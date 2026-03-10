Canal de umidade continua e ganha reforço sobre o Brasil nos próximos dias; veja os estados na rota

Tempestades continuarão atingindo o Sudeste e o Centro-Oeste ao longo dos próximos dias, causando transtornos em diversos estados brasileiros como SP, MG, RJ e MS.

Previsão de rios atmosféricos no sábado durante a tarde mostra que o sistema continuará ativo até o final da semana, organizando a umidade e alimentando a formação de tempestades.

Chuvas intensas estão se formando sobre uma grande parte do Sudeste e do Centro-Oeste, graças à circulação de ventos e a convergência de umidade que está gerando uma faixa de nebulosidade e precipitação intensa sobre o Brasil.

Graças à essa situação, o Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu avisos de perigo envolvendo ambas as regiões, com possibilidade de chuvas de até 100 mm/dia e ventos intensos de até 100 km/h. Há risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas (raios).

Entre os estados afetados pelo fenômeno e abrangidos pelo alerta estão São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, grande parte de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e sul de Goiás.

Imagem de satélite (Infravermelho) nesta segunda-feira de tarde mostra uma faixa de tempestades severas se formando entre o Sudeste e o Centro-Oeste, que pode se intensificar.

Previsões indicam que essa faixa de nebulosidade e chuva intensa continuará presente ao longo de toda a semana, e ainda pode se intensificar nos próximos dias.

Canal de Umidade ganhará intensidade

Entre a quarta-feira (11) e a quinta-feira (12), previsões indicam que a probabilidade de chuva aumenta entre o Sudeste e o Centro-Oeste, com destaque para o norte e leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e Espírito Santo, regiões que serão mais atingidas pela chuva ao longo desta semana.

Previsão de probabilidade de chuva na quinta-feira durante a tarde ilustra regiões onde há maior ou menor chance de ocorrência de tempestades severas , com destaque para o Sudeste.

Ao longo do sábado (14) e do domingo (15), essa faixa de chuvas intensas pode se deslocar em direção norte, passando a afetar mais Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso, e deixando de atuar em boa parte de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

Ainda assim, os acumulados totais de chuva esperados até o final do domingo serão altos especialmente no norte de São Paulo e norte do Mato Grosso do Sul, onde podem exceder os 150 mm totais de chuva em alguns municípios.

O sul de Goiás, o sul de Minas Gerais, o Alto Paranaíba, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo também podem registrar acumulados igualmente altos, em torno dos 100 mm de chuva - o suficiente para causar transtornos para a população.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final do domingo mostram que chuvas vão se formar em todo o Sudeste e Centro-Oeste, com destaque para MS, sul de GO, SP, MG, RJ e sul do ES.

Como regra geral, sempre evite enfrentar o mau tempo e transitar em locais de risco, como avenidas próximas a rios. Durante tempestades, de maneira alguma enfrente a correnteza ou transite em locais onde há risco de deslizamento. E para se preparar neste período chuvoso, não deixe de conferir as previsões meteorológicas detalhadas e específicas para o seu município.