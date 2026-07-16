Este país europeu testará a primeira ferrovia do mundo que gera energia solar entre os trilhos

Um país europeu está considerando a instalação de uma via férrea equipada com painéis solares, após resultados obtidos na Suíça, onde um projeto-piloto já gera eletricidade a partir da própria infraestrutura ferroviária.

A instalação de painéis solares entre os trilhos permite a geração de eletricidade aproveitando a infraestrutura ferroviária existente. A Itália estuda implementar esse sistema após os resultados de um teste realizado na Suíça. Imagem: Sun-Ways

A Europa continua buscando diversas formas de impulsionar a produção de energia renovável aproveitando a infraestrutura existente. Uma opção que vem ganhando força envolve a instalação de painéis fotovoltaicos entre os trilhos ferroviários — uma solução que evita destinar áreas adicionais a essas instalações e que já concluiu com sucesso uma fase inicial de testes na Suíça.

Os dados coletados durante o primeiro ano de operação despertaram o interesse de outros países. A Itália, por exemplo, já está preparando um projeto semelhante após um acordo entre a empresa suíça Sun-Ways e uma parceira italiana, que atualmente negocia com a Rete Ferroviaria Italiana para avaliar a viabilidade da implementação.

Painéis solares nas ferrovias: o projeto-piloto suíço que serve de referência

A primeira instalação desse tipo entrou em operação no ano passado na localidade suíça de Buttes, no município de Val-de-Travers. O trecho experimental abrange 100 metros de via de serviço e conta com um total de 48 painéis solares, com uma capacidade combinada de 18 quilowatts-pico (kWp).

O projeto foi inicialmente planejado para um período de apenas três anos. No entanto, os resultados registrados nos primeiros meses superaram as previsões da empresa responsável, que agora estuda manter a infraestrutura de forma permanente.

Durante o primeiro ano de operação, a instalação gerou cerca de 16.000 quilowatts-hora (kWh). Esse volume equivale, aproximadamente, ao consumo anual de uma residência totalmente eletrificada. Nessa fase, a eletricidade gerada é injetada na rede elétrica.

A Itália está preparando seu próprio projeto de linha ferroviária solar

A experiência adquirida na Suíça despertou interesse no setor ferroviário italiano. A Sun-Ways firmou um acordo com um parceiro comercial na Itália que mantém contato com a Rete Ferroviaria Italiana para definir um futuro projeto-piloto.

Painéis solares são instalados entre os trilhos para gerar energia sem ocupar novas áreas de terra. A tecnologia visa fornecer eletricidade à rede e, futuramente, à infraestrutura ferroviária. Imagem: Sun-Ways

Espera-se que os detalhes completos da iniciativa sejam divulgados nos próximos meses. Caso o projeto realmente avance, a Itália se tornará o segundo país europeu a testar essa tecnologia em sua própria rede ferroviária.

O objetivo é utilizar milhares de quilômetros de trilhos existentes para gerar eletricidade renovável. Segundo estimativas da Sun-Ways, a instalação desse sistema ao longo dos 5.317 quilômetros de linhas ferroviárias da Suíça cobriria uma área equivalente a 760 campos de futebol e geraria quase um terawatt-hora (TWh) por ano — cerca de 2% do consumo de energia do país.

Os desafios técnicos impostos por este sistema ferroviário

Os painéis devem ser posicionados de forma totalmente plana entre os trilhos — uma configuração que reduz ligeiramente o seu desempenho em comparação com instalações fotovoltaicas inclinadas. A empresa estima essa diferença de produção em cerca de 10%, um índice que considera aceitável dada a grande área de superfície disponível.

O projeto-piloto desenvolvido na Suíça utiliza 48 painéis solares instalados em um trecho de 100 metros de via. A iniciativa despertou interesse na Itália, que está preparando seu próprio teste. Imagem: Sun-Ways

A próxima fase do projeto visa ir além do simples fornecimento de eletricidade para a rede geral. O plano envolve fornecer energia diretamente a subestações ferroviárias e até mesmo alimentar as linhas de tração utilizadas pelos trens.

A segurança também foi um fator fundamental no projeto do sistema. Após alertas iniciais da União Internacional de Ferrovias sobre possíveis problemas — como microfissuras, riscos de incêndio ou ofuscamento que poderia afetar os maquinistas —, a Sun-Ways incorporou painéis mais duráveis, superfícies antirreflexo, sensores de monitoramento contínuo e um mecanismo de limpeza automática que utiliza escovas instaladas na parte inferior dos trens.