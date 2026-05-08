Por que é que o calor úmido tornar-se mais perigoso do que as ondas de calor na Índia?
A Índia tem sido assolada por um calor extremo, com o Departamento Meteorológico da Índia a prever dias de ondas de calor acima da média em várias áreas este ano.
O calor intenso está judiando da Índia e espera-se que as temperaturas ultrapassem os 40ºC, mesmo em regiões onde normalmente não se registam ondas de calor.
Por que a preocupação?
Além das temperaturas muito elevadas, que já por si só são prejudiciais à saúde, existe na Índia, em especial nas regiões costeiras, um fator invisível, que não pode ser ignorado.
Trata-se da umidade elevada, grande quantidade de vapor de água no ar, que afeta muitas regiões da Índia, e que juntamente com temperaturas muito altas constitui uma ameaça para a saúde e que tem tornado o verão indiano insuportável: o calor úmido.
À medida que o corpo aquece, o suor é liberado para o arrefecer. Quando se está a suar, o corpo evapora água da pele, absorvendo energia e reduzindo a temperatura do corpo.
No entanto, quando o ar está saturado de vapor de água, com umidade bastante elevada, o corpo humano tem dificuldade em regular a sua temperatura através da transpiração e deste modo a temperatura do corpo não baixa, o que leva ao sobreaquecimento do corpo, com consequente stress térmico, exaustão e insolação.
À medida que as temperaturas sobem, especialmente durante o verão, o ar pode reter mais vapor de água, tornando a sensação térmica mais pesada e opressiva do que num ambiente de calor seco.
Como prevenir - Avisos de ondas de calor não são suficientes
A Índia, devido à sua localização geográfica, tem uns níveis de umidade muito elevados, em especial nas regiões costeiras, e além disso no verão o tempo é influenciado pela monção de verão indiana, que traz umidade abundante.
Há que referir também as condições socioeconómicas, que aumentam significativamente a exposição e a vulnerabilidade ao calor úmido.
Foram analisados dados desde 1981 até 2020, que mostram que as temperaturas do termómetro molhado aumentaram ao longo das estações. O estudo do IMD mostra que os eventos extremos de calor e umidade têm aumentado, especialmente desde o início dos anos 2000.
A temperatura do termômetro molhado, que é um parâmetro meteorológico que combina calor e umidade, define a eficácia com que o corpo consegue arrefecer em condições de calor e umidade extremos.
A evaporação da água no tecido molhado que envolve o termómetro retira calor do termômetro, resultando num arrefecimento. Quanto mais seco é o ar, maior é a evaporação e, consequentemente, menor é a temperatura do termómetro molhado medida.
Com 100% de umidade relativa, a temperatura do termómetro molhado é igual à temperatura do ar (temperatura do termómetro seco).
Um outro estudo, que analisou mais de 80 anos de dados meteorológicos na Índia, concluiu que locais como Kerala, que possui uma extensa linha de costa e um clima influenciado pelas monções, correm maior risco de stress térmico, visto que se verificou que a monção do Sudoeste controla o momento e a localização das ondas de calor úmidas.
De acordo com outra investigação, concluiu-se que o aumento do stress térmico pode reduzir o desempenho do trabalho na Índia em 30 a 40% até ao final do século.
Os dados oficiais dos últimos anos mostram dezenas de milhares de casos suspeitos de insolação na Índia durante temporadas de calor intenso, tendo sido registadas centenas de mortes. Os especialistas em saúde pública acreditam que estes números subestimam a verdadeira dimensão do problema, uma vez que a mortalidade relacionada com o calor é frequentemente subnotificada ou classificada incorretamente.
Durante décadas, as ondas de calor na Índia foram definidas por limites de temperatura. Quando o termómetro ultrapassava um determinado valor, eram emitidos alertas e acionadas medidas de emergência. Mas, em situações de calor úmido, a temperatura por si só não capta o que o corpo humano sente.
As projeções climáticas sugerem que as tendências atualmente observadas se irão intensificar, as temperaturas subirão ainda mais e os níveis de umidade provavelmente permanecerão elevados. Os eventos de calor úmido extremo podem tornar-se mais frequentes.
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