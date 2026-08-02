Chuvas retornam ao Centro-Sul com alertas para 4 estados; saiba o que esperar

O tempo instável e as chuvas não dão tréguas longas ao centro-sul do Brasil e a chuva volta a atingir a Região Sul já no início da semana. No decorrer dos dias, as instabilidades se espalham pelo Centro-Sul, atingindo o Mato Grosso do Sul e São Paulo.

O tempo instável e as chuvas não dão tréguas longas ao centro-sul do Brasil e a chuva volta a atingir o Sul, o Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Mais uma semana de chuvas no Centro-Sul do Brasil, com previsão todos os dias para essa porção do Brasil, iniciando na Região Sul e depois com as instabilidades se espalhando para os estados do Mato Grosso do Sul e de São Paulo.

Há previsão de chuva e alertas de tempestades e de chuva forte já nesta segunda (3) e terça-feira (4) no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A partir da quarta-feira (5), as chuvas se espalham também para o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Previsão de chuva e alertas para o início da semana

Uma nova região instável se forma já na manhã da segunda-feira (3) entre o oeste da Região Sul, o Paraguai e a Argentina. Assim, já há trovoadas e pancadas de chuva forte no início do dia no Oeste e Missões do Rio Grande do Sul e no extremo oeste de Santa Catarina. No extremo oeste do Paraná, há previsão de chuva mais fraca, com as instabilidades perdendo força ao longo da manhã.

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Trata-se de um sistema mais desorganizado que avança pelo Sul, mas perde intensidade, espalhando as instabilidades que provocam chuvas isoladas. Mesmo assim, há alerta para o risco de tempestades pontuais no período da tarde na região da Campanha e Sul do Rio Grande do Sul, e no meio-oeste de Santa Catarina. Não há potencial de grandes riscos.

No período da noite, o potencial de chuvas é baixo e há previsão de chuva fraca e isolada no norte do Rio Grande do Sul, na porção central, oeste e extremo sul de Santa Catarina. Trata-se de uma precipitação pouco volumosa e mais próxima ao chuvisco.

Na terça-feira (4), instabilidades voltam a ganhar intensidade, mas agora na região entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Assim, no período da manhã há previsão de chuva para a metade sul do território gaúcho, com alerta para o risco de tempestades pontuais no Oeste, Campanha e Sul. Na região Central, litoral e região de Porto Alegre, as chuvas ocorrem de forma mais pontual, mas não se descarta a ocorrência de pancadas.

No período da tarde, as instabilidades se deslocam pelo leste em direção ao Norte do Rio Grande do Sul e chegam o sul de Santa Catarina, com chuvas de fraca intensidade no território gaúcho e mais intensas, de moderada intensidade, no sul catarinense. Por volta do meio do período, trovoadas e chuva fraca a moderada atingem o extremo oeste de Santa Catarina e até o extremo oeste, a região da Tríplice Fronteira, no Paraná.

No período da noite, o potencial das chuvas reduz novamente, com previsão de pancadas isoladas de até forte intensidade no Sul do Rio Grande do Sul e entre a região Central e a região de Porto Alegre. Em Santa Catarina e no Paraná, potencial de chuva muito fraca e pontual no sul catarinense e no oeste paranaense.

Chuvas se espalham pelo Centro-Sul e há mais risco de tempestades

Na quarta-feira (5), uma região instável se forma sobre o Centro-Sul do Brasil, com formação de instabilidades a partir do fim da manhã e início da tarde, que provocam as primeiras pancadas isoladas do dia no extremo sul do Rio Grande do Sul, no sul, centro e oeste de Santa Catarina, no sul, centro, oeste e noroeste do Paraná e no centro-sul do Mato Grosso do Sul.

Previsão de chuva e pressão para a tarde da quarta-feira, 5 de agosto.

No período da tarde, o potencial de pancadas isoladas se espalha pelo estado de Santa Catarina, pela porção central e leste do Paraná, até o sul do estado de São Paulo. No Mato Grosso do Sul, as instabilidades atingem a porção central, o norte e o leste do estado. Já no Rio Grande do Sul, as chuvas ficam concentradas no extremo sul e nordeste, sem potencial para transtornos.

Agora, no período da noite da quarta-feira (5), há mudança com a formação de mais uma área de instabilidade entre a Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul.

Previsão de chuva e pressão para a tarde da quinta-feira, 6 de agosto.

As instabilidades deixam potencial de tempestades pontuais e pancadas de chuva forte mais para o fim do período em toda a metade sul do Rio Grande do Sul mais a região das Missões. Pancadas isoladas podem atingir a porção meio-oeste de Santa Catarina e o extremo oeste do Paraná, onde também há previsão de previsão de chuva fraca na porção norte.

Na quinta-feira (6), o potencial de pancadas de chuva forte e de tempestade aumenta. O tempo nublado e com chuva pontual se espalha pela Região Sul até o sul de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.

Previsão de chuva e pressão para o fim da manhã e início da tarde da sexta-feira, 7 de agosto.

Os alertas se concentram a partir da tarde, principalmente no período da noite, em todo o Rio Grande do Sul, meio-oeste de Santa Catarina, metade oeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul.

Acumulado previsto para até a sexta-feira, 7 de agosto.

Na sexta-feira (7), os risco termina para o Sul do Brasil, com alertas pontuais para o centro-sul do Mato Grosso do Sul, onde há risco de tempestades e pancadas isoladas. Já no estado de São Paulo, há uma virada para as regiões de divisa com o Paraná e no leste, na região da capital, com aumento do potencial de chuvas, risco de vendavais e tempestades pontuais.