, os seguintes estados estão em alerta para queda significativa de temperaturas:

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Rondônia

São Paulo

O frio intenso durante a noite e amanhecer no centro-sul deve durar até, pelo menos, quarta-feira (13), embora as temperaturas máximas comecem a subir ligeiramente a partir de segunda (11).