Nuvem de poeira e ventania assustam moradores no interior do TO

Comerciantes e trabalhadores de Colinas do Tocantins precisaram agir rapidamente para trancar as portas de vidro e evitar que as mercadorias fossem danificadas pela invasão de poeira.

Registro em vídeo do momento em que uma gigantesca nuvem de terra e fortes ventos tomam conta de toda a cidade. Foto: Reprodução/ Redes Sociais

No início da tarde da última quarta-feira (15), os moradores de Colinas do Tocantins foram surpreendidos por um fenômeno meteorológico de rápida evolução. Uma forte ventania acompanhada por uma densa nuvem de poeira cobriu as ruas do município, que fica localizado na região norte do estado tocantinense.

A tempestade de terra reduziu drasticamente a visibilidade em diversos pontos da área urbana e assustou as pessoas que transitavam pelas vias públicas naquele momento. Apesar do susto provocado pela rapidez do vento e pela grande densidade da poeira, a prefeitura municipal informou oficialmente que não houve registro de vítimas ou prejuízos materiais.

Impacto na rotina urbana e registros dos moradores

Imagens gravadas por celulares e compartilhadas logo em seguida nas redes sociais registraram o exato instante em que o vento forte espalhou poeira pelas ruas. Nos vídeos, observa-se que as folhas das árvores e pequenos detritos voaram intensamente, enquanto a cidade ganhou um tom marrom.

Imagens mostram pontos da cidade sem visibilidade durante ventania — Foto: Reprodução/Colinas Notícias

O fenômeno obrigou comerciantes e funcionários locais a agirem de forma extremamente rápida para proteger suas lojas e produtos. Uma funcionária de um estabelecimento situado próximo a um posto de combustíveis, na mesma área onde as imagens foram gravadas, descreveu os instantes de apreensão que vivenciou.

MAD MAX? Uma forte ventania acompanhada por uma enorme nuvem de poeira assustou moradores de Colinas do Tocantins, na região norte do estado, na tarde desta quarta-feira, 15. O fenômeno reduziu a visibilidade e foi registrado por moradores. Segundo a prefeitura, apesar do susto, pic.twitter.com/Of4PrrvG7U — Daniel Lélis (@dannlelis) July 16, 2026

Ela relatou que as portas de vidro precisaram ser trancadas com urgência por causa da grande quantidade de terra. Essa reação evitou que mercadorias fossem danificadas pela sujeira e garantiu que todos no interior do estabelecimento estivessem em segurança durante a rajada.

Posicionamento oficial e orientações de segurança

Diante do impacto visual e da preocupação gerada pela tempestade de poeira na cidade, a Secretaria de Administração do município divulgou um posicionamento oficial. Conforme as informações fornecidas pela gestão municipal, nenhum chamado de emergência envolvendo pessoas feridas ou danos estruturais graves chegou ao conhecimento das equipes locais de apoio.

A ausência de estragos maiores trouxe alívio para a comunidade tocantinense, que temia riscos de acidentes automobilísticos nas ruas devido à névoa de poeira. Ainda assim, órgãos de segurança municipal reforçam que a população deve sempre evitar transitar ao ar livre durante ventanias para minimizar a exposição a materiais suspensos.

Esse tipo de fenômeno com suspensão de terra é característico de fases secas do ano, quando solos desprovidos de vegetação densa ficam expostos à ação de fortes rajadas de vento. Os especialistas locais recomendam que, além de buscar abrigos fechados, as pessoas evitem ligar aparelhos de climatização enquanto a poeira estiver se dispersando no ar.