As 5 árvores mais estranhas do planeta que parecem de outro mundo, mas estão na Terra

Em diferentes partes do planeta, existem árvores que parecem ter vindo de outro mundo. Suas formas impossíveis, cores surpreendentes e adaptações extraordinárias ao clima as tornam verdadeiras maravilhas naturais.

Por trás das formas estranhas dessas árvores, escondem-se respostas evolutivas extraordinárias da natureza.

A natureza tem uma capacidade quase infinita de nos surpreender. É o caso de algumas espécies de árvores que chamam a atenção por sua aparência incomum, que rompe com as noções tradicionais do que esperamos de uma árvore.

Na realidade, muitas de suas aparências peculiares são resultado de soluções evolutivas para problemas muito específicos, como conservar água, suportar calor extremo, aproveitar a umidade ou sobreviver em florestas tropicais densas.

Portanto, longe de serem meras curiosidades botânicas, essas cinco árvores da lista das mais raras do mundo são exemplos extraordinários de como a vida é capaz de se adaptar a qualquer ambiente.

Baobá: a árvore que parece crescer de cabeça para baixo

A Adansonia, popularmente conhecida como baobá, árvore-garrafa ou calabaceira, é uma das árvores mais emblemáticas da África. Seu tronco enorme e copa relativamente pequena fazem com que pareça uma árvore plantada de cabeça para baixo, como se suas raízes estivessem suspensas no ar.

Fotografia de baobás ao pôr do sol na ilha de Madagascar.

É encontrada principalmente em regiões secas de Madagascar, África subsaariana e partes da Austrália, onde seu tronco gigantesco funciona como um reservatório natural capaz de armazenar milhares de litros de água. Essa adaptação permite que ela sobreviva a longos períodos de seca em climas desérticos e semidesérticos.

Curiosamente, muitos baobás podem viver por mais de mil anos. Em diversas comunidades africanas, eles serviram como locais de encontro, abrigos e até mesmo reservatórios naturais de água por gerações.

Árvore do Sangue de Dragão: o guarda-chuva dos desertos

A misteriosa Dracaena cinnabari, conhecida como árvore-do-sangue-de-dragão, parece saída de um filme de ficção científica.

Sua copa forma uma estrutura semelhante a um guarda-chuva gigante, e seu nome deriva de sua seiva vermelho-escura, que durante séculos foi usada como corante, na medicina tradicional e até mesmo como verniz.

Exemplares de Dracaena cinnabari, conhecida como árvore-do-sangue-de-dragão.

É uma espécie endêmica da ilha de Socotra, no Mar Arábico, um dos ecossistemas mais singulares do planeta, onde o formato de guarda-chuva a ajuda a capturar a umidade da neblina e a projetar sombra sobre o solo e suas próprias raízes, reduzindo assim a evaporação em um ambiente extremamente seco.

Eucalipto arco-íris: a árvore que parece pintada

O espetacular Eucalyptus deglupta é provavelmente a árvore mais colorida do planeta. Seu tronco exibe listras verdes, laranjas, roxas e azuis que mudam com o tempo. Essas cores aparecem quando a casca externa se desprende em tiras: a nova casca é verde brilhante no início e muda de tonalidade à medida que amadurece.

Detalhe da casca colorida do Eucalyptus deglupta, também conhecido como eucalipto arco-íris.

O eucalipto arco-íris cresce naturalmente em áreas tropicais como as Filipinas, Indonésia e Papua-Nova Guiné.

Seu rápido crescimento e a constante regeneração da casca o ajudam a resistir à umidade extrema, bem como aos fungos e parasitas encontrados nas florestas tropicais.

Árvore-garrafa da Namíbia: a sobrevivente venenosa do deserto

A peculiar espécie Pachypodium lealii parece uma escultura natural, com um tronco grosso e protuberante que lembra uma garrafa gigante, daí o seu apelido.

Árvores-garrafa em Socotra, um arquipélago remoto no Mar Arábico pertencente ao Iêmen.

Contudo, sua aparência incomum esconde um perigo significativo: esta árvore é extremamente tóxica. Por esse motivo, algumas tribos locais — ela é encontrada principalmente em regiões áridas da Namíbia e Angola — usam sua seiva para preparar venenos para caça.

Assim como o baobá, o tronco carnudo da árvore-garrafa da Namíbia armazena água durante as raras estações chuvosas, permitindo que ela sobreviva em um dos ambientes mais secos do planeta.

Árvore abricó-de-macaco: a gigante das flores exóticas

A impressionante Couroupita guianensis, que pode atingir 35 metros de altura, é famosa por seus enormes frutos redondos que se assemelham a balas de canhão penduradas no tronco.

Flores da árvore abricó-de-macaco.

Suas flores são grandes, perfumadas e crescem diretamente no tronco (um fenômeno chamado caulifloria), o que facilita a polinização por insetos e morcegos na densa floresta tropical.

Em alguns lugares, essas flores são consideradas sagradas, por isso a árvore abricó-de-macaco, nativa da floresta amazônica, especialmente em países como Brasil, Colômbia e Peru, é frequentemente plantada perto de templos.