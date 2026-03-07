Este é o projeto que visa eliminar a escuridão da noite com 50.000 espelhos em órbita

Para alguns, o Reflect Orbital é um projeto visionário: iluminar áreas da Terra durante a noite com espelhos orbitais. Para outros, as consequências negativas de colocar 50.000 espelhos em órbita superam os benefícios.

O projeto Reflect Orbital planeja lançar 50.000 espelhos ao espaço para refletir a luz solar em áreas da superfície da Terra durante as horas de escuridão.

Atualmente, a Comissão Federal de Comunicações (FCC) está debatendo a aprovação de um projeto bastante específico. A empresa americana Reflect solicitou autorização para o projeto Reflect Orbital, que consiste no lançamento de uma mega constelação de 50 mil satélites em órbita.

O projeto está em fase de trâmites burocráticos para a aprovação final. O objetivo é criar um mega-espelho orbital que reflita a luz solar para iluminar áreas da superfície terrestre durante a noite.

O papel da Comissão Federal de Comunicações

A FCC é uma agência governamental independente dos EUA. Fundada em 1934, ela regula as comunicações interestaduais e internacionais via rádio, televisão, cabo, satélite e internet.

Mas é justamente a FCC dos EUA que desempenha um papel crucial na autorização e regulamentação de mega-constelações de satélites. Recentemente, ela aprovou o lançamento de milhares de satélites: mais de 15.000 satélites Starlink, mais de 4.000 satélites Logos Space e 243 satélites Bluebird, demonstrando sua disposição em priorizar a tecnologia de satélites para a implementação da conectividade global.

Em que consiste o projeto Reflect Orbital?

Uma vez em órbita, cada satélite da constelação implantaria seu próprio espelho, construído com material ultraleve. Os 50.000 espelhos da constelação orbitariam em perfeita sincronia, criando um único e enorme espelho capaz de captar a luz solar e refletir em áreas específicas da superfície da Terra durante a noite.

O efeito esperado na Terra seria um brilho percebido comparável ao do crepúsculo ou semelhante ao produzido por uma super lua.

Entre os benefícios mencionados pela Reflect, graças à implementação do seu projeto, estão a economia de energia, uma vez que essa iluminação substituiria a iluminação artificial, que ainda é produzida principalmente com combustíveis fósseis. Portanto, contribuiria para a redução das emissões de dióxido de carbono (CO2). Na agricultura, algumas culturas se beneficiariam de períodos mais longos de luz solar, especialmente em certas épocas do ano e em regiões com dias curtos durante o inverno.

A ideia de usar espelhos em órbita para refletir a luz solar em áreas escuras da Terra remonta ao século passado.

Em caso de desastres naturais como terremotos, furacões ou apagões generalizados, a constelação Reflect Orbital forneceria iluminação temporária a uma área, facilitando as operações de resgate. Mas este é apenas um lado da moeda; as consequências negativas parecem ser muito maiores.

Quais são as possíveis consequências negativas?

O impacto dessa megaconstelação teria consequências negativas em muitas frentes. Primeiro, interferiria significativamente nas observações astronômicas e aumentaria a poluição luminosa no céu noturno. A poluição luminosa é um grande problema para a astronomia terrestre, que está encontrando cada vez mais dificuldades para manter céus escuros em seus locais de observação.

Mas a presença de 50.000 satélites em órbita baixa da Terra (a algumas centenas de quilômetros acima da Terra) também aumenta a probabilidade de colisões e, consequentemente, de detritos espaciais. Cada satélite em órbita baixa da Terra tem uma vida útil curta, portanto, há o impacto ambiental adicional de implantar e manter uma megaconstelação, com lançamentos contínuos e reentradas frequentes.

Muitas espécies animais possuem ritmos biológicos bem regulados, baseados na alternância natural entre luz e escuridão. O projeto Reflect Orbital alteraria artificialmente a iluminação noturna, com efeitos imprevisíveis, perturbando o comportamento da vida selvagem, os padrões migratórios e o equilíbrio do ecossistema devido ao aumento da luz artificial noturna.

Mas, para os humanos, também existem preocupações quanto à interferência com o sono e os ritmos circadianos, além dos potenciais riscos de ofuscamento para motoristas, pilotos e usuários de instrumentos ópticos. Embora haja vantagens, também existem desvantagens.

Podemos afirmar que este projeto também teria implicações éticas. De fato, quem decidiria quais áreas iluminar? Segundo quais critérios? E sob qual jurisdição internacional? O uso comercial da luz solar refletida abriria cenários sem precedentes que poderiam exigir novas regulamentações que atualmente não existem.