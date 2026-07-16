Alerta máximo: tempestades severas avançam pelo RS na próximas horas

Sinal de alerta ligado no RS, instabilidades mudam o tempo, chuvas intensas e tempestades severas avançam pelo estado nas próximas horas com potencial para gerar diversos transtornos e grandes acumulados de chuva.

As primeiras horas desta quinta-feira (16) começaram com temperaturas elevadas no oeste do Rio Grande do Sul (RS). Os termômetros marcaram mínimas acima de 15°C em várias localidades, isso por conta da presença dos Jatos de Baixos Níveis (JBN) que já está levando ar quente e úmido para esta parte do Brasil.

Nas próximas horas, a tendência é de mudança no tempo sobre o estado. A presença de calor e umidade, somada a fatores dinâmicos e físicos na atmosfera, proporciona um cenário apropriado para o desenvolvimento de tempestades severas na região, as quais começam a avançar a partir da tarde de hoje (16).

Tempo severo acende alerta vermelho no RS

Infelizmente, os modelos de previsão do tempo não indicam um cenário favorável ao Rio Grande do Sul. A partir da tarde de hoje (16), a convergência de calor e umidade, associada à presença de jatos de altos níveis, em camadas superiores da atmosfera, proporcionam os ingredientes perfeitos para o desenvolvimento de tempo severo.

Corredor de umidade transporta vapor d'água desde o Norte ao Sul do Brasil.

Desta maneira, acende-se o alerta vermelho para o estado gaúcho, pois existe a possibilidade de granizo e até mesmo da possível ocorrência e registros de tornados na região.

Ao final desta quinta-feira (16), chuvas intensas estão previstas para o sul do Rio Grande do Sul na faixa entre Bagé/RS e Pelotas/RS. Este já é um sinal do que está por vir. Na sexta (17), o período da tarde e noite também terão essas características, as precipitações se concentrando no sul gaúcho.

Precipitação prevista para a noite de sábado (18), de acordo com o modelo ECMWF.

O final de semana será marcado por temporais e instabilidades, as primeiras horas de sábado (18) já será sob o risco de tempestades na faixa entre a Campanha Gaúcha e a capital Porto Alegre/RS. As chuvas terão a presença de fortes trovoadas e possibilidade de queda de granizo, previsão que também se estende ao domingo (19).

E é justamente isso que gera a preocupação para o estado, as chuvas não vão permanecer apenas no final de semana, mas vão durar dias, e a mesma área será afetada por horas e horas de chuvas intensas e temporais.

Mapa de densidade de raios mostra as áreas mais propícias a tempo severo sobre o RS na noite de sábado (18).

No início da próxima semana o Rio Grande do Sul continuará sob alerta e riscos de tempo severo. O canal de umidade persiste sobre a região alimentando as instabilidades e fornecendo energia para a formação de nuvens carregadas e a geração de tempestades com grandes volumes pluviométricos.

Toda a faixa central, sul, oeste e leste do estado gaúcho se mantém em alerta. Na tarde de segunda-feira (20), a previsão mostra um pequeno alívio, com as chuvas diminuindo a intensidade, mas sem cessar. Contudo, no final da noite, as chuvas retornam com forte intensidade afetando a parte central do Rio Grande do Sul.

Chuvas intensas e tempestades continuam sendo previstas no início da segunda-feira (20).

A precipitação, então, volta com força total na terça-feira (21), com potencial de gerar ainda mais estragos. As tempestades ganham força e podem vir de maneira severa, ou seja, acompanhadas de trovoadas, descargas elétricas, rajadas de vento, granizo e até mesmo tornados.

Desta vez, afetando o noroeste, norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Mas, a expectativa é de que as chuvas fortes também continuem sobre áreas próximas a Santa Maria/RS, Porto Alegre/RS, Caxias do Sul/RS e Cruz Alta/RS. O alívio fica por conta do sul do estado gaúcho, com o tempo ficando nublado, mas diminuição nos volumes e intensidade da chuva.

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Até a terça-feira (21) os acumulados podem chegar a valores extremamente preocupantes e destrutivos. Na Campanha Gaúcha, o acumulado supera os 200 mm e pode alcançar valores ainda maiores. Não estão descartadas chances de acumulados chegarem aos 290 mm em áreas pontuais.

Acumulado de chuva previsto até terça-feira (21), segundo o modelo ECMWF.

Todo o centro e sul gaúcho geram preocupação, uma vez que o menor volume de chuva previsto acumulado é superior a 100 mm. Por isso, é fundamental manter-se em local seguro. Caso enfrente problemas, não hesite em procurar ajuda e abrigo com a Defesa Civil.