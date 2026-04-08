Ciclone está formado e afetando o Brasil; entenda os riscos para os próximos dias

Um ciclone extratropical e sua frente fria atuam no Brasil nos próximos dias, provocando tempestades, chuvas intensas, ventos fortes, mar agitado e declínio das temperaturas nos próximos dias.

Imagem de satélite mostra o ciclone extratropical no Atlântico Sul e sua frente fria entre o Sul e Sudeste.

O processo de formação de um ciclone no início da semana deixou acumulados de chuva que ultrapassaram 100 mm nas últimas 48 horas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

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Hoje, quarta-feira (8), o ciclone já está formado e seu centro está posicionado sobre o Oceano Atlântico Sul, a leste do Uruguai. A frente fria associada a este sistema encontra-se sobre o Sudeste, onde organiza tempestades com chuvas pontualmente intensas hoje e nos próximos dias. Há alerta para rajadas de vento intensas, mar agitado e declínio das temperaturas. Confira os detalhes.

Alerta de tempestades com chuvas incomuns

Enquanto a frente fria deve continuar atuando sobre parte da Região Sudeste do Brasil na quinta-feira (9) favorecendo a formação de tempestades sobre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, o escoamento da atmosfera devido à atuação do ciclone irá organizar tempestades que se estendem pela faixa central do país, entre o Centro-Oeste e o Norte.

No Sudeste, as tempestades devem ser mais intensas entre a metade norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e na faixa leste de Minas Gerais, entre a Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Jequitinhonha. No Centro-Oeste, o maior potencial de intensidade está sobre uma área entre Goiás e Mato Grosso. Isso, porém, não descarta a possibilidade de tempestades localmente intensas em outras áreas.

Previsão de tempestades nesta quinta-feira (9), de acordo com o ECMWF.

Na sexta-feira (10) as tempestades relacionadas à frente fria alcançam o norte de Minas Gerais e o sul da Bahia. Novamente o escoamento da atmosfera favorece tempestades sobre Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No geral, os sistemas devem perder força quando comparados à quinta-feira (9), mas não se descarta a possibilidade de tempestades localmente intensas.

Previsão de chuva acumulada até o final da sexta-feira (10), de acordo com o ECMWF.

A chuva pode ter acumulados diários considerados incomuns tanto quinta (9) quanto sexta-feira (10) no Sudeste, entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte de Minas Gerais. Este valores ‘incomuns’ correspondem a acumulados 40 mm/dia, que têm potencial para causar transtornos em regiões vulneráveis a alagamentos e, principalmente, em centros urbanos.

A rodada mais atual do modelo ECMWF, de confiança da Meteored, indica que o Espírito Santo deve ser o estado mais impactado, com acumulados que podem se aproximar ou ultrapassar 100 mm até o final da sexta-feira (10).

Rajadas de vento intensas e mar agitado

Ao longo da noite de quarta-feira (8), as rajadas de vento devem se intensificar principalmente na faixa costeira do Rio Grande do Sul. No sul do estado, os ventos podem superar os 70 km/h, enquanto nas demais áreas os valores devem variar entre 50 e 60 km/h.

Nessas condições, são esperados transtornos como forte agitação do mar, dificuldade na navegação e balanço significativo de árvores e risco de queda de galhos e estruturas.

Nas áreas mais afetadas, onde as rajadas podem ser mais intensas, não se descartam danos localizados, especialmente em estruturas mais vulneráveis nos centros urbanos.

Previsão de rajada de vento nesta quarta-feira (8), de acordo com o ECMWF.

Entre quinta-feira (9) e sexta-feira (10), o mar ficará bastante agitado ao longo da costa das regiões Sul e Sudeste do Brasil, com maior impacto no estado do Rio Grande do Sul.

A previsão indica que as ondas próximas à costa podem se aproximar ou até ultrapassar os 4 metros de altura, elevando o risco para atividades no mar. Diante desse cenário, recomenda-se evitar a navegação, a pesca e outras atividades marítimas, especialmente em áreas mais expostas.

Previsão de altura significativa das ondas nesta quinta-feira (9), de acordo com o ECMWF.

Na quinta-feira (9) as rajadas de vento diminuem de intensidade, mas continuam acima de 50 km/h na faixa leste das regiões Sul e Sudeste, inclusive no Rio de Janeiro e São Paulo - os estados mais urbanizados, onde os impactos podem ser maiores. Na sexta-feira (10) as rajadas devem ser por volta de 40 km/h em diversos estados nos três estados do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.

Declínio das temperaturas

A passagem da frente fria traz consigo uma massa de ar frio associada. Há alerta para o declínio das temperaturas e o primeiro frio do outono. As temperaturas mínimas previstas para quinta (9) e sexta-feira (10) são em torno de 7°C nas Serras Gaúcha e Catarinense, podendo alcançar valores de até 3°C.

Previsão de temperatura mínima nesta sexta-feira (10), de acordo com o ECMWF.

Apesar do avanço do ar frio, a formação de geada ainda depende de condições específicas, como céu limpo e ventos fracos, que favorecem a perda de calor da superfície durante a noite.

A presença de nebulosidade e ventos moderados pode limitar esse resfriamento mais intenso em algumas áreas. Ainda assim, nas regiões de maior altitude e onde o vento enfraquecer, não se descarta a ocorrência pontual de geada, especialmente entre a madrugada e o amanhecer.