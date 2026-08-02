Guia astronômico de agosto: eclipse, chuva de meteoros Perseidas e passagem de cometa
Eclipse lunar visível em todo o Brasil, chuva de meteoros Perseidas, passagem do cometa 10P/Tempel prometem movimentar o mês de agosto.
Agosto de 2026 será um mês interessante para quem gosta de observar o céu e de acompanhar eventos de exploração espacial. Entre os destaques estão a passagem do cometa 10P/Tempel, o pico da chuva de meteoros Perseidas e dois eclipses, sendo um solar total e outro lunar parcial.
O principal destaque para quem está no Brasil será o eclipse lunar parcial entre os dias 27 e 28 de agosto, que poderá ser acompanhado do início ao fim em todas as regiões do país. Já o eclipse solar total que acontecerá no dia 12 de agosto será observado apenas em partes do Hemisfério Norte.
Além dos fenômenos astronômicos, agosto também será importante para a exploração espacial quando se fala da Lua. A China pretende lançar a missão Chang'e-7, que tem como objetivo investigar o polo sul da Lua em busca de depósitos de gelo de água e entender melhor sobre a composição.
Chuva de meteoros Perseidas
Entre os eventos mais aguardados do mês está a chuva de meteoros Perseidas, que permanece ativa entre 17 de julho e 24 de agosto. Ela estará no auge durante a madrugada dos dias 12 para 13 de agosto. O fenômeno acontece quando a Terra atravessa a trilha de partículas deixadas pelo cometa 109P/Swift-Tuttle.
Ao entrarem na atmosfera terrestre em alta velocidade, esses fragmentos produzem os conhecidos rastros luminosos no céu. No Brasil, a atividade não é tão intensa quanto no Hemisfério Norte, mas ainda será possível observar alguns meteoros principalmente nas regiões Norte e Nordeste após 1h30.
Eclipses de agosto
O mês contará com dois eclipses importantes, sendo um eclipse lunar e um eclipse solar. No dia 12 de agosto ocorrerá um eclipse solar total, que poderá ser observado pelos países localizados próximos ao Polo Norte e algumas regiões no norte da Espanha e Portugal.
O segundo eclipse do mês será um eclipse lunar parcial, entre os dias 27 e 28 de agosto, que poderá ser acompanhado em todas as regiões do Brasil. Como ocorrerá durante a madrugada, a Lua estará alta no céu, oferecendo boas condições para observar parte da sombra da Terra projetada no disco lunar.
Cometa 10P/Tempel
Agosto também será marcado pela passagem do cometa 10P/Tempel. No dia 2, ele alcançou o periélio, o ponto de maior aproximação do Sol. Para quem deseja observá-lo, o melhor horário será antes do amanhecer, quando o cometa estará mais acima do horizonte.
No dia seguinte, 3 de agosto, o cometa atingirá seu brilho máximo e também o perigeu, momento em que estará mais próximo da Terra. A coincidência entre esses dois eventos aumenta o interesse, já que essa será uma das melhores oportunidades para acompanhar sua passagem durante esta aproximação.
Missão Chang'e-7
A exploração espacial também terá um importante destaque em agosto com o lançamento da missão chinesa Chang'e-7. A sonda robótica será enviada ao polo sul da Lua, uma das regiões que apresentam crateras permanentemente sombreadas que podem abrigar água em forma de gelo.
A missão será terá como objetivo explorar diferentes características da superfície lunar, assim como a presença de gelo. O equipamento já se encontra em preparação para o lançamento, que representa mais um passo do programa espacial chinês na exploração da Lua.