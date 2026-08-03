Saiba quais os segredos para ter a suculenta Jade forte e exuberante!

Apesar da sua resistência, a árvore-de-jade necessita de alguns cuidados essenciais para crescer vigorosa. Descubra aqui quais são os cuidados imprescindíveis!

Resistente e de fácil manutenção, a árvore-de-jade prospera com luz abundante, regas moderadas e um substrato bem drenado.

Paula Gonçalves Meteored Portugal 03/08/2026 07:17 6 min



A árvore-de-jade (Crassula ovata) é uma das suculentas mais apreciadas em todo o mundo. Para além da sua beleza e das folhas carnudas com um verde intenso, esta planta é frequentemente associada à prosperidade, à boa sorte e à longevidade.

No entanto, apesar da sua resistência, existem alguns cuidados fundamentais que fazem toda a diferença no seu desenvolvimento.

Se a árvore-de-jade parecer estar a crescer lentamente ou apresenta folhas pequenas e ramos frágeis, é provável que esteja a faltar algum elemento essencial.

A luz é o principal segredo

De acordo com um artigo publicado na revista online Aire, a iluminação é um dos fatores mais importantes para o crescimento desta planta.

A árvore-de-jade necessita de várias horas de luz por dia e desenvolve-se melhor perto de uma janela bem iluminada ou num espaço exterior onde receba sol direto durante algumas horas.

Se estiver dentro de casa, uma janela com orientação a norte ou a este costuma ser uma excelente localização.

Quando permanece em locais demasiado sombrios, tende a esticar os caules em busca de luz, tornando-se menos compacta e mais vulnerável.

Caso pretenda mudar a planta para um local com maior exposição solar, faça essa adaptação de forma gradual para evitar queimaduras nas folhas.

Regar menos é, muitas vezes, a melhor opção

Por ser uma suculenta, a árvore-de-jade armazena água nas folhas e no caule, ou seja, não necessita de regas frequentes. O ideal é verificar se o substrato está completamente seco antes de voltar a regar.

Durante os meses mais quentes poderá necessitar de água com maior regularidade, enquanto no inverno as regas devem ser bastante reduzidas.

O excesso de umidade continua a ser a principal causa de problemas nesta espécie, podendo provocar o apodrecimento das raízes e a queda das folhas.

A influencia do substrato e fertilização adequada

O tipo de solo influencia diretamente a saúde da planta. Um substrato específico para cactos e suculentas, ou uma mistura leve e bem drenada, permite que a água escoe rapidamente e evita a acumulação de umidade perto das raízes.

Também é essencial utilizar vasos com furos de drenagem. Mesmo que a rega seja correta, um recipiente sem saída para a água aumenta significativamente o risco de doenças.

Embora a árvore-de-jade não seja uma planta muito exigente, uma fertilização equilibrada durante a primavera e o verão pode favorecer a emissão de novos rebentos e fortalecer os caules.

"Para esta suculenta prosperar um substrato leve e bem arejado pode ser uma boa ideia, como uma mistura de terra própria para cactos ou suculentas, areia grossa, perlite ou pedra pomes ou um pouco de composto orgânico." Segundo a revista online AIRE

Os fertilizantes próprios para cactos e suculentas são geralmente a melhor escolha. No entanto, a adubação deve ser moderada, pois o excesso de nutrientes pode prejudicar a planta em vez de a beneficiar.

A poda faz a diferença

Remover os ramos secos, danificados ou demasiado compridos ajuda a manter uma forma mais equilibrada e estimula o aparecimento de novas ramificações.

Uma poda regular ajuda a estimular novas ramificações, mantendo a árvore-de-jade mais densa, equilibrada e saudável.

Além de melhorar o aspecto ornamental, a poda contribui para uma copa mais densa e resistente. As estacas retiradas durante este processo podem ainda ser utilizadas para produzir novas plantas, desde que sejam deixadas a cicatrizar durante alguns dias antes de serem colocadas no substrato.

O impacto das temperaturas

A árvore-de-jade prefere ambientes amenos e não tolera bem geadas ou frio intenso.

Durante o inverno, especialmente em regiões onde as temperaturas descem significativamente, é aconselhável protegê-la ou mantê-la no interior, sempre num local com boa luminosidade.

Também deve ser evitada a exposição prolongada a correntes de ar frio ou a mudanças bruscas de temperatura.

Pequenos sinais que revelam problemas

A própria planta costuma indicar quando algo não está bem. Folhas moles e amareladas podem ser sinal de excesso de água, enquanto folhas enrugadas normalmente indicam falta de rega. Já um crescimento muito lento ou caules demasiado alongados costumam estar associados à insuficiência de luz.

Observar regularmente estas alterações permite corrigir rapidamente os cuidados e evitar danos mais graves.

Com luz abundante, regas moderadas, um solo bem drenado e alguma fertilização durante a época de crescimento, a árvore-de-jade pode viver durante várias décadas e atingir um porte semelhante ao de uma pequena árvore.