Desafio extremo na Patagônia: mais de 250 nadadores competirão em águas geladas a 2°C

Uma competição sem fatos de neoprene, uma plataforma flutuante inédita e a geleira Perito Moreno como cenário: a Taça do Mundo de Natação em Águas Geladas de 2026 prepara-se para transformar El Calafate no epicentro mundial da natação em águas frias.

El Calafate se torna o epicentro mundial da natação em águas frias.

De domingo, 2 de agosto, a domingo, 9 de agosto, a Patagônia argentina sediará a quarta edição da Copa do Mundo de Natação em Águas Geladas de 2026, que promete reunir mais de 250 nadadores de mais de 15 países para competir sem roupas de neoprene nas águas geladas do Lago Argentino.

Com uma previsão de 300 participantes, a iniciativa acontecerá em frente à geleira Perito Moreno, uma das maravilhas naturais mais impressionantes da Argentina, localizada no coração do Parque Nacional Los Glaciares, em El Calafate, província de Santa Cruz.

Organizada pela Nadando Argentina, uma associação civil dedicada a promover a natação como ferramenta de bem-estar, inclusão social e desenvolvimento comunitário, e presidida por Matías Ola, nadador argentino de águas frias e figura de destaque na modalidade, a competição combinará esporte de alto rendimento, turismo, natureza e atividades abertas à comunidade.

Em sua quarta edição, a competição será realizada com o objetivo de posicionar o país mais uma vez como referência internacional em natação no inverno e eventos em águas frias.

Nesse tipo de competição, os nadadores participam usando trajes de banho tradicionais em águas com temperatura em torno de 2°C, disputando provas entre 25 e 450 metros em diferentes estilos, como crawl, peito e borboleta.

El Calafate, epicentro mundial da natação em águas frias

Segundo os organizadores, a Copa do Mundo de Natação de Inverno de 2026 contará com uma inovação histórica: as provas serão realizadas em uma plataforma flutuante com mais de 30 x 30 metros, instalada na Baía dos Icebergs, a poucos metros da geleira Perito Moreno.

A estrutura simula uma piscina semiolímpica, possui certificação ambiental europeia CE e permite a redução da circulação de lanchas ao redor dos nadadores, minimizando o impacto no meio ambiente.

Competição sem roupa de neoprene no Lago Argentino: nadadores participam usando trajes de banho tradicionais em águas geladas com temperatura em torno de 2°C.

Além disso, todo o evento será realizado sob protocolos de segurança, com a colaboração e autorização da Administração de Parques Nacionais, visto que o evento foi declarado de interesse por esta organização e pelas autoridades locais, provinciais e nacionais.

A prova principal desta Copa do Mundo de Natação de Inverno será a corrida de 300 metros em águas abertas, tendo como pano de fundo a geleira Perito Moreno.

A competição já confirmou a participação de representantes da Argentina, com nadadores de diferentes províncias, e de países como Uruguai, Chile, Peru, Brasil, México, República Tcheca, Finlândia, Espanha, Noruega, Alemanha, Rússia, Polônia e Venezuela, entre outros.

“Esta Copa do Mundo representa muito mais do que uma competição. É uma oportunidade de mostrar que a natação em águas frias pode conectar esporte, natureza, turismo e comunidade em um só lugar. Ter atletas de diferentes países vindo a El Calafate para nadar em frente à geleira Perito Moreno é algo único para a Argentina e para o mundo”, destacou Matías Ola, fundador da Nadando Argentina.

Um evento internacional com significado histórico

A presença de atletas locais e internacionais reforça o caráter global do evento e consolida El Calafate como um ponto de encontro para uma modalidade que cresce ano após ano na região.

De 2 a 9 de agosto, mais de 250 nadadores de diferentes países competirão em frente à geleira Perito Moreno.

Além das competições oficiais, a programação incluirá atividades abertas ao público, entre elas a Imersão na Geleira II, uma experiência guiada e supervisionada por profissionais, ideal para quem deseja experimentar a imersão em água fria pela primeira vez. Essa atividade terá duração máxima de dois minutos e acontecerá na Baía do Iceberg, de frente para a face sul da geleira.

O evento também contará com cerimônias protocolares, conferências, encontros com atletas, ofertas gastronômicas, atividades culturais, shows e apresentações, premiações e espaços de intercâmbio, unindo esporte, turismo e comunidade em uma única agenda ao longo da semana.

A realização deste evento internacional, que posiciona nosso país no cenário mundial, também contribuiu para tornar a Patagônia argentina um destino elegível para sediar o Campeonato Mundial de Natação de Inverno em 2028.

Pela primeira vez em sua história, a competição bienal de natação em águas abertas será realizada na América e no hemisfério sul: o evento de nível mundial chegará em 2028 a El Calafate e à geleira Perito Moreno, marcando um momento histórico, já que, em seus mais de 30 anos de existência, nunca havia sido realizado fora dos países nórdicos.