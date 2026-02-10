São Paulo e Rio de Janeiro vão viver período sem chuva já nesta semana; saiba quando começa

Após dias de chuvas, o tempo estável voltará a atuar em grande parte do estado de São Paulo e no Rio de Janeiro a partir desta sexta-feira, com Sol entre poucas nuvens e temperaturas elevadas. Saiba mais aqui.

Chuvas cessam em São Paulo e no Rio de Janeiro, ficando mais restritas ao Sul do Brasil a partir desta sexta-feira.

Após vários dias de chuva, o tempo voltará a ficar estável na maior parte de São Paulo e no Rio de Janeiro a partir desta sexta-feira (13). Com a chegada de uma nova frente fria no Sul do Brasil e o enfraquecimento da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que vinha atuando no Brasil Central, as chuvas vão migrar e ficar mais restritas à esta Região Sul nos próximos dias.

Um sistema de alta pressão vai ser responsável por deixar o tempo mais firme, com sol entre poucas nuvens, a partir da sexta-feira (13) e, pelo menos, até o domingo (15) nos dois estados. E as temperaturas ficam elevadas, com máximas acima dos 29°C-30°C, principalmente no domingo (15).

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Tempo firme em SP e RJ a partir desta sexta

A quarta-feira (11) ainda terá a influência da ZCAS no Sudeste, porém, o sistema enfraquece na quinta-feira (12), reduzindo as chuvas na Região. Entre a quarta (11) e a quinta-feira (12), o estado de São Paulo terá Sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado, e ao longo do dia, há condições para pancadas de chuva que podem ser fortes em alguns momentos, especialmente à tarde. No Rio de Janeiro, nesses dois dias ainda há ocorrência de chuvas fracas a moderadas de forma isolada em diversas regiões do estado, especialmente no sul fluminense.

Contudo, o potencial para chuvas diminui bastante e o tempo fica mais firme no Rio de Janeiro e em quase todo o estado de São Paulo a partir da sexta-feira.

A sexta-feira (13) de manhã será de céu com poucas nuvens nos dois estados e chance de chuviscos em São Paulo. Apesar do potencial de chuva diminuir, ainda haverá risco de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no território paulista durante a tarde, enquanto no Rio de Janeiro tempo firme, seco e céu claro. À noite, presença de nebulosidade no centro-norte paulista e chance de chuva fraca a moderada apenas nas regiões de Presidente Prudente e Metropolitana de São Paulo. No Rio, céu claro e tempo estável.

Previsão de precipitação (em mm) para o sábado (14) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

No sábado (14) o potencial para chuvas diminui bastante em São Paulo. Céu com muitas nuvens na metade sul do estado ao longo do dia, e com poucas nuvens e aberturas de Sol nas demais áreas. Chuvas fracas a moderadas apenas em áreas do litoral sul durante a tarde devido à circulação marítima.

No estado do Rio de Janeiro, tempo firme e condições variando entre céu com poucas nuvens e céu claro ao longo do dia.

Previsão da probabilidade de precipitação (em %) para o domingo (15) ao meio-dia (12h), segundo o modelo europeu ECMWF.

A tendência para o domingo (15) é que continue com ausência de chuvas nos dois estados. A manhã começa com maior nebulosidade no norte e leste paulista, mas ao longo do dia as nuvens vão se dissipando e teremos céu com presença de Sol e poucas nuvens. No Rio de Janeiro, céu com poucas nuvens ao longo do dia.

Como mostra o mapa acima, a probabilidade de ocorrência de chuvas no domingo (15) é muito baixa em áreas de divisa entre São Paulo e Paraná e na faixa litorânea paulista e, mesmo que ocorram, seriam apenas chuviscos.

Temperaturas voltam a se elevar em SP e RJ

Ao longo desta semana as temperaturas entram em leve elevação, e na sexta-feira (13) já ficam pouco acima dos 30°C no oeste paulista, e na faixa leste e sul do Rio de Janeiro. Nas demais áreas dos estados, as máximas variam entre 25°C e 28°C.

Contudo, é no fim de semana que o calor será maior. As máximas no sábado (14) atingem os 35°C na Baixada Fluminense, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e os 34°C no oeste paulista, região de Presidente Prudente. Nas demais áreas dos dois estados, elas variam especialmente entre 28°C e 32°C. A exceção é parte do litoral sul paulista, onde serão registrados entre 22°C e 26°C.

Previsão de temperatura (em °C) para o domingo (15) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

No domingo (15), o calor se espalha mais e as temperaturas ficam acima dos 30°C na maior parte dos estados, atingindo os 35°C no Oeste paulista, na Mesorregião de Presidente Prudente; e no sul carioca, na região entre o Sul fluminense e Metropolitana do Rio de Janeiro.

Entre a sexta (13) e o domingo (15), as máximas registradas nas capitais serão, respectivamente: