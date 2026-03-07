Cinco plantas que adoram sombra e prosperam em ambientes internos com pouca luz

Resistentes, decorativas e fáceis de cuidar, essas espécies prosperam em locais com pouca luz e são perfeitas para apartamentos ou ambientes pouco iluminados.

Muitas plantas cultivadas em ambientes internos hoje em dia evoluíram à sombra de árvores em florestas tropicais. É por isso que elas toleram bem a baixa luminosidade e se adaptam a ambientes internos.

Algumas casas são amplas e arejadas, com janelas enormes e a luz do sol inundando tudo. Outras recebem apenas luz tímida, filtrada ou simplesmente escassa. Nesses ambientes, muitas plantas sofrem, enquanto outras prosperam.

Isso não é coincidência: diversas espécies que hoje usamos como ornamentais cresceram por milhares de anos no sub-bosque das florestas tropicais, protegidas por árvores altas que filtravam a luz.

É por isso que elas toleram — e até preferem — cantos internos onde a luz solar direta é escassa. Aqui estão cinco das plantas mais resistentes e decorativas para se ter nesses locais difíceis de decorar.

1- Lírio-da-paz (Spathiphyllum)

Elegante e muito popular em ambientes internos, o lírio-da-paz combina folhas verde-escuras brilhantes com flores brancas que lembram pequenas velas. Na realidade, essas "flores" são brácteas que envolvem uma inflorescência central.

O lírio-da-paz combina folhas verde-escuras com flores brancas e pode florescer até mesmo em ambientes internos com pouca luz.

Ela prospera em luz indireta ou ambientes bastante sombreados. A luz solar direta pode queimar suas folhas. Precisa de um substrato leve, úmido, mas não encharcado. Por exemplo, uma mistura de terra para vasos, perlita e alguma matéria orgânica. O ideal é regar quando a camada superficial do solo começar a secar.

Normalmente floresce na primavera e no verão, embora em ambientes internos com mais luz possa florescer repetidamente ao longo do ano.

2- Zamioculca (Zamioculcas zamiifolia)

Se existisse um ranking de plantas resistentes, a zamioculca estaria entre as primeiras. Suas folhas brilhantes e carnudas armazenam água, permitindo que ela suporte períodos de seca e pouca luz.

Ela tolera muito bem sombra e luz indireta. Pode até prosperar longe de janelas. A rega deve ser moderada. O ideal é esperar até que o solo esteja bem seco antes de regar novamente. O excesso de água é seu principal inimigo.

Resistente e muito tolerante à pouca luz, a zamioculca é uma das plantas mais fáceis de se manter em ambientes internos.

O solo deve ter boa drenagem, semelhante ao usado para suculentas. Seu crescimento é lento, mas constante. Ela não tem uma floração particularmente vistosa, mas é principalmente cativante por sua folhagem.

3- Costela-de-adão (Monstera deliciosa)

Com suas grandes folhas lobadas, a costela-de-adão tornou-se uma das plantas de interior mais procuradas nos últimos anos. Em seu habitat natural — as florestas tropicais — ela se espalha e trepa pelos troncos das árvores.

Com suas grandes folhas lobadas, a costela-de-adão cria um efeito de selva e cresce bem em luz indireta.

Prefere luz indireta e intensa. Tolera sombra parcial, mas o crescimento provavelmente será mais lento. Em climas tropicais, produz frutos comestíveis ao ar livre, mas raramente floresce em ambientes internos.

A rega deve ser moderada e regular. O solo deve ser mantido ligeiramente úmido, mas sempre com boa drenagem. A mistura para vasos deve ser leve e arejada, composta de terra, composto orgânico e perlita ou casca de árvore.

4- Samambaia (Nephrolepis y otras especies)

As samambaias são um clássico para interiores e varandas protegidas. Suas delicadas frondes trazem um toque fresco e natural, ideal para ambientes onde outras plantas não prosperam.

As samambaias são clássicas para interiores sombreados e prosperam em ambientes úmidos, sem exposição direta à luz solar.

As samambaias toleram muito bem a sombra ou meia-sombra. Aliás, a luz solar direta desidrata-as rapidamente. A rega deve ser frequente. O substrato deve ser mantido sempre ligeiramente úmido, sem secar completamente.

As samambaias não florescem nem produzem sementes visíveis; reproduzem-se por esporos. Seu crescimento é mais intenso na primavera e no verão.

5- Begônias (Begonia)

Existe uma enorme variedade de formas e cores de begônias. Algumas são preferidas por suas flores, enquanto outras são apreciadas por sua folhagem, que pode ser prateada, avermelhada ou manchada.

Muitas variedades florescem da primavera até o início do outono, desde que tenham temperaturas estáveis e boa luminosidade.

As begônias são apreciadas por sua folhagem decorativa e flores delicadas. Elas prosperam em locais internos bem iluminados, mas longe da luz solar direta.

Ela prefere luz indireta ou ambientes bem iluminados, mas sem luz solar direta. Regue moderadamente, evitando sempre molhar as folhas. A planta precisa de água quando o solo estiver seco na superfície.

O substrato deve ser leve e bem drenado, com uma proporção generosa de matéria orgânica.

Embora sejam frequentemente chamadas de "plantas de sombra", nenhuma delas vive na escuridão total. Mesmo as mais resistentes precisam de alguma luz ambiente para crescer.

A boa notícia é que, com as espécies certas, até o canto mais sombreado da sua casa pode ser transformado em um pequeno oásis verde.