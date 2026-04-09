Ar frio seguirá afetando o Brasil neste fim de semana; saiba o que esperar

A massa de ar frio que avança pelo Brasil segue influenciando o tempo neste fim de semana. As temperaturas mínimas permanecem baixas, especialmente no Sul e em áreas do Sudeste. Mais informações: Ciclone está formado e afetando o Brasil; entenda os riscos para os próximos dias

As temperaturas na Região Sul já estão sob influência da massa de ar frio que vem avançando na retaguarda de uma frente fria. As temperaturas mínimas de quinta-feira (9) ficaram em torno dos 11°C na Serra Catarinense.

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Na sexta-feira (10) a massa de ar frio irá alcançar as regiões Centro-Oeste e Sudeste, com previsão de mínimas em torno de 15°C, enquanto nas Serras Gaúcha e Catarinense o amanhecer será abaixo de 10°C. O primeiro frio do outono deve continuar atuando ao longo do fim de semana, confira os detalhes.

Sábado

O amanhecer de sábado (11) será de temperaturas abaixo da média em praticamente todo o país. As maiores anomalias (desvios) de temperatura, contudo, ficam sobre o centro-sul, onde a massa de ar frio atua. No Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e no Vale do Paraíba paulista o amanhecer será até 7°C abaixo da média.

Previsão de anomalia de temperatura mínima neste sábado (11), de acordo com o ECMWF.

Essas anomalias representam temperaturas mínimas abaixo de 10°C nas Serras Gaúcha e Catarinense, mas também nas áreas mais elevadas do Sudeste, como na Serra da Mantiqueira. No geral as temperaturas serão entre 12°C e 17°C entre a região Sul e faixa leste do Sudeste.

Previsão de temperatura mínima neste sábado (11), de acordo com o ECMWF.

As máximas, no entanto, devem ser amenas apenas na faixa leste, entre o litoral norte do Rio Grande do Sul e o Sudeste, com valores abaixo de 25°C, nas demais áreas as temperaturas sobem - e muito.

Entre o centro-norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, Paraná, interior de São Paulo e oeste de Minas Gerais máximas podem se aproximar dos 30°C, marcando um dia com grande amplitude térmica.

Domingo

No domingo (12) a massa de ar frio perde um pouco de força, embora ainda atue na faixa leste do Sul e do Sudeste. As temperaturas mínimas sobem ligeiramente, principalmente na metade sul e oeste do Rio Grande do Sul, que pode amanhecer com 20°C.

Temperaturas abaixo de 10°C estão previstas apenas para as áreas mais elevadas da Região Sudeste, enquanto na Serra Gaúcha e Catarinense, o amanhecer será entre 11°C e 13°C. As regiões em verde no mapa abaixo mostram onde as temperaturas mínimas previstas devem ter sensação de frio, com valores entre 14°C e 17°C.

Previsão de temperatura mínima neste domingo (12), de acordo com o ECMWF.

As temperaturas máximas previstas para domingo (12), no entanto, devem ser mais baixas que no dia anterior no geral, mas principalmente entre o centro-norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e Paraná. Nessas áreas as máximas diminuem de quase 30°C no sábado para valores em torno de 26°C no domingo.

No centro-leste do Paraná e de Santa Catarina, a presença de chuva e nebulosidade não deixa as temperaturas subirem, deixando o dia com sensação de frio. As máximas devem ser abaixo dos 20°C, o que representa uma anomalia de 7°C abaixo da média em algumas áreas.