Ar polar chegou com força: veja a lista de estados que terão queda brusca na temperatura
As temperaturas mínimas no Rio Grande do Sul caíram 14°C entre quinta (7) e sexta-feira (8). Ao longo do fim de semana o frio se intensifica e se espalha, alcançando também o Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país.
Uma frente fria começou a avançar sobre o centro-sul do Brasil desde a última quinta-feira (7) e, como alertado pela Meteored, o sistema deixou diversos estragos no Rio Grande do Sul. A região de fronteira com o Uruguai e o centro do Rio Grande do Sul foram as áreas mais impactadas, escolas foram fechadas, prédios destelhados, estradas interditadas devido a quedas de árvores e até uma turbina de um parque eólico foi derrubada pela força dos ventos.
Agora, enquanto a frente fria avança sobre estados do Centro-Oeste e Sudeste - deixando alerta de tempestades para 5 estados - a massa de ar polar na retaguarda derrubou as temperaturas na metade oeste do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (8).
O frio irá se intensificar e se espalhar pelo país nos próximos dias, quando temperaturas negativas estão previstas. Além da chance de ocorrência de precipitação invernal no Sul (neve ou chuva congelada), a massa de ar frio deve alcançar o sul da Região Norte, ocasionando o evento conhecido como friagem. Confira os detalhes.
Semana gelada pela frente
A previsão de anomalia semanal de temperatura do ar do modelo ECMWF, de confiança da Meteored, indica que a próxima semana (11 a 18 de maio) será gelada não apenas no Sul e Sudeste, mas também em parte do Centro-Oeste e da Região Norte.
As maiores anomalias (desvios em relação à média) estão previstas para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul (metade oeste), onde a temperatura da semana pode ser até 3°C abaixo da média. Na escala diária, como veremos a seguir, as anomalias serão muito mais intensas, e os dias devem ter temperaturas de inverno.
Fim de semana abaixo de zero
O amanhecer será próximo de 0°C já na manhã de sábado (9) entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde as mínimas devem ser entre 1°C (regiões serranas) e 8°C nas demais áreas. A formação de geada é possível entre a metade norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde a pouca nebulosidade e ventos calmos favorecem que a superfície perca calor e alcance valores negativos. Na metade sul do Rio Grande do Sul os ventos serão mais intensos, desfavorecendo a geada mas aumentando a sensação de frio.
Entre o Paraná e Mato Grosso do Sul, mínimas entre 10°C e 15°C. A amplitude térmica será pequena entre o Sul e o Mato Grosso do Sul, uma vez que máximas também devem ser entre 10°C e 15°C.
No Dia das Mães, domingo (10), o amanhecer será de temperaturas negativas nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Enquanto o ECMWF prevê mínimas de -1°C, este valor pode ser ainda mais baixo na prática, podendo alcançar -3°C. Entre a madrugada e o amanhecer, há uma pequena chance de neve ou chuva congelada sobre essas áreas.
A tarde de domingo (10) também será gelada, onde as maiores anomalias estão previstas. No Mato Grosso do Sul, máximas de apenas 14°C representam impressionantes 14°C abaixo da média para a região, ou seja, normalmente a temperatura máxima alcançaria 28°C nesta área.
Frio intensifica e alcança o Sudeste no início da semana
O frio deve continuar se intensificando na manhã de segunda-feira (11). Nas Serras Gaúcha e Catarinense, a previsão de -2°C pode ser corrigida para valores da ordem de até -5°C, enquanto mínimas próximas de 0°C devem predominar entre a metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
No Mato Grosso do Sul, há previsão de apenas 7°C em Dourados e também em Campo Grande. Também na segunda (11), temperaturas abaixo de 10°C estão previstas para o interior de São Paulo, enquanto a capital paulista deve ser mais afetada a partir de terça-feira (12), com mínima de 12°C.
Em resumo, os seguintes estados estão em alerta para queda significativa de temperaturas:
- Rio Grande do Sul
- Santa Catarina
- Paraná
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Rondônia
- São Paulo
O frio intenso durante a noite e amanhecer no centro-sul deve durar até, pelo menos, quarta-feira (13), embora as temperaturas máximas comecem a subir ligeiramente a partir de segunda (11).
Não perca as últimas novidades da Meteored e aproveite todos os nossos conteúdos no Google Discover, totalmente GRÁTIS+ Siga a Meteored