Semente barata e prejuízo caro: o que a apreensão de 368 toneladas de azevém revela sobre o risco no campo

Mapa apreendeu 368 toneladas de sementes de azevém em Dom Pedrito (RS). Entenda por que semente sem origem pode falhar na germinação, trazer pragas e encarecer a pastagem, e como reduzir esse risco antes de plantar.

A tentação é conhecida: aparece um lote de sementes “mais em conta”, o vendedor garante que “é a mesma coisa”, e a economia parece imediata. Só que, na prática, semente de origem duvidosa pode virar falha de pastagem, retrabalho e perda de produtividade, e o problema costuma aparecer quando a área já está semeada.

No fim de fevereiro, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou a apreensão de 368 toneladas de sementes de azevém em Dom Pedrito (RS), em operação conjunta com a Secretaria da Agricultura do RS (Seapi) e a Polícia Civil. O caso chama atenção pelo valor envolvido (mais de R$ 1,5 milhão) e pelo risco invisível: o prejuízo que só aparece depois, quando a pastagem não fecha como deveria.

O que aconteceu em Dom Pedrito

A fiscalização inspecionou duas empresas produtoras de sementes de forrageiras de clima temperado e duas empresas cerealistas. Segundo o Mapa, foram constatadas irregularidades documentais e operacionais, com autuação dos responsáveis e apreensão do material, que permanece retido até o julgamento dos autos.

Fiscalização e apreensão de sementes no Rio Grande do Sul, ação que busca coibir lotes irregulares e proteger produtores de prejuízos no campo.

O ponto central é entender o que “irregular” significa. O Mapa citou ausência de comprovação de origem e procedência da produção e prestação irregular de serviço de beneficiamento, faltaram garantias básicas sobre de onde veio o lote e como ele foi processado. A Polícia Civil do RS também alertou que sementes sem certificação podem carregar pragas, doenças e plantas daninhas, elevando custos e colocando em risco a segurança fitossanitária.

Por que semente irregular vira prejuízo agronômico

Azevém é uma forrageira muito usada para formar pastagens de inverno no Sul do Brasil, e seu desempenho depende de um começo forte: germinação boa, estabelecimento rápido e cobertura uniforme do solo. Quando a semente falha, o pasto nasce “ralo”, abre espaço para invasoras e obriga o produtor a gastar de novo com ressemeadura, controle e suplementação animal.

Em anos de chuva frequente, as falhas também deixam o solo mais exposto a erosão.

O prejuízo costuma aparecer em cadeia. A semente mais barata pode trazer custos ocultos como:

baixa germinação e desuniformidade, com áreas falhadas na pastagem

entrada de plantas daninhas e contaminações, aumentando o custo de manejo

risco sanitário (pragas e doenças) que pode persistir por mais de uma estação

atraso no uso da pastagem, reduzindo a oferta de forragem no período crítico

perda de rastreabilidade, dificultando responsabilizar fornecedores

piora no desempenho do rebanho, por falta de pasto uniforme

Como reduzir o risco

O Brasil tem regras para proteger o agricultor da venda de sementes não testadas e sem registro. A Lei nº 10.711/2003organiza o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e prevê certificação e documentação de lotes, base para a fiscalização.

Na prática, isso vira cuidados simples: exigir nota fiscal, identificação do lote e etiqueta completa, além de perguntar por informações de qualidade e preferir canais formais.

Esse cuidado ficou ainda mais importante num clima mais instável. Pastagens de inverno são uma “ponte” para atravessar o período frio com alimento; se a implantação falha, o produtor perde janela e fica mais exposto a extremos, como excesso de chuva na semeadura ou falta de umidade depois.

A operação em Dom Pedrito, portanto, vai além da notícia policial: é um alerta sobre qualidade, segurança fitossanitária e concorrência leal. No fim, semente boa não é luxo, é seguro contra prejuízo. E essa escolha começa na compra, com informação e comparação de fornecedores.

