Ar frio traz nova queda das temperaturas: Sudeste será mais afetado que o Sul; entenda

Nova massa de ar frio chega ao Brasil nos próximos dias baixando as temperaturas no Sul e no Sudeste, mas afetando com maior intensidade a Região Sudeste. Entenda aqui. Mais informações: Chuvas de até 100 mm atingem as 5 regiões do Brasil na primeira semana de junho; veja a previsão

Uma nova massa de ar frio vai afetar o Brasil já no início desta semana. Trata-se de um sistema mais fraco, mas que já é o suficiente para manter o frio. No entanto, devido ao posicionamento da massa de ar frio, os efeitos serão mais significativos no Sudeste do que na Região Sul.

Devido à atuação de uma frente fria mais oceânica, a massa de ar frio ou anticiclone ou alta pressão, também muda o seu posicionamento, obtendo menos amplitude avanço, deslocando-se menos latitudinalmente, e atuando também de forma mais oceânica. Quando isso acontece, a direção dos ventos muda no Sul do Brasil, havendo um predomínio de ventos de leste e posteriormente de quadrante norte, enquanto que no Sudeste o predomínio é de ventos de leste e sul.

novo canal de Whatsapp. Siga-nos e ative as notificações! Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso

Confira a seguir os mapas de previsão e a intensidade do frio no início desta semana.

Mapas de previsão e a intensidade do frio

Nesta segunda-feira (1), a massa de ar frio atua sobre o leste da Argentina e contribui para os ventos de sul, baixando as temperaturas na Região Sul e provocando mais frio no fim da noite do que no início da madrugada na metade sul do Rio Grande do Sul. Já no restante da Região Sul, as mínimas acontecem no início da manhã.

Assim, as temperaturas mínimas variam de 8 a 15°C no Rio Grande do Sul; de 7 a 15°C em Santa Catarina, com possibilidade de valores em torno dos 3°C nas regiões mais elevadas da Serra; e de 7 a 15°C no Paraná. Nas capitais, em Porto Alegre a mínima acontece no fim da noite e fica em 14°C, em Florianópolis fica em 14°C e, em Curitiba, em torno dos 11°C.

Temperaturas prevista para o fim da noite desta segunda-feira, 1 de maio.

No Sudeste, devido aos ventos de sul, as mínimas ocorrem no fim do dia no leste do estado de São Paulo, com 13°C na região metropolitana da capital paulista. Regiões mais para o sul a partir da região de Sorocaba estão com previsão de temperaturas em torno dos 10°C. Em Minas Gerais, as temperaturas mínimas variam de 4 a 16°C, com as menores temperaturas sendo registradas no extremo sul do estado. No Rio de Janeiro, as mínimas ficam entre 14 a 21°C e no Espírito Santo de 15 a 21°C.

Na terça-feira (2), devido ao avanço da massa de ar frio, as temperaturas caem em média 1 a 2°C no Rio Grande do Sul. Já em Santa Catarina e no Paraná, os efeitos passam batido e há até aumento das mínimas. No leste do Sudeste, as temperaturas também diminuem de 1 a 2°C. As capitais ficam com previsão de 12°C em Porto Alegre, com 15°C em Florianópolis, 13°C em Curitiba, 12°C em São Paulo e região de Campinas, 19°C no Rio de Janeiro, 12°C em Belo Horizonte e 17°C em Vitória.

Temperaturas prevista para o início da manhã da terça-feira, 2 de maio.

Em relação às máximas, devido à influência da massa de ar frio no leste do Sul e do Sudeste, as temperaturas não conseguem passar dos 20°C até São Paulo, com 22°C a partir do Rio de Janeiro no início da semana. No interior, o tempo mais firme e ensolarado permite uma condição mais agradável com valores de 21 a 24°C. Já no oeste e norte de Minas Gerais, as temperaturas podem chegar aos 27°C.

No restante da semana, o padrão de temperaturas praticamente se mantém com pequena elevação, em torno de 1 a 2°C, tanto no Sul quanto no Sudeste. No fim de semana, a tendência no leste do Sudeste é de queda devido a redução da nebulosidade.