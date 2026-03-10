Alertas de chuvas e elevado acumulado continuam para o Rio, São Paulo e Minas

A Região Sudeste do Brasil volta a receber chuvas intensas e temporais ao longo desta semana. Há alerta de acumulados elevados de quase 200 mm até a sexta-feira e riscos de transtornos.

Ao longo desta semana são esperadas chuvas intensas e volumosas, acumulando quase 200 mm em áreas entre o norte de São Paulo e sul de Minas Gerais. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Toda esta semana será de bastante instabilidade na Região Sudeste do Brasil devido à uma frente fria sobre o oceano e a uma área alongada de baixa pressão (cavado) nos altos níveis da atmosfera.

Nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são esperadas chuvas intensas de até 100 mm/dia, e pontualmente até acima disso, rajadas de vento e descargas elétricas (raios). Há ainda alerta para altos acumulados de chuva, com riscos de alagamentos, deslizamentos de terra/encostas e transbordamentos de córregos, especialmente em áreas mais vulneráveis e onde o solo já está encharcado.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Chuvas intensas e riscos de transtornos no Sudeste ao longo da semana

A previsão para esta segunda semana de março indica um aumento das instabilidades na Região Sudeste do Brasil, com pancadas de chuva frequentes, as quais podem ser localmente intensas e vir acompanhadas por rajadas de vento e raios.

São esperados volumes de chuva expressivos ao longo da semana, especialmente em São Paulo e em Minas Gerais, o que acende o alerta para novos transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, ainda mais que já está chovendo na Região e o solo já se encontra saturado.

Ao longo desta semana há alertas de chuvas intensas e acumulados elevados, com volumes pontuais acima de 100 mm/dia em São Paulo, Rio de Janeiro e porção sul de Minas Gerais. Por isso, é alto o risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra/encostas, especialmente em áreas mais vulneráveis.

A quarta-feira (11) já começa com chuvas fracas a moderadas pela manhã em grande parte de São Paulo, e com risco de pancadas isoladas no oeste e Centro do estado. Em áreas litorâneas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e no leste de Minas podem ocorrer chuviscos.

À tarde, as instabilidades ganham força e são esperadas chuvas moderadas nos quatro estados do Sudeste (com exceção do norte mineiro), que podem ocorrer em forma de pancadas fortes e com trovoadas isoladas, especialmente em São Paulo e Minas Gerais.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para a quarta-feira (11) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

A quinta-feira (12) também começa com chuvas de até moderada intensidade entre o norte de São Paulo, o sul de Minas Gerais e o sul do Rio de Janeiro. Ao longo da tarde, a nebulosidade aumenta e essas chuvas ganham força e se espalham por todo o Sudeste, com exceção do norte mineiro, ocorrendo de forma pontualmente intensa e com temporais isolados. À noite, o tempo ainda fica chuvoso e com bastante nebulosidade no oeste e sul de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em áreas do interior de São Paulo.

Na sexta-feira (13), há chance de chuvas fracas e isoladas já pela manhã nos estados paulista e mineiro. Mas é a partir da tarde que elas vêm de forma mais abrangente e com mais intensidade. Há riscos de pancadas fortes e com trovoadas isoladas na porção norte de São Paulo, centro-sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, incluindo as capitais, e também no sul do Espírito Santo. À noite, chuvas moderadas ficam mais concentradas entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro.

Previsão de precipitação (em mm) para a quinta-feira (12) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Chuvas já vêm atingindo o Sudeste, especialmente São Paulo, como temos visto desde o último fim de semana. E ao longo desta semana, áreas do estado e de Minas Gerais podem acumular quase 200 mm de chuva, especialmente no Vale do Paraíba, no norte paulista e sul mineiro. O Rio de Janeiro também registrará volumes significativos no sul do estado.

Os acumulados de precipitação (em mm) entre hoje (10) e a sexta-feira (13) à noite (21h) ficam entre 100 e 110 mm no sul fluminense, na porção norte paulista e no Triângulo e sul mineiros. Contudo, pontualmente os volumes podem passar disso no interior de São Paulo e em áreas de divisa entre Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) entre hoje (10) e a sexta-feira (13) à noite (21h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Algumas localidades que registrarão volumes expressivos entre hoje (10) e a sexta-feira (13) são, por exemplo:

Penedo (RJ): 110 mm

Resende (RJ): 103 mm

Teresópolis (RJ): 102 mm

Itajubá (MG): 116 mm

Bom Repouso (MG): 117 mm

Paraisópolis (MG): 110 mm

Guaratinguetá (SP): 105 mm

Lindóia (SP): 124 mm

Piracicaba (SP): 113 mm

Águas de São Pedro (SP): 124 mm

Ribeirão Bonito (SP): 126 mm

São Carlos (SP): 119 mm

Estrela d’Oeste (SP): 115 mm

Ibitiruna (SP): 154 mm

Isso sem contabilizar o que já caiu de chuva nos estados nos últimos dias. Então, fique atento aos avisos do tempo ao longo desta semana, já que as chuvas serão intensas e persistentes, acumulando volumes significativos em um curto período de tempo, o que traz riscos de transtornos à população, especialmente em áreas vulneráveis.