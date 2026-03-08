Acumulados de chuva podem superar os 200 mm em SP e no RJ nesta semana; confira o alerta

Frente fria e circulação oceânica vão potencializar as chuvas no Sudeste do Brasil, principalmente sobre os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Volumes podem passar dos 200 mm até o fim da semana. Confira os alertas.

Frente fria e circulação oceânica vão potencializar as chuvas no Sudeste do Brasil, principalmente sobre os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Atualmente, uma frente fria atua de forma costeira no oceano e já vem favorecendo o tempo mais instável no centro-sul do Brasil. Não se trata de um sistema intenso, mas de um fator que pode contribuir para chuvas intensas, uma vez que faz parte de uma condição no centro-sul do Brasil mais instável que é composta por: uma baixa pressão entre a Argentina e o Paraguai, uma região de cavado entre as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste e pela frente fria no oceano.

Além disso, se há uma frente fria, há uma massa de ar frio. Ela já atua no Sul do Brasil, mas também não é intensa. Esse sistema contribui para as temperaturas não subirem, trazendo uma condição mais amena nos próximos dias. No entanto, há outra função para esta massa de ar frio, ou alta pressão. Ao se deslocar para o oceano, essa alta pressão favorece o transporte de umidade para o leste das regiões Sul e Sudeste, principalmente para o Sudeste nos próximos dias, o que ajuda a potencializar as chuvas nessas áreas como nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Previsão de chuva, pressão e direção do vento para a tarde da segunda-feira, 9 de março. Destaque para a frente fria no oceano, para a massa de ar frio (alta pressão) ao sul do RS e para a baixa pressão com núcleo sobre o Paraguai.

O modelo ECMWF mostra que a frente fria se afasta e a massa de ar mais frio mantém a circulação de umidade no leste do Sudeste, com a região de cavado potencializando as chuvas no interior da região.

As chuvas constantes de moderada a forte intensidade a partir do período da tarde podem acumular mais de 200 mm até a sexta-feira (13), o que podem resultar em transtornos como alagamentos, inundações e enxurradas.

Previsão para a semana e regiões em alerta

Na segunda-feira (9), a frente fria atua entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Assim, a massa de ar frio, alta pressão, favorece o transporte de umidade para o leste de São Paulo e Rio de Janeiro. O tempo fica nublado e há previsão de chuva fraca e garoa nas localidades mais litorâneas no período da manhã. No interior de São Paulo, na porção central, norte e oeste há possibilidade de chuva moderada a forte.

A partir da tarde, as instabilidades ganham força e há alerta de chuvas intensas e de tempestades até o período da noite em todo o estado de São Paulo e no sul do Rio de Janeiro. Na região serrana do Rio, há possibilidade de chuvas de fraca a moderada intensidade.

Na terça-feira (10), a nebulosidade aumenta, fica mais densa ao longo do dia. Pela manhã, há previsão de chuva fraca a moderada no centro, sul, leste e oeste de São Paulo e chance de chuvisco no Rio de Janeiro.

A partir da tarde até o período da noite, as chuvas ganham intensidade e se espalham pelo Sudeste, com alertas para todo o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, com maior risco para o centro, norte e oeste paulistas e região serrana do Rio.

Acumulado de precipitação para a semana, com chuvas volumosas e acumulados que podem exceder os 200 mm em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Na quarta-feira (11), há a manutenção do tempo mais instável com chuva fraca já pela manhã em todo o território paulista e fluminense.

Novamente, a partir da tarde, as instabilidades ganham intensidade e deixam alertas até o período da noite em todo o estado de São Paulo e sul do Rio de Janeiro. As localidades sob maior risco ficam no centro e leste paulistas. Na região serrana do Rio de Janeiro, as chuvas acontecem com fraca intensidade e o tempo segue nublado e com possibilidade de chuvisco.

A semana termina com continuidade dos alertas para os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, com chuvas de forte intensidade e pancadas intensas a partir da tarde até o período da noite. A diferença é que a intensidade das chuvas no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro aumentam e há potencial de acumulados mais elevados, o que aumenta o risco de transtornos. Até a sexta-feira (13), há previsão de acumulados que podem superar os 200 mm, com maiores volumes concentrados na quinta (12) e na sexta-feira (13).