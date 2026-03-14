Sorgo gigante: a nova aposta da Embrapa que quer virar seguro forrageiro

A Embrapa lança o sorgo forrageiro gigante BRS 662 com potencial acima de 80 t/ha e forte rebrota. Veja por que ele ganha espaço num campo marcado por calor, veranico e busca por segurança alimentar.

O sorgo forrageiro é uma das culturas mais usadas para produção de silagem e alimentação animal, especialmente em regiões com calor intenso e chuvas irregulares.

Em anos de clima mais instável, o que mais preocupa muita gente no campo não é apenas produzir grão, mas garantir comida para o rebanho sem entrar em corrida contra o tempo.

É nesse ponto que o sorgo volta ao centro da conversa. A Embrapa Milho e Sorgo anunciou o lançamento do híbrido forrageiro gigante BRS 662, comercializado como LAS6002F, em parceria com a Latina Seeds, com apresentação marcada para 11 de março de 2026 durante a comemoração dos 50 anos da unidade, em Sete Lagoas (MG).

A novidade chama atenção porque combina volume, rapidez e recuperação após o corte.

Segundo a Embrapa, o material pode superar 80 toneladas de forragem por hectare em um único corte, com ciclo de até 125 dias e rebrota de até 60% da produção inicial. Em um cenário em que custo de silagem, calor e veranicos pesam mais nas decisões do produtor, a cultivar chega com argumento forte: reduzir o medo de faltar volumoso na época errada.

Por que o sorgo está ganhando espaço

O sorgo não é novidade na pecuária, mas sua relevância cresce quando o clima deixa de colaborar. Publicações da Embrapa destacam que a cultura é de clima quente, tem mecanismos eficientes de tolerância à seca e, no processo de ensilagem, se destaca por facilidade de cultivo, altos rendimentos e maior tolerância ao calor e à restrição hídrica.

Isso ajuda a explicar por que o sorgo costuma ganhar terreno justamente quando a produção de forragem precisa de mais estabilidade.

No caso do BRS 662, a proposta vai além de “produzir muito”. O híbrido foi apresentado como material de porte gigante, com produção de forragem estável na primeira e na segunda safra, além de resistência a doenças importantes da cultura.

O sorgo tem ganhado importância na pecuária por sua capacidade de produzir mesmo em condições de clima quente e períodos de menor disponibilidade de água.

Isso muda a conversa porque segurança forrageira não depende só de quantidade: depende também de regularidade, capacidade de recuperação e menor chance de perder área útil por problemas sanitários ou climáticos.

O que faz esse material chamar tanta atenção

Uma das razões para o interesse é que ele conversa diretamente com o bolso do produtor. Se uma área entrega grande volume em pouco tempo e ainda rebrota bem após a colheita, o uso da terra fica mais eficiente. Em vez de depender de um único corte ou de replantios frequentes, o sistema ganha mais fôlego para atravessar períodos críticos, sobretudo em propriedades que trabalham com silagem e precisam planejar alimento com antecedência.

Os principais atrativos do BRS 662, segundo os materiais divulgados, são estes:

potencial superior a 80 t/ha de forragem em um corte;

ciclo curto , de até 125 dias ;

, de até ; rebrota elevada , podendo chegar a 60% da produção inicial;

, podendo chegar a da produção inicial; adaptação para primeira e segunda safra ;

; uso voltado à silagem, com possibilidade de aproveitamento também em biogás e cogeração de energia.

Mas é importante colocar o pé no chão: cultivar nova não é solução mágica. Para entregar o que promete, ela depende de manejo, janela de plantio, fertilidade, colheita no ponto e estratégia de armazenamento.

O valor do material está em ampliar a margem de segurança, não em eliminar o risco climático. É justamente essa diferença que torna a pauta mais interessante do que um simples lançamento de mercado.

O que muda daqui para frente

O surgimento de um sorgo forrageiro gigante com essas características ajuda a mostrar para onde a pecuária está olhando. Em vez de pensar apenas em produtividade máxima, cresce a busca por materiais que entreguem previsibilidade em ambientes mais quentes e mais sujeitos a irregularidade de chuva.

Nesse sentido, o BRS 662 pode funcionar como resposta prática a um problema cada vez mais comum: produzir alimento animal com menos folga climática.

O impacto mais interessante talvez não esteja apenas no tamanho da planta, mas na mudança de lógica. Quando calor, veranico e custo de alimentação entram no radar, o sorgo deixa de ser cultura secundária e passa a ser peça estratégica.

Se o BRS 662 confirmar no campo o desempenho anunciado, ele pode reforçar uma tendência maior: a de que a forragem do futuro será escolhida menos pelo costume e mais pela capacidade de resistir, rebrotar e manter o sistema produtivo de pé.

Referência da notícia

Novo sorgo forrageiro gigante chega ao mercado com alta produtividade e qualidade. 24 de fevereiro, 2026. EMBRAPA.