Como estava o tempo no dia em que você nasceu? Uma nova plataforma permite que você descubra

Você já se perguntou como estava o tempo em um determinado dia no passado? Uma nova plataforma digital permite que você faça essas viagens através do tempo meteorológico.

O Weather Replay é um novo aplicativo web do Copernicus e do ECMWF que permite aos usuários explorar e visualizar eventos climáticos e meteorológicos históricos. A imagem mostra o evento de baixa pressão isolado de março de 2015 que trouxe chuvas extremas para o norte do México. Fonte: Weather Replay, Copernicus, ECMWF.

Uma reanálise meteorológica é uma reconstrução detalhada do estado passado da atmosfera, criada pela combinação de milhões de observações reais de estações meteorológicas, satélites, balões meteorológicos e navios com modelos numéricos.

O resultado é um "filme" coerente e contínuo da evolução da atmosfera no passado, útil para o estudo de fenômenos extremos, tendências climáticas e mudanças ambientais, mesmo em regiões ou épocas com poucos dados diretos.

Existem muitas reanálises disponíveis atualmente; uma delas é a do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF), chamada ERA5. A ERA5 é uma das reanálises mais utilizadas em estudos climáticos, pois permite a análise de inúmeras variáveis desde 1940, com uma resolução temporal de 1 hora e uma resolução espacial de cerca de 25 km.

Uma janela para o passado

A reanálise permite-nos observar o passado com uma precisão incrível. Possibilita conhecer a posição de ciclones tropicais ou sistemas frontais em qualquer momento, ou a intensidade de um rio atmosférico, entre outros fenómenos meteorológicos.

Também é possível saber, embora com certo grau de incerteza, qual era a temperatura em um dado momento e quanta precipitação caiu em um determinado dia.

Mas manipular dados de reanálise não é tarefa fácil. É preciso uma sólida formação em ciência de dados para não se perder nesses volumes gigantescos de informações. Portanto, essa janela para o passado não está aberta a qualquer um... até agora!

Replay meteorológico, o 'DeLorean' de Copérnico

Há algumas semanas, o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus lançou um nova plataforma que permite viajar ao passado. Não como o DeLorean do Doc Brown em De Volta para o Futuro, mas virtualmente, usando dados da reanálise ERA5.

É uma excelente ferramenta para análise climática e, ao mesmo tempo, uma ótima democratizadora do acesso à informação. Permite visualizar eventos passados, comparar diferentes épocas e analisar dados facilmente, sem precisar escrever centenas de linhas de código.

Exemplos de uso do Weather Replay: à esquerda, um sistema frontal afetando o sul do Chile durante o grande inverno de El Niño de 1997. À direita, um dos dias mais quentes da história de Santiago, em janeiro de 2019. Fonte: Weather Replay, Copernicus.

O recurso Weather Replay permite visualizar variáveis meteorológicas comuns, como precipitação, temperatura ou pressão atmosférica, e outras mais avançadas, como a altura geopotencial.

É uma excelente ferramenta educacional que simplifica consideravelmente a resposta a perguntas que vão desde "quais foram os eventos extremos que afetaram meu país durante o último grande evento El Niño" até "como estava o tempo na minha cidade no dia em que nasci".

Referências da notícia

Copernicus: Weather Replay: your time machine to revisit past weather.