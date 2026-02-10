Temporal na Zona da Mata provoca soterramento, interdita BR-356 e amplia tragédia das chuvas em MG; veja imagens

Deslizamento soterrou uma casa na zona rural de Eugenópolis e matou pai, mãe e dois filhos, de 15 e 20 anos, enquanto Muriaé confirmou novo óbito após chuva extrema.

As chuvas intensas que atingiram Minas Gerais nos últimos dias deixaram cidades em estado de alerta e provocaram uma sequência de ocorrências graves, principalmente em regiões com relevo acidentado. Alagamentos, quedas de barreiras e danos em estradas passaram a ser registrados com mais frequência, afetando a mobilidade e a segurança de moradores em diferentes municípios.

O cenário se agravou com a confirmação de mortes relacionadas aos deslizamentos de terra. Na Zona da Mata mineira, o excesso de chuva contribuiu para o encharcamento do solo e comprometeu a estabilidade de encostas, resultando em tragédias que ampliaram o número de vítimas fatais no estado em um curto intervalo de tempo.

Deslizamento soterra casa e mata quatro pessoas da mesma família em Eugenópolis

A ocorrência mais grave foi registrada na manhã de terça-feira (10), na zona rural de Eugenópolis, município da Zona da Mata. Um deslizamento de terra atingiu uma casa construída próxima a uma encosta e soterrou completamente o imóvel, impedindo qualquer possibilidade de escape para os moradores.

Quatro pessoas da mesma família morreram no local: um casal e dois filhos, de 15 e 20 anos. As identidades não foram divulgadas pelas autoridades. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas ainda nas primeiras horas da manhã e trabalharam por várias horas na remoção da terra e dos escombros até localizar os corpos.

Inicialmente, houve a suspeita de que o acidente teria sido provocado pelo rompimento de um açude próximo à residência. No entanto, após vistoria técnica, a Defesa Civil descartou essa hipótese. Segundo o órgão, não houve falha em estruturas hidráulicas, e o soterramento foi causado exclusivamente pelo deslizamento lateral do terreno, provocado pelo solo saturado.

A localização da casa, em uma área suscetível à movimentação de terra, contribuiu para a gravidade da ocorrência. Após o resgate, os corpos foram encaminhados à Polícia Civil para os procedimentos legais.

Novo deslizamento em Muriaé eleva total de mortes para seis no estado

Além da tragédia em Eugenópolis, outro caso fatal foi confirmado em Muriaé, município vizinho situado a cerca de 25 quilômetros de distância. O deslizamento ocorreu na noite de segunda-feira (9), na Estrada Fazenda da Conceição, na Rua Rafael Stanzani da Silva, no bairro Vila Conceição.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um barranco cedeu e atingiu uma residência, soterrando um morador que estava no local. A vítima, um homem cuja idade não foi informada, foi localizada durante a madrugada. O corpo foi encontrado às 4h38 e retirado por volta das 6h30 de terça-feira (10), sendo posteriormente entregue à Polícia Civil.

Rodovia é parcialmente interditada e cidades seguem em alerta

As chuvas também causaram impactos na infraestrutura. Em Eugenópolis, o km 279 da BR-356, na região da Serra da Pratinha, ficou parcialmente interditado após a queda de barreira e pedras sobre a pista. Equipes realizaram a limpeza do trecho, mas motoristas foram orientados a redobrar a atenção ao trafegar pela área.

Em diferentes cidades da região, moradores relataram alagamentos, vias bloqueadas e isolamento temporário de bairros. A Defesa Civil mantém o monitoramento de áreas consideradas de risco e orienta que sinais como rachaduras no solo, inclinação de árvores ou muros e estalos vindos do terreno sejam comunicados imediatamente aos órgãos responsáveis.

