O "ar condicionado colonial" de Guanajuato: como as suas ruas estreitas se mantêm frescas sem tecnologia moderna
Graças ao traçado das suas ruas e ao seu relevo, Guanajuato não é apenas um destino romântico, mas também uma cidade naturalmente concebida para manter um ambiente agradável durante a maior parte do ano.
Este destino romântico, situado no coração de Guanajuato, é um dos locais mais emblemáticos do estado, reconhecido tanto a nível nacional como internacional. A sua arquitetura e a disposição compacta das suas fachadas coloridas inspiraram inúmeras lendas e locais românticos, incluindo o famoso Beco do Beijo.
As ruas estreitas da cidade e as grandiosas casas coloniais, com os seus tetos altos, paredes grossas de pedra ou adobe e impressionantes pátios centrais, criam um sistema natural de ventilação cruzada e um efeito de chaminé.
Este projeto, que remonta à era colonial, permite que os edifícios — incluindo residências e estabelecimentos comerciais — mantenham uma temperatura interior agradável. É uma forma natural de reproduzir o efeito refrescante do ar condicionado moderno.
Correntes de ar aceleradas formam-se naturalmente ao longo da sua intrincada rede de ruas. O contraste entre o ar mais fresco no interior das ruas estreitas e o ar mais quente exposto à luz solar direta reforça ainda mais este fluxo de ar.
Mais de 8 quilómetros de ruas interligadas
Estas passagens foram originalmente construídas para desviar o curso do rio e ajudar a prevenir inundações nos túneis de Guanajuato. Este labirinto colonial é construído principalmente com paredes de pedra, criando uma estrutura robusta e duradoura.
A ausência de saídas diretas ao longo de muitos troços destas passagens, combinada com diferenças de pressão significativas causadas por variações de altitude e temperatura, bem como pela forma como o ar é canalizado através delas, cria brisas fortes e frescas que fazem com que os visitantes se sintam como se estivessem a caminhar num túnel de vento.
Um projeto ambicioso que teve início em 1963
A construção deste notável sistema de ruas subterrâneas teve início em 1963. O ambicioso projeto tinha como objetivo encanar o rio e pavimentar a sua superfície para melhorar as infraestruturas da cidade. Foi concebido para resolver os problemas de inundações de longa data de Guanajuato.
Ao longo do percurso, visitantes e habitantes locais admiram os enormes arcos de pedra da cidade, que se mantiveram notavelmente bem preservados apesar da passagem do tempo e se tornaram uma das atrações emblemáticas de Guanajuato. Estes arcos contam parte da história do património de engenharia e arquitetura da cidade.
História, aventura e cultura em cada esquina
Explorar as ruas de Guanajuato proporciona aos visitantes uma experiência que combina aventura com história e cultura. Ao passear por estas ruas pitorescas, tem-se a sensação de que o tempo parou, transportando-nos para outra época.
É um local único onde os visitantes podem desfrutar de um ambiente naturalmente fresco enquanto descobrem o carácter autêntico da cidade, longe da agitação das amplas avenidas e das estradas movimentadas. Se tiver oportunidade, vale bem a pena incluir este destino nas suas próximas férias — ou fazer uma escapadela de fim de semana até lá.