Alerta de chuvas continuam em boa parte do Brasil e nova frente fria chega ao país

Um novo sistema frontal chega ao Brasil a partir desta quarta-feira e vai provocar mudanças no tempo sobre a Região Sul. No restante do Brasil as chuvas permanecem e mantém boa parte do país em alerta. Veja também: Bloqueio atmosférico pode atuar durante o Carnaval; saiba o que esperar

A semana segue agitada em todas as regiões do Brasil, com chuvas marcando presença sobre o Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Em contrapartida, uma virada no tempo é esperada para a Região Sul do país nos próximos dias.

Nesta quarta-feira (11), os alertas para chuva permanecem ativos em grande parte do Brasil. Isso ocorre tanto pelos volumes ainda previstos quanto pelo solo já saturado em diversas áreas. Outra preocupação envolve os níveis dos rios, que seguem acima da normalidade e podem provocar alagamentos em caso de chuvas intensas.

Para receber notícias como essa em primeira mão, siga nosso novo canal no WhatsApp

No Sul do Brasil, o cenário é oposto. Chuvas irregulares e temperaturas elevadas têm predominado desde janeiro e se estenderam para o início de fevereiro. No entanto, uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul a partir desta quinta-feira (12), trazendo a expectativa de chuvas intensas e tempestades, especialmente nas áreas próximas à divisa com o Uruguai e a Argentina.

Confira a seguir a previsão do tempo para esta quarta-feira (11), com mais informações e detalhes.

Chuvas retornam ao Sul do Brasil

A partir desta quarta-feira (11), as chuvas retornam à Região Sul do Brasil, que vinha enfrentando um período de precipitações irregulares desde janeiro. Contudo, o cenário não é dos mais animadores, já que as chuvas previstas tendem a ser intensas e com potencial para provocar transtornos.

Previsão de chuva para esta quarta-feira (11) sobre o Sul do Brasil.

O chegada gradual de uma frente fria provoca mudanças no tempo no Rio Grande do Sul. O dia começa com a presença do sol, mas, rapidamente, o aumento da nebulosidade toma conta do céu, principalmente sobre o oeste gaúcho.

Ainda pela manhã, são esperadas pancadas de chuva em cidades como Uruguaiana/RS e Alegrete/RS. Com a chegada da tarde, as instabilidades ganham força e, associadas ao calor e à presença de uma frente quente em sua dianteira, aumentam as chances de tempestades com rajadas de vento, descargas elétricas, queda de granizo e elevados volumes de chuva.

Água precipitável disponível na tarde desta quarta-feira (11) sobre áreas da Região Sul.

Durante a tarde, as instabilidades avançam para áreas do centro do estado, mantendo o Rio Grande do Sul em alerta para possíveis transtornos. Até o fim da noite e a madrugada de quinta-feira (12), a tendência é de tempo fechado em todo o estado, com chuva a qualquer momento.

Sudeste, Centro-Oeste e Norte seguem em alerta

Assim como na segunda (9) e na terça-feira (10), a quarta-feira (11) começa com céu encoberto em grande parte do Brasil Central e da Região Norte. A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) segue atuando e mantém o tempo instável em diversos municípios.

Com a previsão de chuvas intensas nas próximas horas, os riscos de transtornos seguem altos em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso. Deixando mais de 1000 municípios em alerta.

Durante a manhã, o céu permanece encoberto, com pancadas de chuva isoladas. Já no início da tarde, as precipitações ganham intensidade, deixando os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro em alerta. Nas áreas de serra, o risco é ainda maior devido ao solo encharcado, aumentando a possibilidade de deslizamentos.

Previsão de chuva para esta quarta-feira (11) sobre o Brasil.

Nas áreas mais baixas, a principal preocupação são os níveis elevados dos rios. Com a previsão de chuvas fortes, há risco de alagamentos e transbordamentos. Nesta quarta-feira (11), as instabilidades também atingem o leste do Mato Grosso do Sul, estado que vem enfrentando irregularidade nas precipitações.

Em partes de Goiás e do Mato Grosso, o cenário é diferente, as chuvas ocorrem com certa regularidade mais regular e com volumes elevados, o que gera preocupação, especialmente entre os produtores rurais. Os alertas seguem mantidos para esta quarta-feira (11), com previsão de chuvas intensas.

Água precipitável disponível na tarde desta quarta-feira (11) sobre o Brasil, de acordo com o modelo ECMWF..

O Norte e parte do Nordeste também serão impactados pelas chuvas mais fortes. No Nordeste, a umidade proveniente do Oceano Atlântico avança pelo continente, deixando o tempo instável. Já no Norte do Brasil, o elevado teor de umidade favorece a formação de nuvens carregadas, aumentando significativamente o potencial para precipitações volumosas.