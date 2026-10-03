Guerra no espaço: os EUA confirmam, pela primeira vez, que destacaram armas para o espaço

Os Estados Unidos reconheceram, pela primeira vez, que mantêm armas de controlo espacial em órbita, uma revelação que suscita novas questões sobre tecnologia militar, segurança de satélites, tratados internacionais e estabilidade global.

Sem surpresa para ninguém, os EUA anunciaram que dispõem de armas espaciais colocadas em órbita, embora não tenham especificado de que tipo são.

Há alguns dias, a 14 de setembro, o secretário da Força Aérea dos Estados Unidos, Troy Meink, confirmou publicamente que o país dispõe de «armas de controlo espacial em órbita», capazes, segundo ele, de defender as suas forças contra ações hostis.

A declaração, proferida durante a Air Space and Cyber Conference em National Harbor, Maryland, foi relevante não porque ficámos a saber que essas implantações tinham começado, mas porque, pela primeira vez, um funcionário público do Pentágono reconheceu que tais sistemas já estão operacionais.

Meink não revelou quantas armas existem, quando foram lançadas, que órbitas ocupam nem como funcionam, o que deixa em aberto questões sobre se poderão ser sistemas físicos, eletrônicos ou de outro tipo, nem que alvos concretos poderão afetar.

Durante anos, Washington tinha falado de ameaças espaciais e do desenvolvimento de capacidades defensivas, mas evitava referir abertamente a existência de armas já posicionadas em órbita.

Esta confirmação não significa que os Estados Unidos tenham colocado pela primeira vez tecnologia militar no espaço. Na verdade, os satélites militares existem há décadas; o que é novo é o reconhecimento explícito de sistemas classificados como armas de "controlo espacial".

O que quer dizer com "armas espaciais"?



O termo pode sugerir projéteis ou lasers, mas as possibilidades são vastas. A própria Força Espacial dos Estados Unidos define as operações contraespaciais como atividades orbitais, eletromagnéticas e cibernéticas destinadas a obter ou preservar o controlo sobre o ambiente espacial.

O problema de destruir um objeto em órbita reside no facto de os seus destroços se transformarem em lixo espacial potencialmente perigoso.

Nesse contexto, uma capacidade não tem necessariamente de destruir um satélite; basta interferir nas comunicações, bloquear sinais, afetar sensores, alterar ligações de dados ou impedir temporariamente que uma nave adversária cumpra a sua missão.

Existem também opções cinéticas, capazes de causar danos físicos através de impactos ou interceptores. No entanto, a destruição de um objeto em órbita pode gerar milhares de fragmentos que continuam a viajar a grande velocidade, tornando-se perigosos para qualquer outro objeto na mesma órbita.

Por enquanto, não há provas públicas que permitam identificar qual destas tecnologias corresponde ao sistema anunciado por Meink. Os especialistas têm referido bloqueadores e outras capacidades não cinéticas como possibilidades, mas estas continuam a ser meras especulações enquanto a informação permanecer confidencial.

China, Rússia e uma competição que já tinha começado

O anúncio surge depois de a Força Espacial ter adotado, em 2025, uma doutrina orientada para alcançar a "superioridade espacial" que contempla a guerra orbital, eletromagnética e cibernética, além de ações defensivas e ofensivas sob a direção de comandos de combate.

Washington defende que essa mudança responde ao crescimento das capacidades da China e da Rússia. A Força Espacial afirma que ambos os países desenvolvem sistemas capazes de prejudicar ou interromper serviços, incluindo bloqueadores, lasers terrestres e veículos capazes de manobrar perto de outros satélites.

As operações com lasers podem ter consequências graves, uma vez que podem danificar a infraestrutura de outros satélites.

É importante distinguir essa avaliação norte-americana de um facto acordado internacionalmente. A China e a Rússia rejeitam que as suas políticas sejam utilizadas como justificação para uma expansão militar norte-americana e, na sequência do anúncio de Meink, ambos os governos apelaram para que se evitasse uma corrida ao armamento no espaço.

A dependência moderna dos satélites explica por que razão estas capacidades têm consequências que vão além das forças armadas. A navegação, as comunicações, a observação meteorológica, a sincronização financeira e inúmeros serviços civis utilizam infraestruturas orbitais, pelo que um conflito poderia ter efeitos indiretos em países inteiros.

Um tratado espacial

O Tratado do Espaço Ultraterrestre de 1967 estabelece limites importantes, mas não proíbe todas as armas convencionais em órbita. O seu artigo IV impede a colocação de armas nucleares ou outras armas de destruição maciça à volta da Terra e proíbe atividades militares específicas em corpos celestes.

Trata-se de uma diferença jurídica muito importante, uma vez que a presença de armas convencionais em órbita não implica automaticamente uma violação do tratado, embora intensifique o debate sobre as normas aplicáveis às tecnologias modernas. Muitas das capacidades atuais nem sequer existiam quando o acordo foi redigido há quase seis décadas.

Outro risco é o dos detritos orbitais: um teste antissatélite russo realizado em 2021 destruiu um satélite do próprio país e criou milhares de fragmentos. As colisões subsequentes podem gerar ainda mais lixo espacial, aumentando o perigo para veículos que não têm nada a ver com isso nem o temem.

É assim que este anúncio abre uma fase de incerteza, na qual a doutrina norte-americana, com as suas operações ofensivas e defensivas, pode desencadear uma das piores catástrofes da era moderna.