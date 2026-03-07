Cientistas descobriram como prever as trovoadas graças a um novo estudo com 2,2 milhões de tempestades

É frustrante ouvir falar da possibilidade de trovoadas mas não saber exatamente onde. Um novo estudo fundamental do Centro de Ecologia e Hidrologia do Reino Unido (UKCEH) publicado na revista Nature tem como objetivo melhorar a certeza sobre a localização das tempestades que se aproximam nos dias quentes.

Tem sido difícil prever com exatidão onde e quando se formam as trovoadas, mas um novo estudo vai tornar isso mais fácil.

Kathryn Davies Meteored Estados Unidos 07/03/2026 16:02 4 min

As mudanças climáticas estão a provocar chuvas mais intensas. É imperativo melhorar a previsão e os avisos em todo o mundo para salvar pessoas e animais e proteger infraestruturas e bens.

Desenvolvimento de trovoadas

De 2010 a 2019, as trovoadas causaram cerca de 30 000 mortes e 500 mil milhões de dólares em perdas económicas, segundo a OMM. As tempestades podem desenvolver-se em menos de meia hora nas tardes quentes, quando as nuvens começam a crescer. O novo estudo revelou que as interações entre os padrões de humidade do solo e o vento nas partes mais baixas da atmosfera influenciam o local onde as tempestades se desenvolvem. Seguir estes padrões ajudaria a emitir avisos mais cedo.

O estudo centrou-se na África Subsariana, onde são frequentes as trovoadas intensas. É necessário melhorar os conhecimentos e as previsões nos locais onde as inundações repentinas têm um grande impacto nas populações urbanas. Os investigadores estudaram imagens de satélite das condições atmosféricas que antecederam 2,2 milhões de tempestades, entre 2004 e 2024. Os investigadores acreditam que o que descobriram pode ser aplicado a outras partes do mundo, não apenas nas regiões mais afetadas como África, Ásia, Américas e Austrália, mas também na Europa.

O autor principal, o Professor Christopher Taylor, meteorologista do UKCEH, afirmou: “As trovoadas podem, por vezes, surgir subitamente, aparentemente ”do nada". Mas a nossa investigação demonstrou que o local onde são desencadeadas é mais previsível do que se pensava anteriormente. Os resultados apoiarão o nosso trabalho contínuo com as agências meteorológicas nacionais no sentido de desenvolver sistemas de previsão mais precisos, baseados em IA, para melhorar as previsões locais de aguaceiros e relâmpagos, em especial nas regiões do mundo que registam as trovoadas mais intensas". Taylor explicou ainda que o estudo também reuniu ingredientes do desenvolvimento das trovoadas que costumavam ser tratados separadamente.

A ciência por detrás das trovoadas

Sabe-se que o vento varia com a altitude, o chamado cisalhamento, e afeta a severidade das tempestades, enquanto as temperaturas elevadas de solos ressequidos situados perto de terrenos mais frescos e húmidos favorecem o crescimento e o desenvolvimento de nuvens de trovoada.

As nuvens têm maior probabilidade de crescer rapidamente onde os padrões de humidade do solo se alinham com o cisalhamento do vento. Este facto fornece pistas aos meteorologistas sobre o local onde se formarão as tempestades no final do dia. Os investigadores têm de traduzir esta nova informação, com a ajuda da IA, em melhores modelos para prever a localização das tempestades. Os investigadores descobriram que ocorreram mais 68% de tempestades explosivas quando os padrões de humidade do solo eram favoráveis.

Dr. Cheikh Abdoulahat Diop da ANACIM, a agência meteorológica nacional do Senegal, "Este último estudo pode orientar melhorias nos sistemas de alerta precoce para inundações repentinas, riscos de relâmpagos e ventos fortes, o que será especialmente benéfico para as regiões afetadas que têm populações elevadas mas uma cobertura limitada de radares meteorológicos. A investigação em curso do UKCEH e dos seus parceiros está a melhorar a compreensão científica das interações terra-atmosfera e já está a trazer grandes benefícios para a previsão e o planeamento de riscos em toda a África Ocidental".