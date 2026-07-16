Aloe vera em vaso: 7 dicas para cultivá-la com sucesso

Resistente tanto ao calor quanto ao frio e de baixa manutenção, a aloe vera é uma das plantas mais adequadas para varandas e terraços. Aqui estão sete regras simples que podem fazer toda a diferença entre um crescimento vigoroso e uma planta que tem dificuldade para se desenvolver.

Aloe vera: as 7 regras essenciais para o cultivo bem-sucedido em vasos.

Mattia Sansone Meteored Itália 16/07/2026 13:03 7 min

Nativa das regiões áridas da Península Arábica, a Aloe vera, também conhecida como babosa no Brasil, é uma suculenta conhecida por sua capacidade de armazenar água em suas folhas grossas e carnudas. Embora seja geralmente vendida em vasos pequenos e permaneça relativamente compacta, sob as condições adequadas ela pode crescer significativamente, produzindo novas folhas e numerosas brotações laterais na base.

Sua resistência, excelente tolerância ao calor e baixa necessidade de água fazem dela uma das melhores plantas para varandas e terraços bem iluminados. No entanto, poucas pessoas conhecem as sete regras simples que podem melhorar muito o vigor, o crescimento e a aparência da planta.

1. Evite a luz solar direta

A aloe vera prospera em locais bem iluminados, mas a exposição à luz solar direta nem sempre é a melhor opção.

Plantas recém-adquiridas ou que passaram muito tempo em um viveiro podem sofrer queimaduras solares se forem expostas repentinamente à luz solar intensa.

Evite a luz solar direta.

O ideal é colocá-las primeiro em um local iluminado, porém protegido durante as horas mais quentes do dia, e aumentar gradualmente a exposição. Plantas adultas e bem aclimatadas geralmente toleram muito melhor a luz solar direta.

2. Regue com moderação, mas corretamente

Por ser uma suculenta, a aloe vera não requer regas frequentes.

Na primavera e no verão, basta regar o substrato com moderação e deixar que ela seque quase completamente antes de regar novamente.

Regue com moderação, mas de forma adequada.

No inverno, o ideal é reduzir ainda mais a frequência das regas, pois o solo demora mais para secar. Mais do que a falta de água, o verdadeiro inimigo da aloe vera é o excesso de umidade, que pode causar o apodrecimento das raízes e enfraquecer rapidamente a planta.

3. Escolha um substrato com boa drenagem

O substrato ideal deve ser leve e permitir a drenagem rápida do excesso de água

Substratos formulados especificamente para cactos e suculentas são ideais, especialmente se enriquecidos com areia grossa, pedra-pomes ou rocha vulcânica.

Escolha um substrato com excelente drenagem para minimizar o risco de apodrecimento das raízes.

Também é essencial que o vaso possua furos de drenagem no fundo. Para minimizar o risco de acúmulo de água e apodrecimento das raízes, o ideal é cultivar a aloe vera em um vaso sem prato.

4. Opte por um vaso grande de barro

O barro (argila) oferece boa estabilidade térmica e favorece a aeração, bem como a secagem do substrato.

Opte por um vaso grande de barro (argila).

Para uma planta jovem de aloe vera, recomenda-se escolher um vaso com diâmetro entre 25 e 35 centímetros. Esse tamanho oferece espaço suficiente para o desenvolvimento gradual das raízes, ao mesmo tempo em que reduz a necessidade de trocas de vaso.

Embora a aloe vera suporte muito bem períodos de seca, um vaso maior proporciona uma melhor reserva de umidade e oferece maior proteção às raízes durante épocas de calor intenso.

5. Adube com moderação

A aloe vera não é uma planta particularmente exigente em termos de nutrientes De modo geral, uma adubação leve na primavera e no início do verão é suficiente.

Fertilize a Aloe Vera com moderação.

O ideal é utilizar um fertilizante formulado especificamente para suculentas ou um com baixo teor de nitrogênio. O excesso de adubação pode resultar em um crescimento mais fraco e menos compacto, além de tornar a planta mais suscetível a fatores de estresse ambiental.

6. Proteção contra o frio do inverno

A aloe vera tolera quedas ocasionais de temperatura, mas é muito sensível à geada.

Adaptada a climas áridos e altas temperaturas, a aloe vera é altamente resistente à seca. No entanto, não tolera bem geadas ou períodos prolongados de baixas temperaturas.

Em regiões de clima ameno, a aloe vera pode passar o inverno ao ar livre, desde que seja colocada em um local protegido e coberta durante as noites mais frias. No entanto, em áreas onde ocorrem geadas frequentes, o ideal é levar a planta para dentro de casa, acomodando-a em um local bem iluminado e protegido das intempéries.

7. Separe as brotações para estimular um crescimento harmonioso

Com o tempo, a aloe vera produz inúmeros brotos que se desenvolvem na base da planta-mãe.

Se deixadas no local, esses brotos laterais podem formar uma touceira (tufo espesso) muito ornamental.

Separe as brotações laterais para promover o desenvolvimento harmonioso da planta-mãe e obter novas mudas.

No entanto, com o tempo, essas touceiras podem acabar competindo com a planta-mãe por recursos. Ao separar as mudas mais desenvolvidas e replantá-las em novos vasos, você favorece um crescimento mais equilibrado da planta principal e, ao mesmo tempo, obtém facilmente novos exemplares.

Uma solução ideal para cidades cada vez mais quentes

Verões cada vez mais quentes e secas mais frequentes estão mudando a forma como os espaços verdes urbanos são projetados e mantidos. Nesse cenário, a aloe vera se destaca como uma excelente opção para quem busca uma planta ornamental resistente, sustentável e de baixa manutenção.

Com os cuidados adequados, ela pode prosperar por anos, transformando uma simples varanda ou um pequeno terraço em um refúgio verde e exuberante — mais preparado para enfrentar os desafios do aquecimento global e a "selva de pedra" típica dos ambientes urbanos.