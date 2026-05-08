Por que é que o calor úmido tornar-se mais perigoso do que as ondas de calor na Índia?

A Índia tem sido assolada por um calor extremo, com o Departamento Meteorológico da Índia a prever dias de ondas de calor acima da média em várias áreas este ano.

A Índia tem enfrentado recentemente mais ondas de calor extremo.

Teresa Abrantes Meteored Portugal 08/05/2026 09:17 7 min

O calor intenso está judiando da Índia e espera-se que as temperaturas ultrapassem os 40ºC, mesmo em regiões onde normalmente não se registam ondas de calor.

Por que a preocupação?

Além das temperaturas muito elevadas, que já por si só são prejudiciais à saúde, existe na Índia, em especial nas regiões costeiras, um fator invisível, que não pode ser ignorado.

Trata-se da umidade elevada, grande quantidade de vapor de água no ar, que afeta muitas regiões da Índia, e que juntamente com temperaturas muito altas constitui uma ameaça para a saúde e que tem tornado o verão indiano insuportável: o calor úmido.

O calor úmido é uma combinação de altas temperaturas e umidade elevada, que é mais prejudicial para a saúde do que altas temperaturas com umidade baixa.

À medida que o corpo aquece, o suor é liberado para o arrefecer. Quando se está a suar, o corpo evapora água da pele, absorvendo energia e reduzindo a temperatura do corpo.

No entanto, quando o ar está saturado de vapor de água, com umidade bastante elevada, o corpo humano tem dificuldade em regular a sua temperatura através da transpiração e deste modo a temperatura do corpo não baixa, o que leva ao sobreaquecimento do corpo, com consequente stress térmico, exaustão e insolação.

Na Índia, neste mês de abril, atingiram-se temperaturas a variar entre 45 °C e 50 °C em algumas regiões

À medida que as temperaturas sobem, especialmente durante o verão, o ar pode reter mais vapor de água, tornando a sensação térmica mais pesada e opressiva do que num ambiente de calor seco.

Como prevenir - Avisos de ondas de calor não são suficientes

A Índia, devido à sua localização geográfica, tem uns níveis de umidade muito elevados, em especial nas regiões costeiras, e além disso no verão o tempo é influenciado pela monção de verão indiana, que traz umidade abundante.

Há que referir também as condições socioeconómicas, que aumentam significativamente a exposição e a vulnerabilidade ao calor úmido.

De acordo com um novo estudo do Departamento Meteorológico da Índia (IMD), o calor úmido está a tornar-se cada vez mais perigoso nas zonas costeiras da Índia. Desde 1981, o stress térmico ao longo da costa do país intensificou-se significativamente, devido ao aumento combinado da temperatura e da umidade.

Foram analisados dados desde 1981 até 2020, que mostram que as temperaturas do termómetro molhado aumentaram ao longo das estações. O estudo do IMD mostra que os eventos extremos de calor e umidade têm aumentado, especialmente desde o início dos anos 2000.

A temperatura do termômetro molhado, que é um parâmetro meteorológico que combina calor e umidade, define a eficácia com que o corpo consegue arrefecer em condições de calor e umidade extremos.

A evaporação da água no tecido molhado que envolve o termómetro retira calor do termômetro, resultando num arrefecimento. Quanto mais seco é o ar, maior é a evaporação e, consequentemente, menor é a temperatura do termómetro molhado medida.

Com 100% de umidade relativa, a temperatura do termómetro molhado é igual à temperatura do ar (temperatura do termómetro seco).

De acordo com um professor assistente da Universidade de Kerala, na Índia, os níveis de temperatura do termômetro molhado são determinantes críticos da exaustão e da insolação.

Um outro estudo, que analisou mais de 80 anos de dados meteorológicos na Índia, concluiu que locais como Kerala, que possui uma extensa linha de costa e um clima influenciado pelas monções, correm maior risco de stress térmico, visto que se verificou que a monção do Sudoeste controla o momento e a localização das ondas de calor úmidas.

De acordo com outra investigação, concluiu-se que o aumento do stress térmico pode reduzir o desempenho do trabalho na Índia em 30 a 40% até ao final do século.

Em situações de calor intenso, especialistas de saúde pública aconselham a beber muita água

Os dados oficiais dos últimos anos mostram dezenas de milhares de casos suspeitos de insolação na Índia durante temporadas de calor intenso, tendo sido registadas centenas de mortes. Os especialistas em saúde pública acreditam que estes números subestimam a verdadeira dimensão do problema, uma vez que a mortalidade relacionada com o calor é frequentemente subnotificada ou classificada incorretamente.

Os especialistas afirmam que a Índia precisa de atualizar rapidamente os seus sistemas de resposta ao calor e de ir além dos alertas baseados só na temperatura. O índice de calor e a temperatura do termômetro molhado devem ser integrados nos sistemas de alerta precoce, especialmente para regiões úmidas.

Durante décadas, as ondas de calor na Índia foram definidas por limites de temperatura. Quando o termómetro ultrapassava um determinado valor, eram emitidos alertas e acionadas medidas de emergência. Mas, em situações de calor úmido, a temperatura por si só não capta o que o corpo humano sente.

Assim, o alerta antecipado para situações de calor úmido juntamente com a sensibilização da população podem ajudar a reduzir os problemas de saúde relacionados com o calor.

As projeções climáticas sugerem que as tendências atualmente observadas se irão intensificar, as temperaturas subirão ainda mais e os níveis de umidade provavelmente permanecerão elevados. Os eventos de calor úmido extremo podem tornar-se mais frequentes.