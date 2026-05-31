Chuvas de até 100 mm atingem as 5 regiões do Brasil na primeira semana de junho; veja a previsão

Mesmo com uma semana de padrão mais seco, há previsão de chuvas para todas as regiões do Brasil. Os volumes podem chegar até os 100 mm no fim desta semana. Saiba onde vai chover.

Mesmo com uma semana de padrão mais seco, há previsão de chuvas para todas as regiões do Brasil. Os volumes podem chegar até os 100 mm até sexta-feira

Nesta primeira semana de junho, há previsão de chuva para todas as regiões do Brasil mesmo dentro da estação seca. As chuvas se concentram mais nos extremos leste e norte do país, mas instabilidades conseguem se formar e provocar pancadas sobre uma parte seleta do Brasil Central.

Anticiclone grande mantém o frio e favorece as chuvas

Uma frente fria atua de forma oceânica próximo ao Sul e ao Sudeste do Brasil neste domingo (31) e nesta segunda-feira (1). Mesmo no oceano, o sistema consegue provocar estímulos para a formação de instabilidades no interior do Brasil. Assim, por volta do meio e do fim da tarde, há previsão de pancadas de curta duração no centro-sul de Minas Gerais, no nordeste do estado de São Paulo e na região serrana do Rio de Janeiro. Há possibilidade de chuvas bem pontuais no estado de Goiás, com menor potencial que as que podem ocorrer no Sudeste.

As chuvas no Centro-Oeste acontecem somente na segunda-feira (1) e de forma muito pontual, sem potencial para grandes acumulados.

Ainda na segunda-feira (1), o tempo firme predomina sobre a Região Sul e demais áreas do Centro-Oeste e boa parte das regiões Norte e Nordeste. No entanto, devido aos ventos de leste, o leste da Bahia fica nublado e com previsão de chuva fraca alternando com período de melhoria ao longo dia. Já as chuvas mais intensas atingem o extremo norte do Brasil desde a região de São Luís, no Maranhão, até o noroeste do Amazonas, passando por Macapá, Belém, Santarém, Manaus e Boa Vista.

Na terça-feira (2), como avanço da frente fria no oceano, a massa de ar frio na sua retaguarda atua sobre o centro-sul do Brasil, mas com seu núcleo deslocado para o oceano. Por se tratar de um sistema de alta pressão, ou seja, um anticiclone, a circulação dos ventos acontece de forma anti-horária, o que favorece o transporte de umidade e do ar mais frio para o leste do país.

Acumulado de chuva para até a sexta-feira, 5 de junho. Acumulados podem passar dos 100 mm na Região Norte e chegar próximo disso no leste da Bahia.

Assim, boa parte da faixa leste, fica com o tempo nublado e com possibilidade de chuva fraca no leste do Rio Grande do Sul, do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no nordeste de Minas Gerais e no leste da Bahia, incluindo a região de Salvador.

Além dessa áreas, ventos também de leste favorecem as chuvas no leste de Pernambuco e do estado do Rio Grande do Norte. Previsão de chuvas mais intensas, novamente desde o norte do Maranhão até o noroeste do Amazonas.

Os volumes previstos podem superara os 100 mm até o fim da semana na Região Norte. No leste da Bahia, na região de Salvador, há potencial para 90 mm.

Na quarta-feira (3), o anticiclone de grandes dimensões se desloca um pouco mais para o norte o que altera a direção do vento e o transporte de umidade para algumas áreas. Assim, o tempo firme predomina em boa parte do Rio Grande do Sul, com tempo mais fechado na região da serra mais próxima do estado de Santa Catarina. Já no território catarinense e no Paraná, o tempo fica nublado no leste, com possibilidade de chuva fraca ou chuvisco ao longo do dia, incluindo as regiões de Florianópolis, de Joinville e de Curitiba.

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A mesma condição se aplica ao litoral paulista e ao Rio de Janeiro, onde o tempo fica nublado e com previsão de chuva fraca ao longo dia. Na capital paulista, há pouca chance de chuva, mas na região do Grande ABCD, há potencial de chuva fraca.

No Nordeste, há previsão de chuva fraca em todo o leste e passa a chover com maior intensidade em toda a porção norte, desde o leste de Pernambuco até o norte do Maranhão. Na Região Norte, as chuvas continuam atingindo a porção norte, incluindo as capitais Belém, Manaus, Macapá e Boa Vista.

Acumulados no leste do Sudeste e do Nordeste podem variar de 40 a 90 mm até a sexta-feira, 5 de junho.

A semana tende a terminar com redução do potencial das chuvas, ficam mais esparsas ao longo do dia no leste da Região Sul e do Sudeste, ou seja, mais nebulosidade do que chuva. No Nordeste, há o deslocamento da região das chuvas no leste da Região, com previsão no nordeste da Bahia até o Rio Grande do Norte. Na faixa norte nordeste, as chuvas ocorrem de forma mais pontual, mas podendo ainda ser intensas no Maranhão. Quanto à Região Norte, sem novidades. As chuvas continuam atingindo as mesas áreas, só de forma mais pontual.