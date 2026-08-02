Guia astronômico de agosto: eclipse, chuva de meteoros Perseidas e passagem de cometa

Eclipse lunar visível em todo o Brasil, chuva de meteoros Perseidas, passagem do cometa 10P/Tempel prometem movimentar o mês de agosto.

Agosto terá eclipses, chuva de meteoros Perseidas, a passagem do cometa 10P/Tempel e o lançamento da missão chinesa Chang'e-7 rumo à Lua.

Agosto de 2026 será um mês interessante para quem gosta de observar o céu e de acompanhar eventos de exploração espacial. Entre os destaques estão a passagem do cometa 10P/Tempel, o pico da chuva de meteoros Perseidas e dois eclipses, sendo um solar total e outro lunar parcial.

O principal destaque para quem está no Brasil será o eclipse lunar parcial entre os dias 27 e 28 de agosto, que poderá ser acompanhado do início ao fim em todas as regiões do país. Já o eclipse solar total que acontecerá no dia 12 de agosto será observado apenas em partes do Hemisfério Norte.

Além dos fenômenos astronômicos, agosto também será importante para a exploração espacial quando se fala da Lua. A China pretende lançar a missão Chang'e-7, que tem como objetivo investigar o polo sul da Lua em busca de depósitos de gelo de água e entender melhor sobre a composição.

Chuva de meteoros Perseidas

Entre os eventos mais aguardados do mês está a chuva de meteoros Perseidas, que permanece ativa entre 17 de julho e 24 de agosto. Ela estará no auge durante a madrugada dos dias 12 para 13 de agosto. O fenômeno acontece quando a Terra atravessa a trilha de partículas deixadas pelo cometa 109P/Swift-Tuttle.

A ausência do brilho da Lua durante o pico torna esta uma das melhores oportunidades do ano para observar meteoros.

Ao entrarem na atmosfera terrestre em alta velocidade, esses fragmentos produzem os conhecidos rastros luminosos no céu. No Brasil, a atividade não é tão intensa quanto no Hemisfério Norte, mas ainda será possível observar alguns meteoros principalmente nas regiões Norte e Nordeste após 1h30.

Eclipses de agosto

O mês contará com dois eclipses importantes, sendo um eclipse lunar e um eclipse solar. No dia 12 de agosto ocorrerá um eclipse solar total, que poderá ser observado pelos países localizados próximos ao Polo Norte e algumas regiões no norte da Espanha e Portugal.

A chuva de meteoros Perseidas atinge o pico entre os dias 12 e 13 de agosto. A Lua Nova deixará o céu mais escuro, favorecendo a observação do fenômeno. Crédito: NASA

O segundo eclipse do mês será um eclipse lunar parcial, entre os dias 27 e 28 de agosto, que poderá ser acompanhado em todas as regiões do Brasil. Como ocorrerá durante a madrugada, a Lua estará alta no céu, oferecendo boas condições para observar parte da sombra da Terra projetada no disco lunar.

Cometa 10P/Tempel

Agosto também será marcado pela passagem do cometa 10P/Tempel. No dia 2, ele alcançou o periélio, o ponto de maior aproximação do Sol. Para quem deseja observá-lo, o melhor horário será antes do amanhecer, quando o cometa estará mais acima do horizonte.

O cometa 10P/Tempel atinge seu brilho máximo e faz sua maior aproximação da Terra nos dias 2 e 3 de agosto. Crédito: Chuck Ayoub

No dia seguinte, 3 de agosto, o cometa atingirá seu brilho máximo e também o perigeu, momento em que estará mais próximo da Terra. A coincidência entre esses dois eventos aumenta o interesse, já que essa será uma das melhores oportunidades para acompanhar sua passagem durante esta aproximação.

Missão Chang'e-7

A exploração espacial também terá um importante destaque em agosto com o lançamento da missão chinesa Chang'e-7. A sonda robótica será enviada ao polo sul da Lua, uma das regiões que apresentam crateras permanentemente sombreadas que podem abrigar água em forma de gelo.

A missão será terá como objetivo explorar diferentes características da superfície lunar, assim como a presença de gelo. O equipamento já se encontra em preparação para o lançamento, que representa mais um passo do programa espacial chinês na exploração da Lua.