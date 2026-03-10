Canal de umidade continua e ganha reforço sobre o Brasil nos próximos dias; veja os estados na rota
Tempestades continuarão atingindo o Sudeste e o Centro-Oeste ao longo dos próximos dias, causando transtornos em diversos estados brasileiros como SP, MG, RJ e MS.
Chuvas intensas estão se formando sobre uma grande parte do Sudeste e do Centro-Oeste, graças à circulação de ventos e a convergência de umidade que está gerando uma faixa de nebulosidade e precipitação intensa sobre o Brasil.
Entre os estados afetados pelo fenômeno e abrangidos pelo alerta estão São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, grande parte de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e sul de Goiás.
Previsões indicam que essa faixa de nebulosidade e chuva intensa continuará presente ao longo de toda a semana, e ainda pode se intensificar nos próximos dias.
Canal de Umidade ganhará intensidade
Entre a quarta-feira (11) e a quinta-feira (12), previsões indicam que a probabilidade de chuva aumenta entre o Sudeste e o Centro-Oeste, com destaque para o norte e leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e Espírito Santo, regiões que serão mais atingidas pela chuva ao longo desta semana.
Ao longo do sábado (14) e do domingo (15), essa faixa de chuvas intensas pode se deslocar em direção norte, passando a afetar mais Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso, e deixando de atuar em boa parte de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.
Ainda assim, os acumulados totais de chuva esperados até o final do domingo serão altos especialmente no norte de São Paulo e norte do Mato Grosso do Sul, onde podem exceder os 150 mm totais de chuva em alguns municípios.
O sul de Goiás, o sul de Minas Gerais, o Alto Paranaíba, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo também podem registrar acumulados igualmente altos, em torno dos 100 mm de chuva - o suficiente para causar transtornos para a população.
Como regra geral, sempre evite enfrentar o mau tempo e transitar em locais de risco, como avenidas próximas a rios. Durante tempestades, de maneira alguma enfrente a correnteza ou transite em locais onde há risco de deslizamento. E para se preparar neste período chuvoso, não deixe de conferir as previsões meteorológicas detalhadas e específicas para o seu município.