Abril vai começar com aumento das chuvas no Brasil em plena Semana Santa

A Semana Santa começou com pancadas de chuva isoladas no norte e sul do Brasil. Nos próximos dias, as chuvas aumentam e retornam à porção central do país, com chance de temporais isolados. Veja onde deve chover mais nesta semana. Mais previsão: Primeira massa de ar frio mais intensa pode chegar ainda em abril

A Semana Santa começou com muito calor no Sul do Brasil e pancadas de chuva isoladas em áreas do Sul e do Norte do país.

E a partir desta terça-feira (31), as chuvas vão aumentar também no Brasil Central, inclusive com risco de temporais, devido à atuação de um Vórtice Ciclônico em Alto Níveis (VCAN) no centro-sul do Brasil que aumenta as condições para instabilidades. Mas a chuva mais volumosa ao longo desta semana deve se concentrar na Região Norte e em áreas mais ao Norte da Região Nordeste.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do WhatsApp. Siga-nos e ative as notificações. . Siga-nos e ative as notificações.

Mas essas chuvas não vão refrescar muito não, e o calor vai continuar atuando na Região Sul, no Mato Grosso do Sul e em parte de São Paulo.

Contudo, a partir da sexta-feira (3) as instabilidades diminuem e o tempo tende a ficar mais firme no Brasil Central, entre as regiões Centro-Oeste e Sudeste.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Chuvas aumentam no Brasil Central nos próximos dias

Na Região Sul do Brasil, os próximos dias terão céu com bastante nebulosidade ao longo do dia nos estados catarinense e paranaense. No Paraná, são esperadas pancadas de chuva de forte intensidade, acompanhadas de trovoadas e possibilidade de tempestades isoladas.

Em Santa Catarina, há chance de temporais isolados, com trovoadas ocasionais, entre as tardes e as noites. Boa parte do Rio Grande do Sul terá céu com poucas nuvens e tempo mais firme, mas maior nebulosidade e possibilidade de chuviscos/chuva fraca no norte e nordeste.

A partir da sexta-feira (3), os temporais perdem força na Região, ficando restritos à faixa litorânea e áreas mais próximas.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para terça-feira 931) à tarde 915h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na Região Sudeste, as chuvas retornam nos próximos dias de forma mais abrangente, principalmente entre a quarta (1º) e a quinta-feira (2). As manhãs começam com céu parcialmente encoberto e possibilidade de chuviscos, mas a partir das tardes, as instabilidades ganham força.

Neste período, são esperadas chuvas nos quatro estados da região, que podem ocorrer com até forte intensidade e em forma de pancadas com tempestades, especialmente em São Paulo e em Minas Gerais. Na sexta-feira (3), há uma redução e são esperadas chuvas moderadas em áreas do leste paulista, sul carioca e na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, ao longo da tarde.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para quarta-feira (1º) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

No Centro-Oeste brasileiro, os próximos dias terão céu com sol entre poucas nuvens e aumento das chuvas a partir da quarta-feira (1º). Nesta terça-feira (31), o tempo firme ainda vai predominar em grande parte da região, apenas com algumas pancadas isoladas no norte do Mato Grosso e de Goiás.

Mas na quarta (1º) e na quinta-feira (2), as instabilidades atingem as demais áreas da região, quando estão previstas chuvas de até forte intensidade e com temporais mais isolados durante as tardes, contudo, são chuvas mais irregulares.

A partir da sexta-feira (3), as chuvas também reduzem aqui, e são esperadas apenas chuvas moderadas no centro-norte do Mato Grosso e de Goiás.

Previsão de densidade de raios para quinta-feira (2) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

No Nordeste do país há chance de chuva forte em praticamente toda a região entre esta terça (31) e a quinta-feira (2), as quais ocorrem em forma de pancadas e com trovoadas isoladas. A partir da sexta-feira (3), as chuvas reduzem e ficam mais concentradas no Maranhão e também no litoral norte devido à ZCIT (Zona de Convergência Inter-Tropical).

Nos próximos dias, todas as Regiões do Brasil terão pancadas de chuva forte e trovoadas, algumas podendo ser mais localizadas. Os maiores volumes são esperados na Região Norte (no Amazonas, Pará e Roraima), com chuvas pontuais de mais de 100 mm.

E a Região Norte vai continuar com suas típicas pancadas de chuva forte e trovoadas isoladas durante as tardes nos próximos dias. Essas chuvas vão abranger todos os estados, mas com maior atuação entre o Amazonas, o Pará e Roraima.

Semana com maiores acumulados na porção norte do país



Entre hoje (30) e a noite de sexta-feira (3), os maiores acumulados de precipitação serão registrados na Região Norte, nos estados do Amazonas, norte do Pará e Roraima, onde os volumes ficam acima dos 100 mm e, pontualmente, chegam aos 120 mm.

Mas a chuva também será forte e localmente volumosa em áreas entre o Maranhão e o Piauí, onde vão acumular entre 90 e 110 mm.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) entre hoje (30) e a sexta-feira (3) à noite (21h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Apesar do retorno das chuvas no centro-sul do Brasil, elas serão mais irregulares e mal distribuídas, por isso os volumes nos próximos dias serão, em geral, baixos, e não ultrapassando a casa dos 50 mm no Sudeste e no leste do Paraná.