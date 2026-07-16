Bolha de ar quente ganha força e calor atinge as 5 regiões do Brasil

Uma bolha de calor se instala sobre o Brasil nos próximos dias, provocando temperaturas acima da média em áreas das 5 regiões do país, especialmente ao Centro-Oeste, onde as máximas podem se aproximar dos 40°C.

Nos próximos dias, uma bolha de ar quente se expande sobre o Brasil, deixando as temperaturas acima da média em localidades das 5 regiões do país, especialmente no Centro-Oeste, onde as máximas podem pontualmente se aproximar dos 40°C.

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Várias localidades de diferentes regiões terão temperaturas máximas em torno dos 30°C ou acima disso, e o calor vai se prolongar até, pelo menos, meados da segunda quinzena de julho.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Calor se espalha pelas 5 regiões do Brasil nos próximos dias

A atuação de um bloqueio atmosférico sobre o Atlântico Sul impede a formação e avanço de instabilidades sobre grande parte do Brasil, mantendo o tempo firme e com predomínio de sol.

Além disso, o sistema também mantém uma bolha de calor “presa” sobre o continente. Assim, teremos vários dias seguidos de tempo estável e com temperaturas acima da média para esta época do ano em boa parte do Brasil.

Na Região Sul do Brasil, as temperaturas já estão em elevação, mas é a partir de amanhã que elas vão atingir os maiores patamares.

Entre esta sexta-feira (17) e o sábado (18), as áreas de destaque são o Rio Grande do Sul e o oeste e noroeste do Paraná, onde os termômetros vão registrar entre 29°C e 31°C, especialmente na Região Metropolitana de Porto Alegre, mas com algumas localidades gaúchas podendo atingir até 33°C. Em Santa Catarina, as máximas não passam dos 30°C (Litoral Sul).

A partir do domingo (19) e ao longo da próxima semana, as temperaturas diminuem no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mas o calor intenso continuará atuando sobre o norte/noroeste do Paraná, com máximas de até 34°C.

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para a terça-feira (21), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na Região Sudeste, o calor vai afetar especialmente o oeste e interior de São Paulo, o Triângulo Mineiro e o oeste e norte de Minas Gerais. Com o céu claro e predomínio de sol nos próximos dias, as tardes ficam cada vez mais quentes, enquanto as manhãs continuam amenas ou frias.

As temperaturas já começam a se elevar a partir desta sexta-feira (17), mas é no início da próxima semana que o calor ganha força. As máximas nessas áreas citadas acima vão variar de 29°C a 32°C, mas podendo alcançar os 34°C no oeste paulista na próxima semana, como por exemplo, em Nova Independência (34°C) e Guararapes (33°C).

Os próximos dias serão de calor na porção Centro-Sul do Brasil e em parte do Norte e Nordeste, com máximas de 30°C ou mais, especialmente no Centro-Oeste, onde elas podem se aproximar dos 40°C.

Na Região Centro-Oeste é onde teremos as maiores temperaturas. Por lá, os próximos dias terão máximas acima dos 30°C em praticamente todo o território, e facilmente atingindo os 35°C/36°C. Pontualmente, algumas localidades do Mato Grosso do Sul próximas à fronteira com o Paraguai podem chegar em torno dos 38°C.

Aqui, também chamamos a atenção para a baixa umidade relativa do ar, que deve atingir índices abaixo dos 30% nos próximos dias no interior do Centro-Oeste, e chegando em torno dos 17% em meados da semana que vem. Essa condição de tempo seco pode trazer riscos à saúde.

Previsão da umidade relativa do ar (%) para terça-feira (21) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Nas Regiões Norte e Nordeste também fará calor de mais de 30°C, especialmente a partir deste fim de semana, e em praticamente todas as áreas, com exceção do leste do Nordeste onde ainda deve ter temperaturas mais amenas. As máximas na semana que vem chegam aos 35°C/36°C no interior do Piauí, Maranhão e Tocantins.

E a tendência, até o momento, indica que ainda teremos temperaturas mais elevadas na segunda quinzena de julho em grande parte do Brasil, conforme podemos observar no mapa abaixo.

Anomalias médias de temperatura do ar (em °C) em 2 metros para a semana entre os dias 20 e 27 de julho, segundo o modelo europeu ECMWF Charts.

Entre os dias 20 e 27 de julho, as temperaturas vão ficar entre 3°C e 6°C acima da média climatológica para o período em parte das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país (tons mais vermelhos), e até 3°C acima da média nas demais áreas (tons rosados).