Plantas resistentes para apartamentos urbanos que sobrevivem mesmo que se esqueça delas

Nem toda a gente tem tempo para cuidar das suas plantas domésticas diariamente, mas há espécies resistentes que são perfeitas para apartamentos urbanos e sobrevivem mesmo que se esqueça de as regar durante dias seguidos.

Há vários estudos que indicam que ter plantas em casa aumenta o estado de bem-estar.

A vida na cidade é muitas vezes acelerada com o trabalho, as deslocações e as responsabilidades diárias, pelo que nem sempre deixa tempo para cuidar das plantas com a atenção que muitas espécies exigem. No entanto, isso não significa que tenha de desistir de ter um pouco de natureza dentro de casa.

Há plantas particularmente resistentes que se adaptam muito bem aos apartamentos urbanos, suportam as mudanças de temperatura, pouca luz e regas pouco frequentes, o que as torna espécies perfeitas para quem quer desfrutar de uma casa mais verde sem ter de se tornar um jardineiro experiente.

Sansevieria: a planta quase indestrutível

A Sansevieria trifasciata, também conhecida como Espada de São Jorge, é provavelmente uma das plantas de interior mais resistentes que existem.

Exemplo de Sansevieria.

Consegue sobreviver com muito pouca água e tolera ambientes com pouca luz, embora também se adapte bem a espaços luminosos com folhas rígidas e eretas que dão um toque moderno a qualquer divisão.

Entre as suas vantagens destacam-se:

Necessita de rega muito ocasional

Tolera ambientes secos.

Adapta-se a qualquer recanto da casa.

Pothos: verde e fácil de cuidar

Outra opção muito popular é o Epipremnum aureum, conhecido como pothos.

Esta planta pendente é muito comum em casas e escritórios porque cresce rapidamente e requer muito poucos cuidados. Mesmo que se esqueça de regá-la durante vários dias, costuma recuperar-se sem problemas.

Epipremnum aureum.

Além disso, os seus ramos longos permitem colocá-la em prateleiras ou deixá-la pendurada em vasos altos, o que a torna uma planta muito decorativa.

Cactos: perfeitos para os distraídos

Os cactos são uma das melhores escolhas para quem tem tendência a esquecer-se de regar.

Os cactos surpreendem pelo número de espécies com formas totalmente diferentes.

Estas plantas estão adaptadas a ambientes áridos e armazenam água nos seus tecidos, o que lhes permite sobreviver durante semanas sem água, necessitando apenas de boa luz e de um vaso bem drenado.

Su diversidad de formas y tamaños también los convierte en una opción muy decorativa para escritorios, estanterías o alféizares.

A sua diversidade de formas e tamanhos torna-as também uma escolha muito decorativa para secretárias, prateleiras ou parapeitos de janelas.

Zamioculca: elegante e resistente

A Zamioculcas zamiifolia, conhecida como zamioculca, é outra planta muito resistente que se tornou bastante popular nos últimos anos.

Zamioculcas zamiifolia.

Destaca-se pelas suas folhas brilhantes e grossas, que armazenam água e permitem que a planta resista a longos períodos sem rega. Além disso, adapta-se bem a ambientes interiores com luz moderada.

É ideal para:

Salas de estar.

Corredores.

Escritórios.

Quartos com luz indireta.

Aloé vera: resistente e útil

O Aloé vera não é apenas uma planta resistente, mas também muito útil.

Aloé vera.

As suas folhas carnudas contêm um gel conhecido pelas suas propriedades calmantes para a pele. Tal como os cactos, precisa de pouca rega e de muita luz, o que a torna uma excelente escolha para interiores luminosos.

Conselhos para que durem ainda mais

Embora estas plantas sejam muito resistentes, alguns cuidados básicos ajudarão a mantê-las saudáveis durante muito tempo.