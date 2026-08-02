Antártica: A base franco-italiana Concordia registrou -84,1 °C, a temperatura mais baixa do planeta em 14 anos

Em 18 de julho, a estação franco-italiana Concordia atingiu a mínima de −84,1 °C. Esta é a temperatura mais baixa registrada na Terra desde 2012 e ficou a apenas seis décimos de grau do próprio recorde da estação.

A Estação Concordia está localizada em um planalto elevado, acima de 3.000 metros, e é um dos lugares mais frios da Terra. É administrada em conjunto pela França e pela Itália.

Enquanto o Hemisfério Norte acumulava recordes de calor, incêndios florestais e alertas de temperaturas extremas, no lado oposto do planeta o termômetro registrava exatamente o contrário. Em 18 de julho, a estação meteorológica franco-italiana Concordia registrou -84,1 °C, a temperatura mais baixa já medida na Terra desde 2012.

A Estação Concordia atingiu −84,1 °C durante a noite polar, a temperatura mais baixa registrada na Terra desde 2012. Embora não seja um recorde histórico, o episódio mostra como a combinação de altitude, escuridão permanente, ar extremamente seco e calmaria atmosférica faz do interior da Antártida o lugar mais frio do planeta.

Os dados não provêm de uma estimativa ou de um modelo. De acordo com informe Live Science, o Instituto Polaire Français Paul-Émile Victor que gerencia a base junto com Programa Nacional Italiano de Pesquisa Antártica (PNRA), Os dados brutos daquele dia foram divulgados, mostrando que o valor de -84,1 °C apareceu duas vezes naquela mesma manhã: às 6h25 e 6h34, horário local. Concordia opera no fuso horário GMT+6, portanto, a temperatura mínima ocorreu durante a noite polar, em um continente que não via o sol nascer há meses.

La Estación Concordia es un centro de investigación franco-italiano



Está 1100km tierra adentro, y a 3233 metros sobre el nivel del mal sobre la cúpula de hielo Domo C



Locura https://t.co/knQxFYS53H pic.twitter.com/Tly9MVwE3o — Valdo (@Valdoodlav_) July 21, 2026

É importante esclarecer, pois a manchete é enganosa: este não é um recorde mundial, nem um recorde da estação. Concordia registra temperaturas abaixo de -80°C todos os invernos. O que é verdadeiramente excepcional é algo completamente diferente: nenhum outro local no planeta havia registrado uma temperatura tão baixa em quatorze anos, e esta ficou a apenas seis décimos de grau do próprio recorde histórico da base, de -84,7°C no inverno de 2010, conforme registrado pelo Observatório Meteorológico e Climatológico Antártico Italiano.

Uma máquina de fazer frio no coração do continente

Concordia não está em qualquer lugar na Antártica. Está no pior lugar possível se você estiver procurando por calor, e no melhor se você estiver buscando entender como o frio é produzido.

De acordo com a ficha técnica do PNRA, a base está localizada no sítio denominado Domo C (75°06' S, 123°21' E), a uma altitude de 3.233 metros acima do planalto antártico oriental e a cerca de 1.200 quilômetros das estações costeiras italianas e francesas.

Eleva-se acima de uma camada de gelo com mais de três quilômetros de espessura e abriga entre 12 e 16 animais durante os meses em que nenhuma aeronave consegue chegar até lá. A própria instituição descreve esse planalto como o maior dissipador de calor da Terra.

O mecanismo combina quatro ingredientes, e nenhum funciona sem os outros. Primeiro, a altitude: acima de 3.200 metros, a coluna de ar é mais rarefeita e o resfriamento radiativo é mais eficiente. Segundo, a noite polar: durante meses, nenhum watt de radiação solar penetra na atmosfera, resultando em um déficit energético total. Terceiro, a extrema aridez: o vapor d'água é o principal gás de efeito estufa natural e, no interior da Antártica, praticamente não existe, permitindo que a radiação infravermelha emitida pela superfície escape para o espaço quase sem impedimentos. Quarto, céu limpo e condições climáticas calmas: uma camada de nuvens ou uma leve brisa são suficientes para interromper o processo de mistura vertical.

Quando essas quatro condições persistem por vários dias consecutivos, forma-se uma poderosa inversão térmica sobre a neve: o ar próximo à superfície fica muito mais frio do que o ar a algumas centenas de metros acima. Nada o agita, nem nada o aquece. A temperatura simplesmente continua caindo. É por isso que as temperaturas mínimas na Antártida dependem menos de uma incursão de ar frio do que de uma ausência prolongada de perturbações.

Números que são frequentemente confundidos

Circulam pelo menos três números diferentes sobre o "lugar mais frio da Terra", e é importante distingui-los porque não medem a mesma coisa. O primeiro é o recorde mundial oficialmente reconhecido: −89,2 °C, registrado na estação russa de Vostok em 21 de julho de 1983. Este é o valor que a Organização Meteorológica Mundial mantém em seu registro o arquivo oficial de condições climáticas extremas como a temperatura do ar mais baixa já medida diretamente na superfície. Ela permanece insuperável após mais de quatro décadas.

O Domo C, o enorme planalto onde se localiza a Estação Concordia, pode ser visto no mapa da Antártica. Crédito: Enzo Campetella

O segundo é o recorde de Concordia, os já mencionados -84,7 °C de 2010. Vostok e Concordia são estações vizinhas no mapa da Antártica, embora estejam separadas por centenas de quilômetros de planalto vazio. O terceiro é o que gera mais mal-entendidos: os -98 °C "da Antártica". Esse número provém do trabalho do Dr. Theodore (Ted) A. Scambos e colaboradores publicaram um artigo na revista Geophysical Research Letters em 2018, que identificou quase uma centena de locais em pequenas bacias topográficas da Antártica Oriental, acima de 3.800 metros, onde o sensor infravermelho do satélite mediu esses valores.

Mas isso se refere à temperatura da superfície da neve, não à temperatura do ar a dois metros de altura, que é o que as estações meteorológicas registram e o que a OMM (Organização Meteorológica Mundial) aprova.

Os próprios autores estimam que uma superfície a −98 °C corresponde a uma temperatura do ar de aproximadamente −94 ± 4 °C. Trata-se de uma distinção técnica, mas é o que diferencia um ponto de dados comparável de um que não o é. No outro extremo, em 18 de março de 2022, essa mesma estação Concordia registrou sua temperatura máxima recorde absoluta: −11,5 °C, com anomalias de cerca de +38,5 °C em comparação com a temperatura normal para aquela data. Foi o maior excesso de temperatura já medido em uma estação meteorológica estabelecida.